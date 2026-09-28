Toate operațiunile de zbor de pe aeroport, al cincilea cel mai aglomerat din Italia după traficul de pasageri, au fost suspendate până luni, la ora 21:59 GMT, potrivit unui anunț al operatorului SAC, citează Agerpres.

Pasagerii au fost sfătuiți să verifice statusul zborului lor la companiile aeriene înainte să pornească la drum spre aeroport. Potrivit operatorului, vor urma informații suplimentare.

Cenușa de la Etna perturbă frecvent traficul aerian

Muntele Etna, vulcanul cel mai activ și cu cea mai mare altitudine din Europa, perturbă frecvent zborurile pe aeroportul din Catania, iar emisiile de cenușă au fost deosebit de intense vara aceasta, afectând mii de călători în perioada de vârf a sezonului estival.