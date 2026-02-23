Cum s-a lăsat seara, în localitatea Botoșești Paia din județul Dolj oamenii s-au strâns în jurul focului imens, așa cum spune tradiția păstrată de generații.

Un moment special este strigarea tinerilor peste sat. Cu umor și ironie, sunt luați în vizor cei care au greșit în comunitate, dar și fetele și băieții necăsătoriți.

Localnic: „Se află cine greșește - soțul sau soția, se spuneau lucrurile fără perdea”.

Dincolo de râsete, obiceiul vorbește despre îndreptare și curățare înainte de Postul Paștelui, unul dintre cele mai lungi și dure din calendarul ortodox.

Rodica Mihaela Călinescu, director școală: „Focul se face pentru alungarea spiritelor rele pentru a ne curați și a reuși să primim cum se cuvine postul care urmează”.

Liviu Olteanu, muzeograf Muzeul Olteniei: „Strigătul peste sat are rolul de a îngropa anul vechi, este trecerea dintre iarnă și primăvară”.

De la sărbătoare nu au putut lipsi bunătățile.

Cristina Daia, Grupul Folcloric Grecești-Cernătești: „În fiecare an de lăsatul secului de Paște de brânză trebuie făcut plăcinte, mămăligă, ouă fierte, să împărțim la toată lumea”.

Oamenii au încins hore și au jucat până spre miezul nopții. În acest an, paștele ortodox se sărbătorește pe 12 aprilie.