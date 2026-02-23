În China, moartea este tradițional un subiect tabu și adesea asociată cu ghinionul. Însă în orașul Heze, din provincia Shandong, această barieră culturală a creat o industrie surprinzător de prosperă.

Potrivit revistei Personage, Lisa Liu, o fostă profesoară din Heze, și-a schimbat cariera în iulie 2023, epuizată de presiunea jobului. După un interviu întâmplător, a intrat în domeniul vânzării sicrielor, concentrându-se pe piața europeană, mai ales Italia.

Șeful ei a dus-o într-un tur al fabricii, unde a văzut întregul proces de producție, de la tăierea buștenilor până la sculptură și asamblare. Pentru muncitori, un sicriu era doar un obiect din lemn, iar unii foloseau urnele goale ca cutii de depozitare acasă. Aceasta a ajutat-o pe Liu să depășească superstițiile legate de „sicriele neprietenoase”.

Spre deosebire de sicriele chinezești grele și de culoare închisă, cele italiene sunt mai ușoare și adesea decorate cu sculpturi religioase. Heze găzduiește aproximativ trei milioane de arbori paulownia, recunoscuți pentru greutatea redusă, punctul scăzut de aprindere și fibra frumoasă, făcându-i ideali pentru piața europeană.

Potrivit Jimu News, sicriele din Heze, cu prețuri între 76 și 127 de dolari, sunt mult mai accesibile decât cele europene, care costă între 932 și 1.780 de dolari. Fabrica lui Liu exportă anual aproximativ 40.000 de sicrie în Europa, generând venituri de aproape 40 de milioane de yuani (aproape 6 milioane de euro).

În ciuda provocărilor, cum ar fi schimbările politicilor UE și creșterea costurilor de transport, Liu rămâne optimistă: „Oamenii mor în fiecare zi, și fiecare va avea nevoie la un moment dat de un sicriu”, a declarat ea pentru presă.