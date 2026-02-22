Au fost însă și multe grupuri pentru care vacanța s-a terminat. Ca de obicei, DN1 s-a aglomerat pe ambele sensuri: la plecare, dar și la noul val de sosiri.

Ultima serie de elevi, din 17 județe, a început vacanța de schi.

Toată ziua, pe Valea Prahovei, momentele aglomerate au alternat cu mici zone de respiro, în care fiecare s-a strecurat cum a putut, după noroc. Siguri pe program au fost doar turiștii care au ales trenul.

Turistă: „Am vrut să evităm toată coloana aceea de pe DN și am apelat la CFR.”

Turistă: „Ne-am gândit să nu ne apuce vreun viscol, zăpadă, polei, și am venit cu trenul.”

N-a fost loc să arunci un ac pe terasele cabanelor care au organizat petreceri în aer liber.

Cu girofarul pe cască, un tânăr a dorit să fie ferit de surprize.

Reporter: „De ce cu girofar?”

Băiat: „Ca să fiu mai vizibil.”

Reporter: „Aici pe ring?”

Băiat: „Pe pârtie!”

Nămeții până la brâu și brazii încărcați cu zăpadă au asigurat cele mai frumoase fotografii ale sezonului.

Fată: „Aseară mă uitam așa pe Instagram și am văzut foarte multe persoane la munte și i-am zis prietenei mele că vreau poze în zăpadă! Când mergem? Mâine! Ok! Am făcut bagajul și am venit! Spontan!”

Pentru elevii din 17 județe, vacanța abia începe. Vlad a ajuns deja în Poiana Brașov și toată ziua a înotat prin zăpadă, obligându-și și părinții să înfrunte nămeții.

Reporter: „E o aventură și pentru dumneavoastră!”

Tatăl lui Vlad: „Bineînțeles!”

Zăpada mare, aglomerația și entuziasmul turiștilor au avut și efecte nedorite.

Salvamontiștii spun că, în 24 de ore, în toată țara, s-au înregistrat 133 de persoane accidentate, dintre care 40 au fost predate echipajelor de ambulanță sau SMURD.