Destinații de toamnă în Grecia. Unde să călătorești pentru a te bucura de vreme bună și prețuri mici

Stiri Turism
02-09-2025 | 11:05
grecia toamna
Shutterstock

Grecia rămâne o alegere inspirată și în sezonul de toamnă, oferind vreme plăcută, peisaje spectaculoase și un ritm mai liniștit decât în plin sezon estival. Destinațiile de toamnă combină farmecul litoralului cu prețuri mai avantajoase.

autor
Anca Lupescu

Septembrie este unul dintre cele mai bune momente pentru a vizita Grecia, oferind combinația perfectă de vreme plăcută, costuri mai mici și farmec autentic.

Mulțimile de turiști din timpul verii se mai rarefiază, dar marea rămâne caldă și atrăgătoare pentru înot, în timp ce zilele sunt pline de soare fără căldura intensă din iulie și august. În extrasezon, călătorii din Grecia beneficiază de prețuri reduse la zboruri, feriboturi și cazare, ceea ce le permite să exploreze mai mult pentru mai puțin. Toamna este, cu siguranță, unul dintre cele mai bune anotimpuri pentru a vizita Grecia.

Cum e vremea în Grecia toamna? 

Situată în sud-estul Europei și mărginită de trei mări, majoritatea stațiunilor populare din Grecia de pe litoralul mediteranean se bucură de vreme caldă în octombrie. Cantitatea de ploaie crește pe măsură ce vara se transformă în toamnă, dar luna este un moment excelent pentru a rezerva vacanțe în Grecia, în afara sezonului aglomerat de vară.

Mări și munți

Grecia este mărginită de Marea Mediterană, Marea Egee și Marea Ionică și are aproape 14.000 km de coastă datorită insulelor sale. Vremea este tipic mediteraneană în zonele de coastă și în stațiunile populare. Majoritatea țării este muntoasă sau deluroasă, cu partea de vest mai umedă decât estul, din cauza lanțului muntos Pindus din nord. Vei întâlni mai puțină ploaie în sud și pe insule și mult soare în octombrie.

Citește și
Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere
Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste

Medii de temperatură

Atena, situată în sudul Greciei, oferă un bun reper pentru tipul de vreme pe care îl poți întâlni în stațiunile populare. Capitala are o temperatură maximă medie de 24ºC în octombrie, care scade la 14ºC pe timpul nopții. Vei fi confortabil în pantaloni scurți și tricou pe timpul zilei, dar ar trebui să ai la tine și haine mai călduroase pentru seară. Temperatura medie a mării este de 21ºC, iar umiditatea este scăzută, variind între aproximativ 45% și până la 85%. Ploaia cade de obicei sub formă de aversă scurtă, cu o medie de 53 mm pe cinci zile ploioase.

În Atena, în octombrie, poți să te aștepți la 11 ore de lumină pe zi, dintre care aproximativ șapte ore sunt însorite. Chiar dacă temperaturile încep să scadă după vară, trebuie să ai grijă la soare, deoarece nivelul UV este încă moderat. La începutul lunii, apusul are loc în jurul orei 19:10, iar la sfârșitul lunii în jurul orei 17:30, din cauza încheierii orei de vară.

bronz plaja grecia

De ce să alegi toamna pentru o vacanță în Grecia

Sunt o mulțime de motive pentru care să alegi o vacanță de toamnă în Grecia, iar acestea sunt doar câteva dintre ele:

Mai puțini turiști

Obiective turistice precum Acropolele sau Oia din Santorini sunt în continuare accesibile, dar fără mulțimile de oameni. Poți chiar să faci o fotografie fără 10 turiști în fundal.

Călătorii prietenoase cu bugetul

Prețurile la cazare și zboruri încep să scadă după încheierea sezonului de vârf. Multe hoteluri oferă reduceri, iar restaurantele nu mai necesită rezervări în avans.

Vreme perfectă

• Septembrie: încă asemănătoare verii, cu temperaturi maxime medii de 28°C

• Octombrie: mai blândă și mai plăcută, ideală pentru drumeții. Poți încă să te bucuri de o zi la plajă în septembrie și să porți o jachetă ușoară în serile de octombrie.

Sezonul recoltării strugurilor

Iubitorii de vin se vor bucura! Toamna este perioada recoltării strugurilor, iar multe regiuni oferă tururi și degustări:

• Nemea în Peloponez

• Naoussa în nordul Greciei

• Vinurile unice vulcanice din Santorini

grecia toamna

Destinații de toamnă în Grecia

Salonic

Cu o promenadă aglomerată pe litoral și numeroase monumente istorice, Salonic este un loc excelent pentru a începe vizitarea Greciei de Nord și a Macedoniei de Vest. Pe lângă mâncarea sa fantastică, plimbarea prin vechiul cartier comercial și piață este un lucru de făcut neapărat. Vei descoperi cafenele, baruri și restaurante ascunse. La acestea se adaugă numeroasele opere de artă stradală urbană și aura subterană a unei scene artistice emergente.

În plus, Salonicul este plin de viață. Poți simți acest lucru peste tot și este renumit pentru cele mai bune locuri de viață de noapte din Grecia. Nu rata Festivalul Internațional de Film de la Salonic în noiembrie, care aduce unii dintre cei mai buni regizori, actori și producători din lume, prezentând cele mai noi tendințe și talente emergente în muzică și artă contemporană.

Salonic

Tinos

Acum un deceniu, Tinos era cunoscut în principal pentru miile de credincioși care veneau în august pentru sărbătorile masive ale Adormirii Maicii Domnului. Totuși, acest lucru s-a schimbat, iar insula cicladică vecină cu Mykonos (la doar o oră cu feribotul) își arată acum diversitatea: zeci de plaje excelente, cea mai bună mâncare și vin din Ciclade (și produse locale), evenimente internaționale de alergare, artă și măiestrie în marmură incluse pe lista patrimoniului UNESCO, dulciuri locale delicioase și unele dintre cele mai bine conservate sate și arhitectură din Ciclade, conform thegreekvibes.

Tinos, Grecia

Atena

Un clasic etern și mereu potrivit pentru vizitat. Totuși, lunile cele mai fierbinți ale anului nu sunt o alegere bună pentru a petrece timp în Atena și a explora Acropola sub soarele arzător. Vremea de toamnă îți permite să te bucuri pe deplin de alte atracții importante ale capitalei aglomerate, cum ar fi dealul Lycabettus, Agora Romană, Templul lui Zeus Olimpianul, Arcul lui Hadrian și Agora Antică. Piața Syntagma și pitorescul cartier Plaka trebuie, de asemenea, să fie pe listă.

Peloponez

Toamna în Peloponez seamănă mai degrabă cu o vară indiană – încă suficient de cald, iar în unele zile poți chiar să faci baie în mare sau să te bronzezi pe plajă. Comorile istorice ale Peloponezului sunt răspândite pe întreaga peninsulă și, dacă timpul este limitat, cel mai bine este să alegi o anumită zonă în funcție de ceea ce preferi să vezi.

Un exemplu de plan de vacanță este un tur al obiectivelor istorice din nord-est: Corintul Antic, Acrocorint, Micene și Epidaur, folosind orașul frumos Nafplio ca punct de cazare și plecare. Un tur în sud poate include orașele fortificate Monemvasia și Mystras, combinate cu o ședere în Gytheio și o vizită în peninsula Mani.

Peloponez grecia

Hydra

Aceasta este una dintre acele insule atipice care nu sunt potrivite pentru o vacanță la plajă. Totuși, Hydra nu suferă deloc din lipsa plajelor glorioase, deoarece are un oraș și un port unic, unde turiști, artiști și celebrități pot fi întâlniți pe tot parcursul anului. În plus, aceasta este singura insulă din Grecia unde utilizarea vehiculelor motorizate este complet interzisă.

Creta

Fiind cel mai sudic teritoriu european, temperaturile minime rar scad sub 10°C în lunile de iarnă în Creta. Nu există o perioadă mai frumoasă să vezi orașele vechi Chania și Rethymno, când numărul turiștilor este mai redus și zilele însorite îți permit să stai confortabil în oricare dintre restaurantele și cafenelele în aer liber fermecătoare. Dacă ești pasionat de drumeții, vei avea o problemă plăcută – există peste 100 de defilee și numeroase trasee tentante de drumeții din care poți alege.

Ce să pui în bagaj pentru o vacanță în Grecia toamna

Hainele comode și o pereche de pantofi de mers comozi sunt esențiale, deoarece probabil vei petrece mult timp pe jos explorând situri antice și orașe vechi – multe dintre ele având străzi denivelate, pavate cu piatră cubică.

Alege haine ușoare, pantaloni scurți, tricouri, bluze lejere și nu uita de o jachetă și straturi mai călduroase pentru serile în care vrei să stai la taverne fără să îți fie frig.

La începutul primăverii și sfârșitul toamnei, când vremea este mai puțin previzibilă, ia cu tine haine pe straturi, pentru a le putea ajusta după nevoie.

bronz plaja grecia

Esențiale

• Pantofi comozi de mers

• Rucsac sau geamantan ușor de transportat

• Haine respirabile, care pot fi purtate în straturi

• Costum de baie și prosop de plajă

• Geantă mică de zi

• Ochelari de soare, cremă de protecție solară și pălărie de soare

• O jachetă pentru serile răcoroase

• Pantofi impermeabili

Sursa: StirilePROTV

Etichete: grecia, destinatii, vacanta la mare, toamna,

Dată publicare: 02-09-2025 11:05

Articol recomandat de sport.ro
Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!
Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!
Citește și...
Sezonul estival, la final. Litoralul românesc a atras mai puțini turiști, milioane de românii au preferat Grecia sau Italia
Stiri Economice
Sezonul estival, la final. Litoralul românesc a atras mai puțini turiști, milioane de românii au preferat Grecia sau Italia

Sezonul estival s-a încheiat, iar primele estimări făcute de operatorii din domeniul ospitalității arată că nu au fost asaltați de turiști.

Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste
Stiri Turism
Cele mai romantice locuri din Grecia pentru luna de miere – insule, plaje și orașe de poveste

Grecia oferă unele dintre cele mai romantice destinații pentru o lună de miere, de la insule scăldate în soare la plaje izolate și orașe pline de istorie. Fiecare loc îmbină peisaje spectaculoase cu o atmosferă de poveste, perfectă pentru cupluri.

Kassandra, Halkidiki – cele mai frumoase plaje și sate tradiționale din primul braț al Greciei
Stiri Turism
Kassandra, Halkidiki – cele mai frumoase plaje și sate tradiționale din primul braț al Greciei

Kassandra Halkidiki, cea mai vestică peninsulă a Halkidiki-ului, Grecia, este o destinație remarcabilă, cunoscută pentru frumusețea sa naturală neatinsă, viața de noapte vibrantă, festivalurile culturale și numeroasele oportunități de recreere.

Cele mai frumoase sate tradiționale din Grecia. Locuri ”instagramabile” pe care merită să le vizitezi
Stiri Turism
Cele mai frumoase sate tradiționale din Grecia. Locuri ”instagramabile” pe care merită să le vizitezi

Grecia ascunde sate tradiționale pline de farmec, cu străduțe pietruite, case albe și peisaje care par desprinse din povești. Aceste locuri pitorești oferă experiențe autentice și cadre perfecte pentru fotografii memorabile.

Grecia e blocată de greva funcționarilor publici. Modificarea legislativă care a stârnit furia protestatarilor
Stiri actuale
Grecia e blocată de greva funcționarilor publici. Modificarea legislativă care a stârnit furia protestatarilor

Grecia este blocată joi, în sectorul public, în urma unei greve de 24 de ore declanșate de sindicatul funcționarilor publici Adedy, care protestează față de un proiect de reformă ce introduce noi reguli disciplinare.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți, o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a vorbit despre reforma din administrația publică locală, care a generat tensiuni în coaliția de guvernare, din cauza reducerilor de posturi.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28