Corespondența intensifică disputa dintre UE și Ungaria, care a amenințat că își va retrage aprobarea anterioară și va bloca pachetul financiar, dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin rețeaua de conducte care traversează teritoriul său.

Într-o scrisoare trimisă luni, în timp ce se deplasa în Ucraina pentru a marca patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei, Costa a îndemnat Budapesta „să acționeze în conformitate cu decizia noastră comună din 18 decembrie și să deblocheze implementarea Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro”.

Costa l-a avertizat pe Orbán că nerespectarea deciziei din 18 decembrie ar „constitui o încălcare a principiului cooperării loiale” între statele membre ale UE și că „niciun stat membru nu poate fi lăsat să submineze credibilitatea deciziilor luate colectiv de Consiliul European”.

Într-un răspuns transmis în aceeași zi, Orbán — care urmează să participe la alegeri în aprilie — a insistat că va continua să se opună transferului fondurilor, acuzând Kievul că tergiversează repararea conductei Drujba, avariată în urma unui atac cu drone rusești.

„Nu există obstacole tehnice pentru reluarea transferului de petrol prin conducta Drujba către Ungaria. Este nevoie doar de o decizie politică din partea Ucrainei”, a scris premierul ungar. El a afirmat că este „unul dintre cei mai disciplinați și consecvenți” lideri din UE și că veto-ul său este justificat de noile circumstanțe.

„Cu siguranță vedeți și dumneavoastră absurditatea situației: luăm o decizie favorabilă financiar Ucrainei, pe care personal nu o aprob, apoi Ucraina creează o situație de urgență energetică în Ungaria, iar dumneavoastră îmi cereți să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru nu este posibil”, a continuat el. „Nu sunt în măsură să susțin nicio decizie favorabilă Ucrainei până când aceasta nu revine la normalitate.”

În scrisoarea sa, Costa a declarat că rămâne „pe deplin angajat” în asigurarea securității energetice a tuturor statelor membre și că va discuta problema conductei Drujba cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UE a convenit anterior asupra termenilor împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după un dezacord îndelungat privind modalitatea de finanțare. Fără aceste fonduri, Kievul s-ar putea confrunta cu un deficit financiar încă din luna aprilie.

Costa urmează să călătorească marți în Ucraina alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.