Afinul, plantă medicinală. Cum se folosește și ce beneficii are acest fruct

Afinul este un arbust bogat, care produce fructe mici, rotunde, de culoare albastru închis. Cunoscute sub denumirea științifică de Vaccinium myrtillus, afinele sunt o sursă bogată de antioxidanți, compuși responsabili de culoarea lor intensă și de numeroase beneficii importante pentru sănătate.

Afinul, aliment și „medicament”

Atât fructele, cât și frunzele afinului conțin o varietate de substanțe nutritive cu efecte benefice pentru organism.

Fructele sunt un aliment funcțional sărac în calorii. Având doar 85 kcal/cană (aproximativ 150 de grame), afinele furnizează 4 grame de fibre, precum și cantități importante de vitamina K, C și mangan, arată Healthline.

De asemenea, potrivit Wing-kwan Chu și colaboratorii în lucrarea „Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition.”, afinele conțin o varietate de compuși antioxidanți, cum ar fi quercetină, catechine, acizi fenolici, taninuri și antociani. Acești compuși au rolul de a reduce stresul oxidativ produs de radicalii liberi, factori implicați în apariția bolilor cronice, cum ar fi cancerul. Antocianii reprezintă principalii antioxidanți din afine, fiind în același timp substanțele responsabile de culoarea albastră-violet a fructului. De asemenea, cele mai multe beneficii ale afinelor se datorează conținutului de antociani.

Pentru a beneficia la maximum de nutrienții din aceste fructe, se recomandă consumul lor în stare crudă. Prepararea termică reduce cantitatea de antioxidanți. Afinele pot fi consumate ca atare sau adăugate în gustări delicioase, cum ar fi în smoothie, terci de ovăz, iaurt cu granola, salată de fructe sau budincă de chia.

Afinul în medicina alternativă

Datorită efectelor hipoglicemiante, extractul din frunze de afin este utilizat în medicina alternativă pentru tratamentul diabetului zaharat tip 2, în asociere cu medicația antidiabetică și optimizarea stilului de viață, arată Roxana Ștefănescu și colaboratorii în studiul „An Updated Systematic Review of Vaccinium myrtillus Leaves: Phytochemistry and Pharmacology”.

Conform cercetării, acest extract inhibă activitatea alfa-glucozidazei, enzimă care descompune anumite zaharuri – astfel, reduce absorbția unor tipuri de carbohidrați. De asemenea, ar putea preveni complicațiile asociate bolii, cum ar fi neuropatia. Tocmai de aceea, extractul din frunze de afin este un ingredient regăsit în numeroase suplimente alimentare pentru controlul diabetului zaharat.

Totuși, este important de reținut că produsele naturiste nu înlocuiesc tratamentul recomandat de medic. Ele pot fi utilizate doar ca adjuvant, cu acordul specialistului. În schimb, în stadiul de debut al diabetului zaharat tip 2, atunci când se recomandă doar intervenția asupra stilului de viață, un extract din plante cu efect hipoglicemiant poate fi cu adevărat util (în combinație cu dieta echilibrată).

Același studiu menționează și alte efecte ale frunzelor de afin asupra sănătății:

Proprietăți antibacteriene;

Capacitate antioxidantă (scăderea stresului oxidativ legat de dezvoltarea bolilor cronice);

Îmbunătățirea nivelului de hidratare al pielii (atunci când se aplică topic creme conținând extract de frunze de afin).

De asemenea, în studiul „Bilberry-Derived Anthocyanins Modulate Cytokine Expression in the Intestine of Patients with Ulcerative Colitis”, Sofia Roth și colaboratorii demonstrează că un supliment cu extract de afine bogat în antociani poate reduce inflamația la pacienții cu colită ulcerativă, o boală inflamatorie intestinală.

Beneficiile afinului

Afinele și extractul de afine pot avea următoarele beneficii asupra sănătății:

Reducerea inflamației și stresului oxidativ

Inflamația cronică stă la baza proceselor de dezvoltare ale multor afecțiuni. Aceasta favorizează stresul oxidativ, care se asociază cu mutații genetice și apariția cancerului, potrivit Wing-kwan Chu și colaboratorii în lucrarea „Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition.”. Datorită capacității antioxidante și proprietăților antiinflamatorii, afinele pot oferi protecție împotriva cancerului.

De asemenea, așa cum prezintă Anshul Sharma și Hae-Jeung Lee în lucrarea „Anti-Inflammatory Activity of Bilberry (Vaccinium myrtillus L.)”, suplimentarea dietei cu aceste fructe s-a dovedit eficientă în reducerea markerilor inflamatori (substanțe din sânge care indică prezența inflamației).

Susținerea sănătății ochilor

Potrivit WebMD, antocianii din afine pot contribui la îmbunătățirea funcției vizuale în cazul pacienților cu glaucom cu tensiune normală. De asemenea, extractul de afine poate ameliora uscăciunea ochilor și oboseala oculară, arată Healthline.

În orice caz, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma aceste efecte. Nu uita că afecțiunile oculare trebuie diagnosticate și tratate obligatoriu de către medicul oftalmolog.

Controlul glicemic

Extractul de afine și antocianii ajută la prevenirea și controlul diabetului zaharat tip 2. Potrivit Healthline, acestea pot îmbunătăți secreția de insulină la pacienții cu sindrom metabolic și pot reduce nivelul hemoglobinei glicate (analiză care evaluează controlul glicemiei pe termen lung). Totuși, nu înlocuiesc o dietă echilibrată și medicația prescrisă de medic.

Efecte cardioprotective

Antocianii din afine susțin sănătatea inimii, atât timp cât alimentația este variată și echilibrată în general. Stresul oxidativ și inflamația cronică sunt factori implicați în apariția bolilor cardiovasculare, iar nutrienții din aceste fructe acționează împotriva lor.

Compușii antioxidanți din afine pot contribui la reducerea tensiunii arteriale, conform surselor menționate anterior. De asemenea, pot scădea colesterolul „rău” (LDL) și inhiba peroxidarea lipidelor, un proces important în patogeneza aterosclerozei – afecțiune caracterizată de îngustarea vaselor de sânge, prin depunerea de grăsimi pe pereții arterelor.

De asemenea, antocianii din afine ar putea avea efecte antitrombotice, deci pot împiedica formarea cheagurilor de sânge, arată Wing-kwan Chu și colaboratorii în lucrarea „Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition.”.

Contraindicațiile afinului

Potrivit Healthline, afinele și produsele naturiste cu afin pot avea o serie de contraindicații.

Suplimentele alimentare cu afin nu sunt recomandate:

Copiilor;

Femeilor însărcinate și celor care alăptează;

Persoanelor aflate sub medicație – suplimentele naturiste pot interacționa cu medicamentele. Consultă întotdeauna medicul înainte de a începe să utilizezi un astfel de produs.

Taninurile din compoziția suplimentelor cu afin pot împiedica absorbția unor nutrienți, în mod special fierul. Așadar, aceste produse nu sunt potrivite pentru vârstnici, copii și persoane diagnosticate cu anemie feriprivă (prin deficit de fier).

De asemenea, este important de știut că afinele nu trebuie consumate excesiv. Pentru că sunt bogate în vitamina K, pot interacționa cu anticoagulantele (medicamente care previn formarea cheagurilor de sânge).

Prin urmare, afinul și fructele sale prezintă beneficii potențiale spectaculoase asupra organismului. În orice caz, amintește-ți că multe alte alimente de origine vegetală au efecte similare. Așadar, integrează afinele într-o alimentație variată și echilibrată per ansamblu, bogată în legume și fructe. Nu uita să ceri sfatul medicului înainte de a utiliza orice supliment alimentar.

Dată publicare: 05-12-2023 11:11