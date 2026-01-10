Trump declară „urgență națională” pentru activele Venezuelei. Veniturile petroliere sunt puse sub protecția SUA

Stiri externe
10-01-2026 | 21:49
Donald Trump
Getty

Donald Trump a semnat un decret de „urgenţă naţională” destinat să plaseze sub protecţie specială activele venezuelene, printre care veniturile petroliere, de pe teritoriul SUA, pentru a împiedica să fie confiscate de tribunale sau creditori.

autor
Sabrina Saghin

Semnând acest decret vineri, preşedintele vizează să 'promoveze obiectivele de politică externe ale Statelor Unite', a scris Casa Albă.

Textul prevede crearea unui Fond de depunere aparţinând statului venezuelean, dar instalat în SUA şi aflat sub controlul guvernului american.

El va reuni ansamblul conturilor şi fondurilor deja prezente în ţară şi aparţinând diferitelor entităţi publice venezuelene, precum şi veniturile generate din vânzarea petrolului venezuelean.

Decretul interzice în mod oficial confiscarea Fondului în cazul unor proceduri judiciare împotriva statului venezuelean sau pentru recuperarea de creanţe.

Citește și
donald trump
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

În plus, Departamentul Trezoreriei va trebui să desemneze acest Fond astfel încât „să reflecte statutul său de proprietate suverană a guvernului venezuelean, gestionat de Statele Unite, şi nu o proprietate a Statelor Unite”.

Trump i-a convocat vineri pe şefii marilor companii petroliere pentru a-i încuraja să se lanseze în exploatarea vastelor rezerve de ţiţei ale Venezuelei, dar nu a reuşit să obţină angajamente concrete din partea lor.

„Veţi avea o securitate totală” pentru a opera, a spus Trump, fără a preciza ce forma va lua această garanţie de securitate în condiţiile în care el a exclus o prezenţă militară americană pentru protejarea activităţii petroliere.

Însă, a prevenit Trump, totul se va face sub egida SUA, care vor decide ce companii vor putea exploata uriaşele resurse ale Venezuelei.

În planul preşedintelui american, Caracas nu are un cuvânt de spus.

După reuniunea de vineri, secretarul american ale energiei, Chris Wright, a admis că relansarea producţiei „va lua timp”.

Zăcămintele dovedite de ţiţei ale Venezuelei sunt cele mai mari din lume, de peste 300 miliarde de barili, potrivit OPEC, în faţa Arabiei Saudite (267 miliarde) şi a Iranului.

Cu toate acestea, producţia rămâne modestă, plafonată la un milion de barili pe zi, sub efectul investiţiilor insuficiente şi al sancţiunilor americane.

Modernizarea instalaţiilor presupune investiţii de zeci de miliarde ce ar trebui făcute în pofida incertitudinilor privind stabilitatea politică a ţării. 

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, venezuela,

Dată publicare: 10-01-2026 21:49

Articol recomandat de sport.ro
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Citește și...
Institutul științific din Venezuela, sub resturile bombelor. Se derulau cercetări pe celule stem pentru copii și petrol
Stiri externe
Institutul științific din Venezuela, sub resturile bombelor. Se derulau cercetări pe celule stem pentru copii și petrol

La o săptămână de la operațiunea militară americană desfășurată asupra capitalei venezuelene Caracas și a zonelor învecinate, amploarea pagubelor provocate principalului institut științific al țării nu a fost încă stabilită în totalitate.

SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri pe reţeaua sa Truth Social că a ”anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui ”număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.

Donald Trump se va întâlni cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela
Stiri externe
Donald Trump se va întâlni cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela

Donald Trump îi primește vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a încerca să îi convingă să adere la strategia sa în Venezuela, unde intenționează să impună un control asupra petrolului pentru mulți ani.

Recomandări
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben
Stiri actuale
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână
Stiri actuale
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului
Stiri externe
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59