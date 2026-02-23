Guvernul a renunțat, la propunerea Ministerului Justiției, la prevederea din Ordonanța de Urgență privind reforma administrației prin care se suspenda automat permisul de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile.
Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto
La propunerea Ministerului Justiției s-a scos din OUG privind reforma administrației prevederea care spune că șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea automată a permisului de conducere.
