Un bărbat de 59 de ani a fost ucis în Bușteni de prietenul său. Victima și agresorul consumase alcool în stațiune

Un bărbat de 59 de ani a fost ucis, sâmbătă seară, în staţiunea prahoveană Buşteni, autorul crimei fiind un prieten alături de care victima consumase băuturi alcoolice, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Potrivit acestora, victima şi agresorul, un bărbat de 45 de ani, ar fi consumat băuturi alcoolice. La un moment dat cei doi au început să se certe, iar bărbatul de 45 de ani l-a înjunghiat pe celălalt.

În urma leziunilor suferite, bărbatul a murit, decesul fiind declarat la faţa locului, au arătat sursele citate.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru efectuarea necropsiei.

Autorul crimei se află la acest moment în custodia poliţiştilor, iar cercetările sunt în continuare în derulare la faţa locului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor.

