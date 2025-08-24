Ciuperci pleurotus - rețete rapide și sănătoase cu ciuperci pleurotus pentru orice ocazie. Beneficii și valori nutriționale

Ciupercile pleurotus sunt apreciate pentru textura lor fină, gustul delicat și numeroasele beneficii nutritive, fiind ideale în rețete rapide și sănătoase, potrivite atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momente speciale.

Ciupercile pleurotus fac parte din genul Pleurotus, care cuprinde zeci de specii, toate comestibile.

Originare din regiunile temperate, subtropicale și tropicale din Asia, Europa, Africa de Nord și Americi, ciupercile Pleurotus sunt răspândite, comune în mare parte din arealul lor natural și, în prezent, se numără printre cele mai cultivate ciuperci din lume.

Ce sunt ciupercile pleurotus

Ciupercile pleurotus sunt ciuperci în formă de scoică ce cresc în straturi sau grupuri dense pe arbori sau butuci morți. Spre deosebire de multe alte ciuperci, acestea nu sunt sezoniere și pot fi găsite pe tot parcursul anului, în special după o perioadă de frig, care poate declanșa fructificarea. Aceste ciuperci cresc orizontal din lemnul mort sau pe moarte al arborilor foioși, în special fag.

Sunt saprofite, ceea ce înseamnă că se hrănesc cu materie organică în descompunere, fiind specializate în descompunerea unor dintre cele mai rezistente materiale din natură — celuloza și lignina. În acest proces, eliberează nutrienți esențiali înapoi în ecosistem.

Ciuperca tânără are o culoare gri-albăstruie, cu marginea pălăriei ușor rulată spre interior, care treptat se deschide, devenind gri-maronie și ondulată odată cu vârsta. Pe partea inferioară are lamele albe, dese, decurente — adică pornesc din marginea pălăriei și continuă pe picior.

Piciorul este rudimentar, scurt (adesea puțin pufos) și măsoară doar câțiva centimetri. Există și alte specii de ciuperci de stridie, adesea mult mai palide. O versiune complet albă, cunoscută sub numele de „aripi de înger”, este rară și este otrăvitoare.

Ciupercile pleurotus sunt ciuperci cu lamele. Deși ciupercile sunt clasificate ca fungi (diferite din punct de vedere tehnic de plante), reprezintă o opțiune bună într-o dietă fără carne.

Valori nutriționale

Ciupercile pleurotus sunt bogate în fibre, vitamine, minerale și alți nutrienți importanți, având în același timp un conținut scăzut de carbohidrați.

Conținutul nutrițional pentru aproximativ 90 de grame de ciuperci pleurotus:

• Calorii: 28

• Carbohidrați: 5 g

• Proteine: 3 g

• Grăsimi: <1 g

• Fibre: 2 g

• Niacină: 27% din valoarea zilnică (Doza Zilnică Recomandată)

• Acid pantotenic (vitamina B5): 22% DZR

• Folat: 8% DZR

• Colină: 8% DZR

• Potasiu: 8% DZR

• Fier: 6% DZR

• Fosfor: 8% DZR

• Zinc: 6% DZR

Conțin, de asemenea, cantități mai mici de alți nutrienți, inclusiv vitamina D și seleniu.

Beneficiile nutriționale ale ciupercilor pleurotus

Sursă bună de fibre, proteine și micronutrienți

Ciupercile pleurotus oferă fibre, proteine și o varietate de vitamine și minerale.

Sursă de antioxidanți

Conțin antioxidanți care ajută la reducerea daunelor celulare. Extractele din P. ostreatus au evidențiat șapte compuși fenolici (inclusiv acid galic, acid clorogenic și naringenină), precum și aminoacidul ergotioneină, cu efecte antioxidante puternice. Studii pe animale și în eprubetă au arătat că aceste ciuperci pot reduce markerii inflamatori și pot preveni oxidarea colesterolului LDL, proces implicat în ateroscleroză.

Posibile beneficii pentru sănătatea inimii

Conțin beta-glucani, fibre care pot ajuta la reducerea colesterolului prin producerea de acizi grași cu lanț scurt în intestin. Această ciupercă are de două ori mai mulți beta-glucani decât ciupercile champignon. Unele studii clinice au arătat reducerea trigliceridelor, colesterolului total, LDL oxidat, glicemiei, tensiunii arteriale și nivelului de insulină, însă sunt necesare cercetări suplimentare de calitate, conform healthline.

Posibil rol în reglarea glicemiei

Studiile pe persoane cu și fără diabet de tip 2 au arătat scăderea glicemiei postprandiale și a hemoglobinei glicozilate (HbA1c) după consumul sau administrarea de suplimente cu P. ostreatus. Efectul este atribuit conținutului ridicat de beta-glucani, care încetinesc digestia și absorbția carbohidraților.

Posibile beneficii pentru imunitate

Pleuranul (un beta-glucan din P. ostreatus) are proprietăți imunomodulatoare, antivirale și antibacteriene. Studiile au arătat îmbunătățirea simptomelor în infecțiile respiratorii recurente, reducerea duratei infecțiilor și activarea moleculelor imune precum interferon-γ. Majoritatea datelor provin din suplimente și extracte, iar studiile pe ciuperci întregi sunt limitate.

Tipuri de ciuperci pleurotus

Tipuri diferite de ciuperci Pleurotus (Oyster)

1. Pearl Oyster (Pleurotus ostreatus) Aceste ciuperci au un gust ușor dulce și cu note de pădure, dar sunt mai delicate și mai fragede decât ciupercile shiitake.

2. Blue Oyster (Pleurotus ostreatus var. columbinus) Spre deosebire de varietățile aurii și roz, blue oyster nu are o culoare albastră intensă, ci mai degrabă gri, cu o nuanță ușor albăstruie. Au pălării închise la culoare și lamele deschise, contrastul oferind un aspect plăcut.

3. Golden Oyster (Pleurotus citrinopileatus) Au o culoare galben intens și un gust mai complex și mai aromat decât varietatea pearl oyster.

4. Pink Oyster (Pleurotus salmoneo-stramineus) Au o culoare roz intens și un aspect mai ondulat. Culoarea lor se estompează la gătit. Aceste ciuperci tind să fie mai fibroase, mai tari și cu un miros mai puternic.

5. Phoenix Oyster (Pleurotus pulmonarius) Foarte asemănătoare cu pearl oyster, dar pălăriile sunt de obicei mai mici, mai deschise la culoare și cu un picior mai lung. Preferă temperaturile mai calde și apar de obicei la sfârșitul verii. Gustul este practic același cu al varietății pearl.

6. King Oyster (Pleurotus eryngii) Este cea mai mare dintre toate speciile de Pleurotus și arată diferit față de celelalte. Crește individual, are tulpini groase, cărnoase și albe, cu pălării de culoare maro-deschis. Se găsește în mod natural în zona Mediteranei, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia.

Cum să alegi ciupercile pleurotus

Ciupercile Pleurotus sunt ciuperci care pot fi culese în orice perioadă a anului. Nu depind de schimbările sezoniere, ci mai degrabă reacționează la schimbările meteorologice.

În magazin, alege ciorchini de ciuperci Pleurotus care sunt fermi, cu un aspect proaspăt și neted. Suprafața ciupercii trebuie să fie uscată, dar nu deshidratată, și să pară cărnoasă.

Ciupercile Pleurotus pot fi găsite într-o gamă variată de culori, inclusiv albastru, galben, roz și maro/gri. Păstrează ciupercile în ambalajul original sau într-o pungă de hârtie poroasă pentru o durată mai lungă de păstrare.

Unele ciuperci pot rezista până la o săptămână în frigider. Ciupercile proaspete nu trebuie congelate, însă ciupercile sotate, congelate, pot fi păstrate până la o lună.

Pentru curățare, îndepărtează resturile de pe ciuperci cu degetele sau cu un prosop de hârtie umezit, sau clătește-le rapid sub jet de apă și șterge-le cu un prosop de hârtie. Întreaga ciupercă este comestibilă, de la pălărie până la tulpină.

Rețete delicioase cu ciuperci pleurotus

Supă cremă de ciuperci

Ingrediente:

• 90 g unt

• 2 cepe medii, tocate grosier

• 1 cățel de usturoi, zdrobit

• 500 g ciuperci pleurotus, tocate fin

• 2 linguri făină albă

• 1 l supă fierbinte clară de pui

• 1 frunză de dafin

• 4 linguri smântână pentru gătit

• puțin pătrunjel proaspăt, tocat grosier, pentru servire (opțional)

Mod de preparare:

Topește untul într-o cratiță mare și gătește ceapa și usturoiul la foc mic până se înmoaie, fără să se rumenească (8-10 minute).

Adaugă ciupercile și gătește la foc mare 3 minute, până se înmoaie. Presară făina, amestecă, apoi adaugă supa de pui. Adu la fierbere, pune frunza de dafin și fierbe la foc mic 10 minute.

Scoate frunza de dafin și pasează supa cu blenderul de mână până devine cremoasă. Reîncălzește ușor și adaugă smântâna. Presară pătrunjel și servește. Poți servi cu crutoane aromate făcute în casă.

Risotto cu ciuperci și spanac

Ingrediente:

• 1 lingură ulei de măsline

• 25 g unt

• 1 ceapă, tocată

• 140 g ciuperci pleurotus, feliate

• 1 cățel mare de usturoi, zdrobit

• 140 g orez Arborio

• 150 ml vin alb sec

• 4 roșii uscate, tocate

• 500 ml supă fierbinte de legume

• 2 linguri pătrunjel proaspăt tocat

• 25 g parmezan ras

• 100 g frunze de spanac baby, spălate

• pâine ciabatta caldă și salată verde, pentru servire

Mod de preparare:

Încălzește uleiul și untul într-o tigaie adâncă. Adaugă ceapa și gătește 5 minute până se înmoaie. Pune ciupercile și usturoiul, gătește 2-3 minute.

Adaugă orezul și amestecă. Toarnă vinul și gătește 3 minute până se evaporă.

Adaugă roșiile și 125 ml supă; gătește până se absoarbe. Repetă cu restul de supă, până orezul devine cremos și fraged.

Pune pătrunjelul și jumătate din parmezan. Adaugă spanacul deasupra, acoperă și gătește 4-5 minute până se înmoaie. Servește cu restul de parmezan.

Mic dejun cu ciuperci

Ingrediente:

• 250 g ciuperci, feliate

• 1 cățel de usturoi, zdrobit

• 1 lingură ulei de măsline

• 160 g spanac

• 4 ouă

Mod de preparare:

Încălzește uleiul într-o tigaie, gătește usturoiul 1 minut, apoi adaugă ciupercile și gătește până se înmoaie. Adaugă spanacul (dacă nu încape tot, pune jumătate, lasă să se înmoaie, apoi adaugă restul). Condimentează.

Sparge ouăle în tigaie și gătește 2-3 minute, apoi acoperă și mai gătește 2-3 minute, până ouăle sunt la consistența dorită.

Plăcinte cu pui, praz și ciuperci

Ingrediente:

• 50 g unt

• 1 praz, spălat și feliat fin

• 1 crenguță de cimbru

• 100 g ciuperci pleurotus, feliate

• 20 g hribi uscați, mărunțiți

• 6 pulpe de pui fără piele și os, tăiate bucăți

• 30 g făină

• puțin vin alb (opțional)

• 300 ml supă de pui

• 100 ml smântână dulce pentru gătit

• ½ lămâie, zeama

• aluat pentru plăcintă (de casă sau din comerț)

Mod de preparare:

Topește untul într-o tigaie și gătește prazul cu cimbru 8 minute, până se înmoaie. Adaugă ciupercile și hribii, gătește 5 minute, apoi adaugă puiul și gătește până începe să se rumenească. Presară făina și amestecă.

Adaugă vinul, dacă folosești, și lasă 1 minut. Toarnă supa, smântâna și zeama de lămâie, condimentează și fierbe 10 minute, până puiul este gătit. Răcește și păstrează la frigider până la asamblarea plăcintelor.

Ia aluatul de patiserie și taie pătrățele generoase. Pune câte o lingură de umplutură și închide plăcintele cu ajutorul unei furculițe. Unge plăcintele cu puțin gălbenuș de ou și așează-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coace plăcintele la 180 de grade până devin rumene. E nevoie doar ca aluatul să crească și să se gătească, pentru că umplutura e deja gătită. Dacă vrei, adaugă cașcaval deasupra pentru un plus de gust.

