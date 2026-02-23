Spectacol grandios pe cer. ”Paradă planetară”, urmată de o eclipsă totală de lună. Astrul va fi roșu ca sângele

O paradă planetară este pe cale să aducă șase dintre vecinii Pământului pe cerul nopții simultan - dar nu va fi ușor de văzut, scrie Live Science.

Dacă puteți găsi o vedere neobstrucționată spre vest și cer senin sâmbătă, 28 februarie, este posibil să vedeți cele două planete interioare, Venus și Mercur, aproape de Saturn, cu Neptun, Uranus și Jupiter, de asemenea, pe cerul nopții- potrivit NASA.

Fereastra de timp va fi strâmtă, Venus, Mercur, Saturn și Neptun apărând doar pentru scurt timp după apusul soarelui. Venus, Mercur și Saturn ar trebui să fie toate vizibile cu ochiul liber, deși un binoclu pentru observarea lor ar putea fi de ajutor. Venus și Mercur vor fi cele mai apropiate de orizont în timpul amurgului, cu Saturn deasupra.

Neptun va fi chiar lângă Saturn, dar va fi necesar un telescop de observare a cerului de 15 centimetri pentru a obține o vedere bună a lui Neptun (și, în amurg, chiar și asta este puțin probabil). Aceste patru planete vor fi pe cer la aproximativ o jumătate de oră după apusul soarelui și vor rămâne așa timp de aproximativ 45 de minute.

După ce ați observat Venus, Mercur, Saturn și Neptun, căutați în sud Jupiter, în constelația Gemeni. Va străluci foarte puternic, așa că ar trebui să fie ușor de găsit. Cele trei stele din Centura lui Orion vor fi aproximativ la jumătatea distanței dintre celelalte patru planete și Jupiter. Planeta gigantică va apărea, de asemenea, ca o lumină constantă, albicioasă, care nu sclipește așa cum o fac stelele.

Luna va fi roșie ca sângele timp de 58 de minute

A șaptea planetă, Uranus, va fi, de asemenea, pe cerul nopții, dar va fi cel mai bine văzută cu binoclul sau un telescop mic. Pentru a o găsi, folosește din nou Centura lui Orion, urmând cele trei stele ale sale — Alnitak, Alnilam și Mintaka — în sus, până ajungi la strălucitoarea imagine a roiului deschis Pleiadelor (numit și „Cele Șapte Surori” sau M45). Uranus se va afla chiar sub Pleiade, în constelația Taurului.



