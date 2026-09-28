„Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri”, afirmă Grindeanu, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu a fost solicitat, luni, într-o conferință de presă, să lămurească ce anume a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la finalul lunii martie a acestui an, la un restaurant din București.

El a spus că a fost invitat la acea întrevedere, explicând că „de fiecare dată” când este invitat să meargă la o întrevedere cu un oficial american merge. Președintele PSD a refuzat să spună care era scopul invitației care i-a fost adresată pentru a discuta cu ambasadoarea SUA în Grecia.

„Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness”

„Rolul meu nu este să închei contracte și nici nu am discutat despre acest lucru. Dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan: pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Big Foot, l-au dat jos cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită și că guvernează prost. Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri. Am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărțit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu și care și-au bătut joc de industria națională de apărare și, mai ales, care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro”, a declarat Grindeanu.

El susține parteneriatul strategic al României cu SUA, despre care spune că sunt „cel mai important aliat al nostru în NATO”, la fel cum susține apartenența României la Uniunea Europeană.

Grindeanu afirmă că a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia despre Coridorul Vertical de Gaze

Preşedintele PSD afirmă că în discuţiile pe care le-a avut cu ambasadoarea SUA în Grecia privind Coridorul Vertical de Gaze nu a abordat subiecte legate de contracte, ci despre rolul pe care România îl poate avea în ceea ce priveşte acest coridor de tranzit.

Sorin Grindeanu a afirmat, în aceeași conferință de presă, că nu a discutat despre eventuale contracte privind gazele, arătând că "nu este treaba" lui să facă acest lucru.

"Nu e treaba mea să vorbesc despre contracte şi nici nu o fac, nici acum, şi nu sunt în poziţia de a negocia acest lucru. Ceea ce ştiu este că şi în programul de guvernare al cerebrului domn Siegfried Vasile Mureşan apare Coridorul Vertical. E un lucru despre care se vorbeşte de ani de zile, e un lucru în care România are rol de tranzit şi pe care cred că trebuie să îl susţinem. Dar repet, nu e treaba mea să discut despre contracte", a afirmat preşedintele PSD, conform news.ro.

Întrebat despre ce anume a discutat cu ambasadoarea SUA la discuţia pe care a avut-o cu Kimberly Guilfoyle pe subiectul Coridorului Vertical de Gaze, Grindeanu a explicat că discuţiile s-au axat pe rolul României ca ţară de tranzit.

"Despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, şi anume un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură să... şi nici nu sunt vreun specialist în treaba asta şi nici nu îmi doresc să fiu", a spus Sorin Grindeanu.

Relatările WSJ și întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia

Informații difuzate sâmbătă de Wall Street Journal, conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan, au fost corelate, în spațiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu și fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.