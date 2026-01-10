Institutul Nobel, poziție clară după sugestia lui Machado pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi trasferat”

10-01-2026 | 22:00
Maria Corina Machado
AFP

Institutul Nobel din Norvegia a anunţat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, împărţit sau revocat.

autor
Stirileprotv

Precizarea a venit în urma declaraţiilor liderului opoziţiei venezuelene, María Corina Machado (foto), care a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025 preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.

Într-un comunicat, institutul a afirmat că decizia de acordare a Premiului Nobel este definitivă şi permanentă, citând statutul Fundaţiei Nobel, care nu permite apeluri. Organizaţia a menţionat, de asemenea, că membrii comitetelor care acordă premiile nu comentează acţiunile sau declaraţiile laureaţilor după primirea premiilor.

„Odată ce Premiul Nobel este anunţat, acesta nu poate fi revocat, împărţit sau transferat altor persoane”, au declarat vineri Comitetul Nobel norvegian şi Institutul Nobel norvegian. „Decizia este definitivă şi rămâne valabilă pentru totdeauna.”

Luni, Machado, într-o discuţie cu Sean Hannity la Fox News, a declarat că înmânarea premiului lui Trump ar fi un gest de recunoştinţă din partea poporului venezuelean pentru înlăturarea lui Nicolás Maduro, preşedintele ţării, care a fost capturat săptămâna trecută de Statele Unite.

„I-aţi oferit la un moment dat Premiul Nobel pentru Pace?”, a întrebat Hannity. „S-a întâmplat asta cu adevărat?”

Ea a răspuns: „Păi, încă nu s-a întâmplat”.

Trump, care şi-a exprimat de mult timp interesul de a câştiga premiul şi l-a asociat uneori cu realizările diplomatice, a declarat că ar fi onorat să accepte premiul dacă i-ar fi oferit de Machado în cadrul unei întâlniri planificate la Washington săptămâna viitoare.

Machado, fost membru al Adunării Naţionale, a fost împiedicată să candideze la alegerile generale din Venezuela din 2024 de către autorităţile loiale lui Maduro.

Ea a susţinut un candidat supleant care a fost considerat de mulţi ca fiind câştigătorul alegerilor, deşi Maduro a revendicat victoria. Verificările buletinelor de vot efectuate de observatori independenţi au relevat nereguli în rezultatele oficiale.

