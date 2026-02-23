Eurodeputaţii din Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne au votat luni pentru a aproba numirea lui Andres Ritter în această calitate. Ritter a primit 52 de voturi pentru numirea sa şi 10 voturi împotrivă, cu 6 abţineri.

La 3 decembrie 2025, patru candidaţi selectaţi pentru acest post s-au prezentat într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu deputaţii europeni. După audiere, deputaţii europeni şi-au votat preferaţii, iar Ritter s-a detaşat drept candidatul preferat, cu 46 de voturi.

Ceilalţi candidaţi au fost Stefano Castellani (11 voturi), Emilio Jesus Sanchez Ulled (şapte voturi) şi Ingrid Maschl-Clausen (patru voturi).

Potrivit website-ului www.eppo.europa.eu, Andres Ritter a devenit procuror în Germania în anul 1995 şi a deţinut diferite funcţii, înainte de a ajunge procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară în 2008. În perioada 2013-2020 el a fost procuror-şef al Biroul Procurorului Public pentru infracţiuni economice şi securitate cibernetică de la Rostock. Este reprezentantul Germaniei la Asociaţia Internaţională a Judecătorilor şi membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Procurorul-şef european este numit de comun acord între Parlament şi Consiliu. Ambele instituţii şi-au exprimat preliminar preferinţa pentru Ritter.

Mandatul Laurei Codruța Kovesi a început în octombrie 2019 și se încheie în octombrie 2026

Procurorul-şef european este desemnat prin acord între Parlamentul European şi Consiliul UE, ambele instituţii exprimându-şi anterior preferinţa pentru Andres Ritter. Următoarea etapă este votul în plenul Parlamentului European, prevăzut pentru martie 2026.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european, funcţie deţinută în prezent de procuroarea română Laura Codruţa Kovesi, numită în octombrie 2019 şi al cărei mandat se va încheia pe 31 octombrie 2026. De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.