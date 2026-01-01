De ce n-ar trebui să consumăm căpșuni când nu este sezonul lor

Nu de puține ori ni s-a întâmplat să vedem căpșuni mari, frumoase, pe rafturile magazinelor, dar în momentul în care le gustăm să descoperim că fie nu au niciun gust, fie au o aromă foarte slabă.

Află de ce nu ar trebui să consumăm căpșuni în lunile reci, când nu este sezonul lor, chiar dacă le găsim tot timpul în supermarketuri.

De ce n-ar trebui să consumăm căpșuni când nu este sezonul lor

Căpșunile sunt fructe iubite pentru gustul lor dulce și pentru aroma care ne duce instant cu gândul la vară. Totuși, în lunile reci, acestea nu se mai coc natural pe câmp. Căpșunile pe care le găsim în lunile reci prin supermarketuri, provin fie din sere încălzite, fie sunt aduse din alte țări unde clima permite recoltarea lor mai devreme.

Totuși, și aici apare o problemă. Pentru a rezista drumului lung, căpșunile sunt culese înainte să ajungă la maturitate. De aceea, uneori le găsim foarte tari pe rafturi, aproape verzi și ori fără gust, ori cu un gust mult mai slab. Aroma lor nu se compară cu cea a căpșunilor culese direct în sezon, când se dezvoltă natural și capătă acel gust de căpșuni pe care îl știm cu toții.

Ce înseamnă „căpșuni în afara sezonului”

Această expresie se referă la căpșunile pe care le găsim în perioadele în care ele nu se coc natural, cum ar fi iarna sau începutul primăverii. În România, sezonul lor natural este vara, în special în lunile iunie și iulie. Dacă apar în magazine în decembrie sau în alte luni reci, înseamnă că au fost aduse din țări mai calde, cum ar fi Spania, Turcia sau Grecia, ori au fost crescute în sere cu temperatură controlată.

Fiind aduse din țări atât de îndepărtate, ele sunt culese mult mai devreme, iar în magazine le găsim de multe ori fie tari, verzi, palide, iar multe dintre ele nu au gust. Căpșunile din afara sezonului nu se dezvoltă natural, la lumină și căldură naturală de care au nevoie pentru a avea acel gust dulce și aromat. Acest lucru se simte atât în gust, cât și în valoarea lor nutritivă.

De ce căpșunile de iarnă își pierd gustul

Căpșunile pe care le găsim pe rafturile magazinelor în sezonul rece au un gust mult mai slab, sau de multe ori chiar le găsim fără gust, din cauza modului în care sunt cultivate, recoltate și păstrate. Vara, fructele se coc natural la soare, acumulează zaharuri și compuși care dau aroma dulce și parfumată. Iarna însă, căpșunile sunt culese înainte de coacere, pentru a rezista drumului lung, fiind aduse din alte țări unde clima le permite dezvoltarea, și depozitării la rece.

Aceste fructe nu vor fi niciodată dulci, iar atunci când muști din ele, de multe ori se vede interiorul alb, lipsit total de aromă, după cum scrie Heart.org. Fiind recoltate ușor necoapte, ele rămân tari și nu ajung la gustul plin pe care îl au cele de sezon. De asemenea, din cauza lipsei luminii puternice, a transportului pe distanțe lungi și a depozitării la temperaturi scăzute, zaharurile naturale să se piardă, fiind înlocuite cu apă. Aromele nu mai apucă să se formeze, așa că fructele ajung fade și apoase.

De ce sunt căpșunile din afara sezonului mai sărace în vitamine

Conținutul de vitamine și antioxidanți scade treptat după recoltare, iar căpșunile sunt printre fructele care pierd cel mai repede din valoarea nutritivă. Dacă sunt păstrate multe zile în depozit, vitamina C începe să se degradeze, astfel că fructele ajunse pe raft după un drum lung conțin mult mai puțin din această vitamină decât cele proaspăt culese.

Studiile arată că, atunci când se coc natural vara, căpșunile dezvoltă un nivel mult mai ridicat de antioxidanți și vitamina C. În schimb, cele crescute în condiții artificiale, în sere sau în climate mai calde, nu au parte de lumina și temperatura potrivite pentru a-și atinge potențialul nutritiv. Pentru că sunt culese înainte de coacere și petrec perioade lungi la frig, căpșunile de import nu reușesc să își formeze complet vitaminele și compușii benefici. Astfel, fructele din afara sezonului au în mod natural un conținut mai redus de vitamina C și alți nutrienți esențiali.

Alternative sănătoase la căpșuni în perioada rece

Când nu găsim căpșuni proaspete, de sezon, le putem înlocui cu alte fructe de sezon, pline de vitamine și antioxidanți. Sunt opțiuni accesibile, gustoase și potrivite pentru iarnă. Fructele congelate, precum căpșunile, afinele sau zmeura, sunt culese la maturitate și congelate rapid, astfel că își păstrează mare parte din nutrienți. Studiile arată că fructele congelate pot fi la fel de valoroase ca cele proaspete. Căpșunile congelate sunt ideale în smoothie-uri, deserturi sau cereale și oferă un aport similar de vitamina C și antioxidanți.

Citricele și kiwi sunt la îndemână în sezonul rece și au un conținut foarte ridicat de vitamina C. O portocală medie poate acoperi o bună parte din necesarul zilnic de vitamina C. Mandarinele, grapefruitul, kiwi sau chiar rodia sunt perfecte pentru a compensa lipsa de vitamine din căpșuni. Pot fi consumate simple, stoarse sau adăugate în salate de fructe și smoothie-uri.

Merele și perele sunt fructe de iarnă bogate în fibre și antioxidanți. Chiar dacă nu au la fel de multă vitamina C ca citricele, susțin digestia și oferă sațietate. Merele coapte cu scorțișoară sau perele adăugate în deserturi pot înlocui cu succes gustul dulce al căpșunilor. Ele contribuie la aportul de vitamine și minerale și mențin varietatea în alimentație.

Rodia și fructele de pădure consumate iarna, de obicei congelate, sunt pline de antioxidanți și vitamina C. Semințele de rodie pot fi adăugate în salate, iaurturi sau deserturi, iar afinele și zmeura congelate sunt ideale în smoothie-uri sau alături de cereale. Astfel profităm de pigmenții protectori și de vitamine chiar și în timpul iernii.

Beneficiile căpșunilor de sezon pentru sănătate

Căpșunile culese vara, la maturitate deplină, sunt printre cele mai valoroase fructe pentru sănătate. Sunt bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți, dar au puține calorii și nu conțin zaharuri adăugate. O cană de căpșuni, adică în jur de opt fructe medii, are aproximativ 45 de calorii, oferă 3 grame de fibre și chiar mai multă vitamina C decât o portocală. Pigmenții roșii din căpșuni, numiți antocianine, acționează ca antioxidanți care protejează celulele și susțin funcțiile întregului organism.

În primul rând, consumul regulat de căpșuni poate ajuta la scăderea colesterolului și la reglarea tensiunii arteriale, ceea ce sprijină buna funcționare a vaselor de sânge și reduce riscul bolilor cardiovasculare. Căpșunile au și efect antiinflamator și anticancerigen. Compușii bioactivi pot diminua inflamația din organism și pot încetini dezvoltarea anumitor celule tumorale, contribuind la reducerea riscului unor tipuri de cancer, notează Mayocinic.org.

Datorită nivelului ridicat de vitamina C și antioxidanți, ele susțin imunitatea și ajută la menținerea unei funcții cognitive bune. Vitamina C contribuie la formarea colagenului, important pentru piele și oase, iar antioxidanții combat oboseala și protejează organismul de stresul oxidativ. În plus, fiind sărace în calorii, pot fi adăugate zilnic în dietă, dar, atenție, echilibrul este cheia în orice situație, iar excesul poate dăuna, chiar dacă este vorba despre un aliment sănătos.

