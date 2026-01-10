Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Cel mai mult au de suferit oamenii fără adăpost, cărora autoritățile le întind, o mână de ajutor în aceste zile geroase. Și comercianții din piețe sunt puși la grea încercare.

Iar spitalele s-au aglomerat de pacienți cu fracturi, după ce au căzut, pe gheață. Azi-noapte în Iași au fost -7 grade Celsius, iar autoritățile au mers să-i aducă pe oamenii străzii la căldură. 7 au fost găsiți numai în gară.

Simona Apetroaie, coordonatorul serviciilor sociale, Fundația Emmaus Iași: „Primesc haine de schimb. Merg, fac duș, este obligatoriu apoi servesc masa caldă, pentru mulți este singura masă caldă din zi.”

Și mai frig a fost la Baia Mare, -11 grade. Angajați ai primăriei au căutat oameni ai străzii care aveau nevoie de ajutor. Adăpostul din oraș s-a umplut rapid.

Cristina Pop, șef serviciu la adăpostul de noapte: „Capacitatea azilului este de 60 de locuri, în momentul actual sunt 59 de beneficiari, dar noi asigurăm condițiile necesare optime pentru toți cei care se prezintă la centru”.

Au fost -14,4 grade la Miercurea Ciuc, -11 la Bistrița, -9 la Suceava și Jurilovca.

Țara noastră e străbătută de o masă de aer polar, iar acesta e doar începutul, spun meteorologii.

La Cluj, minima a fost de minus 8 grade Celsius.

Corespondent PRO TV: „În piață vânzătorii și-au acoperit fructele și legumele cu pături, pentru a le proteja de îngheț”.

Din cauza gerului, a crescut alarmant numărul celor care cad pe gheață și se rănesc, dar și al celor cu probleme cardiologice și respiratorii.

Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD: „Cazuri severe de fracturi, la ortopedie se operează la foc continuu. Sesizăm și o creștere foarte mare a pacienților intubați cu patologie respiratorie și cardiovasculară”.

Un ucrainean de 41 de ani a reușit să treacă Prutul în țara noastră la -9 grade. A mers o bucată pe gheață, apoi prin apă. Ajuns la mal, a bătut la ușa unei familii de români care au chemat ajutor.

Carmen Răgoșcă, coordonator dispecerat SAJ Botoșani: „Pacientul prezenta hipotermie ușoară, cu o temperatură corporală de aproximativ 32 de grade Celsius, fiind stabil hemodinamic."

Bărbatul primește acum îngrijiri la spital.

Toată ziua, județele Botoșani și Suceava au fost sâmbătă sub Cod galben de ger cu temperaturi de -10 grade Celsius. La noapte, acestea vor scădea până la -13. Vestea bună e că de duminică pe aici nu va mai fi ger, dar revin ninsorile.

Din sâmbătă noapte și până duminică la prânz avem Cod galben de ninsori și prin sudul țării. Mai exact în 7 județe printre care Olt, Teleorman, Tulcea și Constanța, se va depune un strat de zăpadă de 15 cm. Iar vântul va sufla și el cu 70 de km pe oră.

Inclusiv prin Capitală se vor depune 5 centimetri de zăpadă în sâmbătă noapte, iar duminică încă 4 cm. Pentru autorități asta înseamnă acțiuni continue de deszăpezire pe străzi și trotuare, în schimb pentru copii va fi o duminică numai bună de săniuș prin parcuri. Vestea mai puțin bună e că se face foarte frig. Minus 5 grade la noapte, -4 sâmbătă pe zi și -10 luni dimineața, asta înseamnă ger.

Vă reamintesc că toată jumătatea de nord a țării este sub Cod galben de ger până luni dimineața. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat azi-noapte la stația meteo de pe vârful Toaca, -16,4 grade. Foarte frig a fost și prin depresiuni: la 7 stații meteo s-au înregistrat temperaturi de -14 și -15 grade C.

Să nu uităm că aceste temperaturi sunt cele înregistrate în termometre, pentru că temperatura resimțită de noi e mult mai mică.

