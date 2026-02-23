Spectacol grandios pe cer. ”Paradă planetară”, urmată de o eclipsă totală de lună. Astrul va fi roșu ca sângele

Stiri Stiinta
Shutterstock 2734031945
Shutterstock

O rară „paradă planetară” va reveni pe cer săptămâna aceasta - dar va trebui să fiți atenți la momentul potrivit. Iar ca bonus – o eclipsă totală de Lună, în care satelitul natural al Pământului va căpăta o culoare roșie ca sângele. 

autor
Cristian Anton

O paradă planetară este pe cale să aducă șase dintre vecinii Pământului pe cerul nopții simultan - dar nu va fi ușor de văzut, scrie Live Science.

Dacă puteți găsi o vedere neobstrucționată spre vest și cer senin sâmbătă, 28 februarie, este posibil să vedeți cele două planete interioare, Venus și Mercur, aproape de Saturn, cu Neptun, Uranus și Jupiter, de asemenea, pe cerul nopții- potrivit NASA.

Fereastra de timp va fi strâmtă, Venus, Mercur, Saturn și Neptun apărând doar pentru scurt timp după apusul soarelui. Venus, Mercur și Saturn ar trebui să fie toate vizibile cu ochiul liber, deși un binoclu pentru observarea lor ar putea fi de ajutor. Venus și Mercur vor fi cele mai apropiate de orizont în timpul amurgului, cu Saturn deasupra.

Neptun va fi chiar lângă Saturn, dar va fi necesar un telescop de observare a cerului de 15 centimetri pentru a obține o vedere bună a lui Neptun (și, în amurg, chiar și asta este puțin probabil). Aceste patru planete vor fi pe cer la aproximativ o jumătate de oră după apusul soarelui și vor rămâne așa timp de aproximativ 45 de minute.

Citește și
Studiu: Riscul cardiac poate începe mai devreme la femei decât la bărbați. Explicațiile specialiștilor
Studiu: Riscul cardiac poate începe mai devreme la femei decât la bărbați. Explicațiile specialiștilor

După ce ați observat Venus, Mercur, Saturn și Neptun, căutați în sud Jupiter, în constelația Gemeni. Va străluci foarte puternic, așa că ar trebui să fie ușor de găsit. Cele trei stele din Centura lui Orion vor fi aproximativ la jumătatea distanței dintre celelalte patru planete și Jupiter. Planeta gigantică va apărea, de asemenea, ca o lumină constantă, albicioasă, care nu sclipește așa cum o fac stelele.

Luna va fi roșie ca sângele timp de 58 de minute

A șaptea planetă, Uranus, va fi, de asemenea, pe cerul nopții, dar va fi cel mai bine văzută cu binoclul sau un telescop mic. Pentru a o găsi, folosește din nou Centura lui Orion, urmând cele trei stele ale sale — Alnitak, Alnilam și Mintaka — în sus, până ajungi la strălucitoarea imagine a roiului deschis Pleiadelor (numit și „Cele Șapte Surori” sau M45). Uranus se va afla chiar sub Pleiade, în constelația Taurului.


Ca bonus, pe 28 februarie, luna va fi prezentă și pe cerul nopții alături de un alt roi stelar faimos. Iluminată în proporție de aproximativ 92%, luna în creștere se va deplasa aproape de Roiul Stup (numit și M44 și NGC 2632), un roi luminos de aproximativ 1.000 de stele aflat la aproximativ 577 de ani-lumină de sistemul solar.

Pe măsură ce parada planetară se estompează, are loc ceva probabil mai spectaculos: o eclipsă totală de Lună pe 3 martie, când „Luna-Vierme” plină trece prin umbra întunecată a Pământului.

În timpul acestui eveniment, suprafața lunară va căpăta o culoare roșiatic-cupru timp de 58 de minute, cele mai bune imagini ale întregii secvențe de eclipse fiind vizibile din vestul Statelor Unite (inclusiv Alaska și Hawaii), insulele Pacificului, Noua Zeelandă, Australia și Asia de Est.

Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026

Sursa: StirilePROTV

Etichete: parada, planete, luna sangerie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Citește și...
Stelele, planetele, oamenii și tot ce vedem sunt doar 15% din Univers. Restul e ”materia întunecată”, iar acum e dezvăluită
Stiri Stiinta
Stelele, planetele, oamenii și tot ce vedem sunt doar 15% din Univers. Restul e ”materia întunecată”, iar acum e dezvăluită

Întreaga materie pe care o vedem – stelele, planetele, oamenii, înseamnă doar 15% din Univers. Restul de 85% e misterioasa ”materie întunecată”, iar ultimele observații ale telescopului James Webb fac posibilă cea mai detaliată hartă a sa de până acum. 

Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026
Stiri Stiinta
Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026

Se anunță un an spectaculos pentru pasionații de astronomie. Pe cer vor fi vizibile, chiar și cu ochiul liber, mai multe fenomene deosebite: de la ploi de meteori și super-luni, până la eclipse.

O nouă planetă în Sistemul Solar. Cercetătorii au descoperit indicii despre existența „Planetei Y”
Stiri Stiinta
O nouă planetă în Sistemul Solar. Cercetătorii au descoperit indicii despre existența „Planetei Y”

O echipă de astronomi susţine că a descoperit indicii despre existenţa unei a noua planete în Sistemul Solar, numită „Planeta Y”, potrivit unui studiu publicat pe 25 august în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, relatează Live Science.

Recomandări
Românii și-au schimbat modul în care cumpără locuințele. Tot mai mulți clienții vin la negocieri cu ingineri și arhitecți
Stiri Economice
Românii și-au schimbat modul în care cumpără locuințele. Tot mai mulți clienții vin la negocieri cu ingineri și arhitecți

Se schimbă modul în care își cumpără românii locuințele. Înainte să plătească zeci sau sute de mii de euro, tot mai mulți cumpărători analizează atent și cântăresc fiecare detaliu. 

Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto
Stiri Sociale
Guvernul renunță la prevederea ca șoferii care nu își plătesc amenzile să rămână automat fără permis auto

La propunerea Ministerului Justiției s-a scos din OUG privind reforma administrației prevederea care spune că șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea automată a permisului de conducere.

Renașterea capitalului românesc. Cinci exemple de afaceri străine din România cumpărate de români
Stiri Economice
Renașterea capitalului românesc. Cinci exemple de afaceri străine din România cumpărate de români

România trece printr-o epocă de aur a antreprenorilor locali, în ciuda dificultăților economice cu care se confruntă. Așa am ajuns ca, într-un timp scurt, să asistăm la preluări spectaculoase ale unor afaceri străine de către companii românești. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Februarie 2026

42:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 23 Februarie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Everton - Manchester United 0-1 a fost LIVE pe VOYO! ”Diavolii” urcă pe locul 4

Sport

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off