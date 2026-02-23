Adevărata ”Epocă de Aur”. Antreprenorii locali care au preluat afacerile din România ale unor giganți străini

România trece printr-o epocă de aur a antreprenorilor locali, în ciuda dificultăților economice cu care se confruntă. Așa am ajuns ca, într-un timp scurt, să asistăm la preluări spectaculoase ale unor afaceri străine de către companii românești.

România trece printr-o veritabilă epocă de aur a antreprenorilor români, în pofida dificultăților economice evidente, a veșnicei instabilități fiscale și politice, dar și a (pre)judecății generale că suntem o țară subdezvoltată, o ”colonie”. Așa se face că, după ce 30 de ani ne-am indus ca nație un complex de inferioritate bazat pe frustrarea că ”ne vindem țara”, asistăm la o contraofensivă impresionantă a unor afaceri pur românești. ”Ne luăm țara înapoi”, s-ar putea spune acum, în logica celor au ținut doar evidența străinilor care ne-au ”colonizat”. Cinci, Doamne, și toți cinci. Cele mai spectaculoase achiziții străine ale unor afaceri românești pur sânge Ultimul exemplu este și cel mai spectaculos, grație notorietății numelor implicate: frații Pavăl, proprietarii afacerii de mega-succes 100% românești Dedeman, au cumpărat operațiunile din România ale gigantului Carrefour. Citește și Ministrul Finanțelor: Statul alocă 5 miliarde de euro pentru relansarea economică. Microîntreprinderile revin la taxare de 1% Dar băcăuanii reprezintă doar vârful unui iceberg al afacerilor românești care crește treptat, natural și sănătos, în apele reci ale multinaționalelor străine. Înaintea Dedeman, avem și alte exemple de afaceri pur sânge românești care au preluat operațiunile din România ale unor coloși străini: Dorinel Umbrărescu a răscumpărat deja două combinate siderurgice, Dan Ostahie a preluat Brico Depot, Banca Transilvania a cumpărat mai multe bănci străine pentru a deveni cea mai mare bancă a țării noastre, iar antreprenorul de stat Romgaz a achiziționat de la Exxon participația de 50% din Neptun Deep – cel mai mare zăcământ de gaze din Uniunea Europeană. Departe de a fi o prezentare exhaustivă, amintim în cele ce urmează doar cinci dintre cele mai răsunătoare tranzacții majore reușite de antreprenori români în ultimii ani. 1. Februarie 2026: Frații Pavăl, de la Dedeman, cumpără cu 823 de milioane de euro lanțul Carrefour din România ”Dedeman cumpără Carrefour România” este, de departe, cea mai spectaculoasă poveste de succes pur românească, din toate punctele de vedere. Frații Dragoș (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani) au pornit acum 30 de ani cu un mic magazin de bricolaj în Bacău, dintr-una dintre cele mai sărace zone ale României, pentru a deveni astăzi o forță la nivelul Europei de Est. Sub umbrela Pavăl Holding se derulau, până la preluarea Carrefour, afaceri de 3,6 miliarde de euro, cu un profit net de 330 de milioane de euro, numai prin vehiculul de investiții. Dedeman s-a extins natural, prin capitaluri proprii, până a ajuns cel mai mare retailer român în sectorul materialelor de construcții și a amenajărilor interioare. La nivelul anului 2024 avea 65 de magazine în toată țara, cu peste 12.300 de angajați, afaceri de 2,45 miliarde de euro și un profit net de 300 de milioane de euro. În iulie 2025, Dedeman s-a extins agreisv și în Grecia, unde a cumpărat cel mai mare retailer local de bricolaj de la Praktiker, alt gigant mondial. Toți banii câștigați prin Dedeman au fost investiți, în timp, în domenii din ce în ce mai diverse, de la imobiliare, agricultură și energie, la automobile, industrie și sistemul bancar. Frații Pavăl sunt acum acționari semnificativi în câteva mari companii, precum Alro SA Slatina (dețin 13,93% dintr-unul dintre cei mai mari afacere cu aluminiu din Europa), Vimetco Extrusion SRL Slatina (13,93%, extrudarea aluminiului), Farmacia Tei SRL (18%), Bebetei Investments Group SRL (18,01%), Cemacon SA Zalău (fabricarea de cărămizi, 8,38%), Promateris SA Ilfov (14,42%, producător ambalaje), Cluj Business Centre SRL (birouri, 60%).



Pavăl Holding deține, de asemenea, pachete de acțiuni la companii-cheie precum Electrica, Transelectrica, Nuclearelectrica, Conpet, Transgaz, Romgaz, Antibiotice Iași, Banca Transilvania, BRD, dar și Vrancart, Purcari Wineries ori Simtel Team. Frații Pavăl au realizat mai multe mari achiziții imobiliare – clădirea The Bridge din București, proiectul The Office din Cluj-Napoca, clădirile Bucharest Business Park, Orhideea Towers, Europa House, Riverplace, Opera Center I și Opera Center II, Dacia One, U Center, Campus 6.1. Frații Pavăl au o avere de 3,7 miliarde de euro. Carrefour are venituri de 81 de miliarde de euro Antreprenorii aflați acum pe primul loc în topul celor mai bogați români, cu averi cumulate de 3,7 miliarde de dolari, au cumpărat în 2024 complexul de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția, după ce, în 2023, achiziționaseră și Grand Hotel Gardone, din Italia. Cea mai mare lovitură a fraților Pavăl o reprezintă însă recenta înțelegere cu gigantul francez Carrefour, prin care proprietarii Dedeman intră și pe piața de retail alimentar din România. Și nu o fac oricum, ci direct prin achiziționarea uriașului lanț de 478 de magazine Carrefour, printre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine discount. Carrefour România a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de euro, cu un profit net de 10 milioane de euro și peste 10.000 de angajați. Groupe Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri din lume, cu circa 14.000 de magazine în Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Argentina, Brazilia, China și Taiwan. Până în 2025, a fost prezent și în Italia. Multinaționala franceză are venituri anuale de peste 81 de miliarde de euro, cu un profit net de mai bine de un miliard de euro și aproximativ 320.000 de angajați la nivel mondial. 2. Februarie 2026: Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul ArcelorMittal Hunedoara, după ce a achiziționat și combinatul Oțelu Roșu Februarie 2026 a fost o lună de aur pentru antreprenorii români. Cu doar câteva zile înainte de anunțul tranzacției prin care frații Pavăl au cumpărat Carrefour România, combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara aproba vânzarea tuturor activelor sale către UMB Steel SRL, firma lui Dorinel Umbrărescu (64 de ani, foto), cel mai mare constructor de drumuri din România. Originar din Vrancea, dar cu afaceri clădite în Bacău, Umbrărescu preluase în decembrie 2024 și combinatul siderurgic de la Oțelu Roșu, Caraș-Severin, unul dintre cele mai vechi din lume, cu o istorie de 230 de ani. Atestat documentar încă din 1796, de pe vremea Imperiului Habsburgic, combinatul era deținut de consorțiul polonez-moldovenesc Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL (LDME), în faliment din iulie 2024, care îl preluase la rândul său în 2019 de la gigantul rus Mechel. Suma totală a achiziției a fost de 28,3 milioane de euro, bani plătiți integral la semnarea contractului. Planurile anunțate ale familiei Umbrărescu prevede investiții de peste 300 de milioane de euro la Oțelu Roșu și crearea, în prima fază, a 600 locuri de muncă.



Umbrărescu a plătit acum 12,5 milioane de euro pentru combinatul din Hunedoara pe care colosul ArcelorMittal, cu venituri raportate în ultimul an de 61,35 miliarde de dolari, l-a închis definitiv în septembrie 2025. Patronul indian oprise producția combinatului cu afaceri de 100 de milioane de euro și aproape 500 de angajați invocând condițiile de piață foarte grele, prețurile prea mari la energia electrică și presiunea insuportabilă a importurilor ieftine din afara UE. Umbrărescu a pornit în afaceri cu două camioane. Acum cumpără combinate siderurgice și este cel mai mare constructor de drumuri din România Hunedoara este un județ dependent aproape în totalitate de industria sa grea, iar închiderea combinatului siderurgic ar fi declanșat un efect de domino catastrofal asupra întregii economii locale. În aceste condiții, antreprenorul român Dorinel Umbrărescu a salvat literlamente Hunedoara. Și nu dintr-un patriotism exacerbat, ci ca un nou pas în strategia sa de afaceri pe termen lung: ca să construiască autostrăzi, are nevoie de oțel beton, pe care cel mai bine ar fi să-l producă tot el, în loc să stea la mâna unei piețe extrem de volatile. Mai mult, în România se construiește mereu, iar mai devreme sau mai târziu se va deschide fix lângă noi și unul dintre cele mai mari șantiere din istorie – cel de reconstrucție a Ucrainei. Asta înseamnă cerere de oțel beton, iar Umbrărescu are deja două combinate siderurgice în care să-l producă. Antreprenorul român nu se oprește însă aici. UMB Steel întreprinde demersuri oficiale către Guvernul României pentru a cumpăra și Combinatul Siderurgic Galați, fostul Sidex. Concret, Umbrărescu s-a oferit să achite datoriile de peste 400 de milioane de euro pe care statul român le are de recuperat de la colosul siderurgic din Galați, în schimbul combinatului. Și asta nu e tot. UMB Steel s-a înscris, discret, și în cursa pentru achiziționarea combinatului metalurgic de la Rîbnița, din Transnistria controlată de ruși. În 2024, Umbrărescu a preluat creanțele de circa 600.000 de euro ale Moldmetal Trading SRL și MMS Minerals & Metals Solutions SRL, firme de trading și distribuție de produse metalurgice și ciment din România care, printre altele, vând deșeuri metalice feroase Uzinei Metalurgice Moldovenești de la Rîbnița din Transnistria, controlată de regimul separatist prorus de la Tiraspol. Dorinel Umbrărescu a pornit în afaceri cu două camioane și are acum o avere estimată la 400 de milioane de euro, fiind proprietarul celor mai mari constructori români de drumuri - Spedition UMB, SA&PE Construct şi Tehnostrade. Companiile cu zeci de mii de angajați care construiesc mai toate autostrăzile din România au raportat pentru ultimul an afaceri totale de aproape 2,9 miliarde de euro. 3. Aprilie 2025: Dan Ostahie a cumpărat lanțul de magazine Brico Depot și transformă Altex într-o forță Dan Ostahie (58 de ani, foto) este al treilea antreprenor moldovean din topul oamenilor de afaceri români care s-au dovedit suficient de puternici pentru a cumpăra și scoate din România un gigant străin. Proprietarul nemțean al celui mai mare retailer de electroIT din țară, Altex, a cumpărat în primăvara lui 2025 lanțul de 32 de magazine Brico Depot, unul dintre liderii pieței de bricolaj din România. În urma tranzacției de 70 de milioane de euro, colosul britanic Kingfisher, cu afaceri anuale de 14,6 miliarde de euro și un profit net în 2025 de 800 de milioane de euro, a ieșit definitiv din România. Brico Dépôt, care opera pe plan local prin Bricostore România, a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 300 milioane de euro.



Prin această mutare spectaculoasă, prin care un român cumpără un străin mult mai mare pentru a-și întări poziția, Altex a ajuns unul dintre cei mai mari retaileri din România, cu peste 130 de magazine în toată țara. Cu puțin timp înainte de a prelua Brico Depot, Dan Ostahie intrase și pe zona producției de energie, prin înființarea Altex Green Energy. De la vânzarea de televizoare second hand, la cel mai mare retailer electroIT din România Altex Romania SRL, parte din Grupul Altex, are ca obiect principal de activitate comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, prin magazinele specializate, fizice, Altex şi MediaGalaxy şi prin cele online altex.ro şi mediagalaxy.ro. Urmările preluării Brico Depot au fost imediate. Altex a raportat pentru 2025 afaceri de 1,8 miliarde de euro, cu perspective de a depăși 2,1 miliarde de euro în 2026. Dan Ostahie face și el parte din povestea de succes a antreprenorilor români care au pornit de jos și au ajuns să cumpere multinaționale străine. A început în anii 90 cu vânzarea de televizoare second hand, printr-un împrumut la bancă pentru care a pus gaj casa părinților. Trei decenii mai târziu deține Altex, unul dintre cele mai populare branduri din România, prin care controlează principalul jucător de electroIT de pe piață, cu peste 135 de magazine, afaceri ce vor depăși anul acesta 2 miliarde de euro și mai bine de 5.000 de angajați. Dan Ostahie are participații la peste 30 de firme, prin care activează, pe lângă electroIT, și în transporturi (Altex Logistic & Distribution), parcuri de retail (Cometex), dealer auto (Auto Moldova SA) și energie verde (Altex Green Energy). În 2024, Banca Națională a României a aprobat preluarea de către Dan Ostahie a Porsche Bank România, pe care o va opera sub denumirea de Credex Bank. Antreprenorul Dan Ostahie are o avere estimată la peste 400 de milioane de euro. 4. Iulie 2024: Banca Transilvania cumpără OTP Bank și își întărește poziția de cea mai mare bancă din România Banca românească născută în 1993 la Cluj a devenit cea mai mare din România și din Europa de Est încă din anul 2018, dar a continuat să își cumpere competitorii străini, deținuți de giganți ai finanțelor mondiale, pentru a-și menține supremația. Banca Transilvania a fost fondată de 46 de antreprenori locali, care au plecat la drum cu un capital de 2 milioane de dolari și 13 angajați. Dintre fondatori se remarcă Horia Ciorcilă (62 de ani, foto), din 2002 președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, acum unul dintre cei mai mari investitori la bursă, cu o avere estimată la 300 de milioane de euro.



În 2024, Banca Transilvania a ”înghițit” toate operațiunile din România ale grupului maghiar OTP, cumpărând cu 347,5 milioane de euro OTP Bank România, OTP Leasing România și OTP Asset Managament. OTP Group este cea mai mare bancă din Ungaria, cu peste 13 milioane de clienți în 11 țări, active de 115 miliarde de euro și un profit net de 2,2 miliarde de euro la finalul anului 2025. Lista băncilor ”înghițite” de Banca Transilvania În 2022, Banca Transilvania cumpăra Țiriac Leasing (unul dintre liderii pieței de profil din România). În 2021, BT achiziționa Idea Bank, Idea Leasing și Idea Broker de Asigurare, în urma unei tranzacții de 43 de milioane de euro parafate cu grupul polonez Getin Holding; Idea Bank devine Salt Bank, prima bancă 100% digitală din România. În 2019, Banca Transilvania cumpăra Certinvest Pensii, iar în 2018 finaliza achiziția Bancpost, o bancă aflată între primele 10 în România, în urma unei tranzacții de 226 de milioane de euro încheiate cu Eurobank din Grecia. Tot în 2018, BT devenea acționară la Victoriabank, din Republica Moldova. În 2015-2016 Banca Transilvania reușea prima achiziție a unei bănci, printr-o tranzacție record: 711 de milioane de euro pentru banca austriacă Volksbank, la un moment dat a treia cea mai mare bancă din România. După 10 de ani de la această premieră, banca românească Transilvania este cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de 23%. Banca Transilvania are peste 4 milioane de clienți, peste 500 de unități în care lucrează mai bine de 9.000 de angajați, 2.000 de bancomate și se află an de an în topul celor mai puternice branduri românești. În septembrie 2025, Banca Transilvania avea active totale de 46,2 miliarde de euro, cu un profit net al grupului la nivelul celui de-al treilea trimestru al anului trecut de 654 de milioane de euro. 5. Mai 2022: Romgaz cumpără de la ExxonMobil, una dintre cele mai mari companii din lume, 50% din proiectul Neptun Deep Gazele românești din perimetrul Neptun Deep al Mării Negre reprezintă de ceva timp unul dintre cele mai importante subiecte în orice discuție europeană legată de securitatea energetică a Bătrânului Continent. Uriașul zăcământ de gaze românești, estimat la peste 100 de miliarde de metri cubi, va transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, începând cu anul 2027, atunci când va fi extrasă și vândută prima moleculă de gaz. Proiectul Neptun Deep, vital pentru România și multe alte țări din Europa, vine în același siaj al contraofensivei românești în marile afaceri. Inițial, proiectul era deținut în totalitate de străini: OMV Petrom și ExxonMobil, în cote egale. Românii erau doar indirect implicați în exploatarea propriilor gaze, prin participația minoritară deținută în compania austriacă OMV.



În aprilie 2022, însă, compania de stat Romgaz a avizat contractul de vânzare-cumpărare, iar în mai 2022 se semna la Palatul Victoria înțelegerea prin care Romgaz a cumpărat cu 1.060.000.000 de dolari participația de 50% deținută la Neptun Deep de către colosul american ExxonMobil. ExxonMobil are într-un an afaceri cât PIB-ul României Pentru a ne face o idee despre cât de importantă e această tranzacție, dincolo de considerentele evidente, economice și strategice, putem aminti doar atât: ExxonMobil este a 13-a cea mai mare companie de pe această planetă și cel mai mare investitor din lume deținut de un producător de petrol, cu venituri de 333,4 miliarde de dolari în 2025 și un profit net de 28,8 miliarde de dolari. Practic, ExxonMobil rulează în fiecare sume de bani comparabile cu tot PIB-ul României. În comparație, compania Romgaz SA, deținută în proporție de 70% de statul român, a raportat pentru primele 9 luni ale anului 2025 afaceri de 1,3 miliarde de euro și un profit net de 486 milioane de euro, pentru același interval. Proiectul Neptun Deep implică investiții totale de 4 miliarde de euro, suportate în mod egal de Romgaz și OMV Petrom. România își va dubla însă din 2027 actuala producție de gaze, până la aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an, iar veniturile pe care le va încasa nemijlocit la buget în următorii 10-12 ani vor depăși 20 de miliarde de euro.

