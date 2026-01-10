Un bărbat de 59 de ani a fost ucis în Bușteni de prietenul său. Victima și agresorul consumase alcool în stațiune

Stiri actuale
10-01-2026 | 21:57
politie
Shutterstock

Un bărbat de 59 de ani a fost ucis, sâmbătă seară, în staţiunea prahoveană Buşteni, autorul crimei fiind un prieten alături de care victima consumase băuturi alcoolice, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit acestora, victima şi agresorul, un bărbat de 45 de ani, ar fi consumat băuturi alcoolice. La un moment dat cei doi au început să se certe, iar bărbatul de 45 de ani l-a înjunghiat pe celălalt.

În urma leziunilor suferite, bărbatul a murit, decesul fiind declarat la faţa locului, au arătat sursele citate.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru efectuarea necropsiei.

Autorul crimei se află la acest moment în custodia poliţiştilor, iar cercetările sunt în continuare în derulare la faţa locului.

Citește și
DN1 aglomerație
Trafic intens pe DN 1. Coloană de 7 kilometri la Comarnic. Zeci de polițiști dirijează circulația

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor. 

Sursa: Agerpres

Etichete: busteni, alcool, ucis,

Dată publicare: 10-01-2026 21:57

Articol recomandat de sport.ro
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Citește și...
Aglomeraţie pe DN 1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Ce rute alternative sunt recomandate pentru a evita blocajele
Stiri actuale
Aglomeraţie pe DN 1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Ce rute alternative sunt recomandate pentru a evita blocajele

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează miercuri că se înregistrează aglomeraţie pe sensul spre Ploieşti al DN 1, circulându-se în coloană pe raza staţiunilor Predeal, Azuga şi Buşteni, dar şi între localităţile Posada şi Comarnic.

Trafic intens pe DN 1. Coloană de 7 kilometri la Comarnic. Zeci de polițiști dirijează circulația
Stiri actuale
Trafic intens pe DN 1. Coloană de 7 kilometri la Comarnic. Zeci de polițiști dirijează circulația

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova anunţă, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia.

Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”
Stiri actuale
Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

O femeie aflată pe sanie a leșinat după ce a fost lovită din spate de o altă sanie care cobora cu viteză. Iar în Bușteni, un bărbat a fost și el rănit în timp ce se plimba cu ATV-ul pe un traseu dificil din Munții Baiului.  

Recomandări
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben
Stiri actuale
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână
Stiri actuale
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului
Stiri externe
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59