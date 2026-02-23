Unii au început să meargă la vizionări cu ingineri sau arhitecți, verifică atent materialele, dar și documentele tehnice și juridice, ca să nu mai semneze contracte fără garanții clare.

Un client a cumpărat o casă abia după ani de căutări, iar ca să fie sigur că alegerea este bună nu a luat decizia singur.

Cristi Marinescu, client: ”Am apelat și la un specialist care să mă ajute din punct de vedere preț real al locuinței, teren, posibilitatea de creșteri sau de scădere, verificare majorității problemelor care ar putea să apară în achiziția unei case sau imediat după”.

De altfel, potrivit agenților imobiliari, tot mai mulți clienții vin la negocieri cu ingineri și arhitecți.

În cazul apartamentelor, cam 15% dintre clienți verifică atent ce cumpără. La case în schimb, procentul sare de 40%. În special, la locuințele luate direct de la dezvoltatori oamenii nu se mai bazează pe promisiuni, ci cer verificări tehnice, juridice și financiare detaliate. Acest comportament este specific mai ales persoanelor care au între 35 și 45 de ani, de regulă familii cu copii, care vor siguranță și stabilitate pe termen lung.

Claudia Negru, managerul unei agenții imobiliare: ”În principal verifică foarte mult calitatea construcției, vor să știe dacă au fost respectate detaliile tehnice din proiect, partea de tâmplărie, partea de instalații este foarte importantă, din punct de vedere energetic. Acum clienții sunt mai reticenți în a cumpăra în fază incipentă o proprietate”.

Peste 24.000 de locuințe s-au vândut în ianuarie 2026, în România

Dezvoltatorii ar putea fi obligați prin lege să le ofere cumpărătorilor, înainte de semnarea contractului, informații clare și verificabile despre ce include locuința. Măsura apare într-un proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbatere la Ministerul Economiei. Până la adoptare însă, clienții ar trebui să solicite chiar ei aceste documente.

Lucian Melinceanu, expert tehnic și președintele de onoare al Asociației Proiectanților de Structuri din România: ”Ar trebui să existe documente din perioada execuției, aici ne referim pe de-o parte la calitatea materialelor puse în operă. Ar trebui să existe inițial un certificat de urbanism, să existe pe lângă proiectul de arhitectură de rezistență și de instalație, respectiv diverse acorduri de la furnizorii de utilități, fie că vorbim de curent sau gaz”.

Este important să citiți cu mare atenție și clauzele din contract.

Andrei Stănilă, avocat: ”În momentul de față trebuie să ne asigurăm că notarul care va certifica, autentifica promisiunea de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare va îndeplini formalitățile de a fi înscris în cartea funciară, înscrierea în cartea funciară conform noilor dispoziții legale este una obligatorie”.

În luna ianuarie, în România, au fost cumpărate peste 24.000 de locuințe.