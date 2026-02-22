Ursul de Aur a fost câștigat de pelicule „Yellow Letters”, o dramă despre ce se întâmplă cu o căsnicie supusă unei presiuni politice extreme. Coproducția romano-bulgară „Atlasul universului” este primul film românesc pentru copii care ia un premiu la Berlinale, unde o distincție a primit și producția românească „De capul nostru”.

Turnat în Germania și jucat în limba turcă, „Yellow Letters” surprinde criza mariajului dintre o actriță și un regizor-dramaturg, nevoiți să își lase în urmă viața confortabilă după ce soțul este pus la zid de autoritățile turce din cauza unor postări critice.

Ursul de argint - Marele premiul al juriului - a fost decernat peliculei „Salvation”. În acest film, cineastul turc Emin Alper descrie escaladarea violentei într-un sat montan izolat după întoarcerea din exil a unui clan. Cronicarii au fost impresionați de ceea ce consideră a fi o alegorie despre felul în care o presupusă amenințare este manipulată pentru a sădi panica și isteria, ce escaladează în genocid.

Emin Alper, scenarist și regizor „Salvation”: „Cea mai cumplită formă de singurătate este cea experimentată când suferi. Iranieni, care suferiți sub tiranie, nu sunteți singuri. Libertate pentru Iran. Compatrioții mei, nu sunteți singuri! Ekrem İmamoğlu, primarul Istanbulului, și toți ceilalți primari (turci) aruncați în închisori, nu sunteți și nu veți fi singuri!”.

Ursul de Argint -premiul juriului a fost acordat peliculei „Queen at Sea”, în regia cineastului american Lance Hammer. Juliette Binoche interpretează rolul Amandei, care apelează la poliție pentru că tatăl vitreg continuă să întrețină relațîi sexuale cu mama ei, care suferă de demență în stare avansată. Demersul îi aruncă familia în mecanismele statului și nu e clar dacă acestea ajută sau mai mult fac rău.

Interpreții celor doua roluri secundare, britanicii Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay, au împărțit Ursul de argint pentru interpretare în rol secundar.

Tom Courteney: „În timp ce America pare să fi întors spatele Europei, e minunat să ai un film regizat de un american, cu o actriță franceză în rolul principal, produs de un nord-irlandez, cu doi britanici ca noi în rolurile secundare și să ai premiera mondială în Berlin!”.

Actrița germană Sandra Hüller a primit laurii de interpretare în rol principal grație peliculei „Rose”, o dramă alb-negru în care joacă o femeie din Germania rurală a secolului al XVII-lea. În încercarea de a scăpa de constrângerile patriarhatului, eroina își duce viața că un bărbat.

Co-producția româno-bulgară „Atlasul Universului”, regizată de Paul Negoescu, a primit Mențiunea specială a juriului Generation Kplus, secțiunea dedicată filmelor pentru copii a festivalului. Pelicula urmărește călătoria unui băiat de 10 ani, care, după ce cumpără din greşeală doi pantofi pentru piciorul drept, porneşte într-o călătorie ca să-l găsească pe cel stâng. Protagonistul filmului este Matei Donciu, un băiat de 11 ani aflat la prima sa experienţă cinematografică.

În secțiunea Forum, Confederația Internațională pentru Filmul de Artă și Eseu a decernat o mențiune lungmetrajului româno-italian „De capul nostru”, regizat de Tudor Cristian Jurgiu. Filmul are ca temă izolarea emoțională a copiilor condamnați la o maturizare prematură după ce părinții lor pleacă la muncă în străinătate.