Turist prăbușit 70 de metri într-o râpă, cu ATV-ul. Salvamontiștii l-au dus până la ambulanță

10-01-2026 | 21:53
Salvamont Prahova

Salvatorii montani din Prahova au intervenit sâmbătă pentru recuperarea unui turist care a căzut cu ATV-ul într-o râpă din Munții Baiului, de la o înălțime de peste 70 de metri.

Mihai Niculescu

Conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, bărbatul a suferit multiple traumatisme în urma accidentulu, transmite Agerpres.

Echipele de intervenție au acordat victimei primul ajutor medical la fața locului, după care salvamontiștii au reușit să-l scoată din râpă.

„După acordarea primului ajutor medical şi extragerea din râpă, l-am transportat până în Buşteni şi l-am predat unei ambulanţe SAJ pentru transportul la spital”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

Sursa: Agerpres

