Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

10-01-2026 | 19:36
Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

La două săptămâni de la izbucnirea protestelor, mii de iranieni continuă să iasă în stradă în pofida temerilor că ayatollahul Khamenei va ordona un masacru.

Internetul este blocat în toată țara, iar Elon Musk a anunțat că activează sateliții Starlink pentru Iran. Fiul șahului alungat în 1979 îndeamnă la continuarea protestelor și anunță că se va întoarce în țară.

In zeci de orașe din întreg Iranul, mulțimi de oameni din toate straturile sociale se revarsă pe străzi ca să-și exprime furia împotriva regimului care i-a condus atât de represiv aproape o jumătate de secol.

Simbolul mișcării a devenit rapid imaginea acestei tinere care își aprinde sfidător țigara de la portretul incendiat al ayatollahului Khamenei.

Sfidând amenințările regimului, iranienii au mărșăluit și aseară pe mai multe artere ale capitalei Teheran, scandând sloganuri ostile Republicii Islamice.

În acest context, prințul iranian Reza Pahlavi, fiul exilat al șahului detronat al Iranului, a îndemnat din nou la continuarea protestelor și greve naționale în sectorul energetic și cel al transporturilor.

Reza Pahlavi, fiu șahului exilat: „Vă cer ca și astăzi și mâine, după ora 18, să ieșiți pe străzi cu steaguri, imagini și simboluri ca să revendicați spațiile publice. Țelul nostru nu este doar să ieșim în stradă, ci să ne pregătim să punem stăpânire pe centrul orașelor”.

Jon Gambrell, Associated Press: „Rămâne neclar de cât sprijin se bucură Pahlavi. Majoritatea protestatarilor sunt tineri care nu au amintiri despre epoca șahului”.

Liderul de la Casa Albă si-a reiterat avertismentele pentru regimul de la Teheran.

Donald Trump, președintele SUA: „Iranul are probleme serioase. Dacă vor începe să omoare oameni, așa cum au făcut-o în trecut, ne vom implica. Asta nu înseamnă trupe americane în Iran, ci că îi vom lovi dur acolo unde îi doare mai tare. Nu vrem să ajungem la asta. Conducătorii și-au tratat poporul foarte urât și acum plătesc. Să vedem ce se mai întâmplă, urmărim îndeaproape”.

Răspunsul ayatollahul Khamenei, în vârstă de 86 de ani, nu a întârziat să apară: „Președintele Statelor Unite, care cu aroganță și mândrie judecă întreaga lume, ar trebui să știe și că, de obicei, tiranii și asupritorii lumii sunt detronați și așa va fi și el.”

Karim Sadjadpour, analist iranian: „Cred că regimul iranian se confruntă cu cel mai mare pericol existențial tocmai pentru că și partenerii regionali și globali au fost înlăturați - Bashar Al Assad din Siria, Maduro din Venezuela, acoliții regionali decimați de Israel. Și nici nu poate trata cu ușurință amenințările lui Trump drept vorbe goale ținând seama de ce a făcut în Venezuela”.

Surse rusești, britanice și israeliene dezvăluie că avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Se presupune atât că Moscova ar putea să ofere regimului sprijin militar și tehnic, cât și că ar pregăti evacuarea liderului suprem împreună cu cei mai apropiați colaboratori ai săi, cu tot cu rezervele de aur ale Iranului.

Demonstrațiile au început pe 28 decembrie, când vânzătorii din Marele Bazar din Teheran au intrat în greva, în condițiile în care economia e în cădere liberă.

Jon Gambrell, Associated Press:Moneda națională se schimbă acum la cursul de un dolar pentru 1,4 milioane de riali. Săptămâna trecută am cumpărat un carton de ouă cu 2.200.000 de riali, azi am dat 3.500.000 de riali. Un litru de ulei s-a scumpit de la 790.000 de riali la 1.850.000 de riali”.

Dar, chiar dacă au fost declanșate de probleme economice, protestele s-au concentrat rapid asupra a ceea ce atât de mulți iranieni urăsc la acest regim - restricțiile asupra libertăților politice și sociale.

Jon Gambrell, Associated Press: „Există și problema aprovizionării. Lipsesc de pe rafturi orezul, uleiul de gătit, asta și pentru că rialul își schimbă atât de mult valoarea încât retailerii nu vor să le pună la vânzare ca să nu iasă în pierdere”.

Sursa: Pro TV

