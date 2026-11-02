Dacă nu știi ce să mai gătești sau să mănânci, ai cinci rețete cu piept de pui care se fac în mai puțin de 30 de minute. Sunt ușor de preparat, au ingrediente la îndemână și sunt atât de gustoase, încât vei vrea să le încerci din nou.

Cum alegi și pregătești pieptul de pui pentru preparate fragede și suculente

Pentru cele mai bune rezultate, gătește pieptul de pui cu os și cu piele. Pieptul de pui dezosat și fără piele este o alegere populară, deoarece are puține grăsimi și se gătește mai repede. Totuși, dacă gătești carnea cu os și cu piele, aceasta va rămâne mai suculentă și va avea mai multă aromă. Dacă te preocupă numărul de calorii, poți îndepărta pielea înainte de servire.

Folosește marinade. Dacă lași pieptul de pui la marinat câteva ore înainte de gătire, carnea va absorbi aromele ingredientelor și va rămâne mai fragedă și mai suculentă.

O altă metodă prin care poți păstra suculența și frăgezimea cărnii este să o lași în saramură înainte de gătire. Această tehnică este deosebit de utilă dacă vrei să prăjești puiul, deoarece ajută carnea să rămână fragedă și suculentă la interior, în timp ce exteriorul devine crocant.

Încearcă să gătești pieptul de pui în bucăți de aceeași grosime. Dacă gătești bucăți de piept de pui de dimensiuni diferite, unele se pot găti prea mult, în timp ce altele rămân insuficient gătite. Pentru a obține o gătire uniformă, taie pieptul de pui pe lungime, în două bucăți, apoi bate-le ușor cu un ciocan pentru șnițele până când ajung la o grosime uniformă.

Rețete rapide cu piept de pui la tigaie, gata în mai puțin de 30 de minute

Iată câteva rețete cu piept de pui la tigaie, diferite ca gust și ingrediente, pe care le poți pregăti în mai puțin de 30 de minute. Sunt potrivite atât pentru prânz, cât și pentru cină și nu necesită tehnici complicate.

Piept de pui cu sos cremos de usturoi și parmezan

Ingrediente:

• 500 g piept de pui

• 3 căței de usturoi

• 150 ml smântână pentru gătit

• 40 g parmezan ras

• 1 lingură de ulei de măsline

• 1 linguriță de unt

• Sare, piper și pătrunjel, după gust

Mod de preparare:

Taie pieptul de pui în felii potrivite și condimentează-le cu sare și piper. Încinge uleiul într-o tigaie și rumenește carnea timp de 4–5 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime. Scoate-o pe o farfurie.

În aceeași tigaie, topește untul și călește usturoiul tocat timp de aproximativ 30 de secunde. Adaugă smântâna pentru gătit și parmezanul, apoi amestecă până când sosul începe să se îngroașe. Pune puiul înapoi în tigaie și mai lasă-l câteva minute în sos, până când este complet gătit. Presară pătrunjel înainte de servire.

Piept de pui în stil asiatic, cu miere și sos de soia

Ingrediente:

• 500 g piept de pui

• 3 linguri de sos de soia

• 1 lingură de miere

• 2 căței de usturoi

• 1 linguriță de ghimbir ras

• 1 lingură de ulei

• 1 linguriță de oțet de orez sau zeamă de lămâie

• Semințe de susan și ceapă verde, opțional

Mod de preparare:

Taie pieptul de pui în cuburi mici. Încinge uleiul într-o tigaie și rumenește bucățile de carne timp de 6–8 minute, amestecând periodic.

Separat, amestecă sosul de soia cu mierea, usturoiul zdrobit, ghimbirul și oțetul. Toarnă amestecul peste pui și gătește încă 2–3 minute, până când sosul se reduce și îmbracă bucățile de carne. Presară semințe de susan și ceapă verde. Servește cu orez fiert sau legume sotate.

Piept de pui cu roșii cherry, mozzarella și busuioc

Ingrediente:

• 500 g piept de pui

• 200 g roșii cherry

• 125 g mozzarella

• 2 căței de usturoi

• 1 lingură de ulei de măsline

• Busuioc proaspăt

• Sare, piper și oregano, după gust

Mod de preparare:

Taie pieptul de pui în felii și condimentează-l cu sare, piper și oregano. Rumenește carnea în uleiul încins, aproximativ 4–5 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime. Scoate-o temporar din tigaie.

Pune usturoiul tocat și roșiile cherry tăiate în jumătăți în aceeași tigaie. Gătește-le 3–4 minute, până când roșiile se înmoaie și își lasă sucul.

Așază puiul înapoi în tigaie și adaugă mozzarella tăiată felii sau ruptă în bucăți. Acoperă tigaia și mai gătește câteva minute, până când brânza se topește, iar carnea este complet gătită. Adaugă busuioc proaspăt la final.

Piept de pui cu ciuperci și muștar

Ingrediente:

• 500 g piept de pui

• 250 g ciuperci champignon

• 1 ceapă mică

• 1 lingură de muștar Dijon

• 100 ml smântână pentru gătit

• 100 ml supă de pui sau apă

• 1 lingură de ulei

• Sare, piper și cimbru, după gust

Mod de preparare:

Taie pieptul de pui în fâșii și condimentează-l cu sare și piper. Trage carnea la tigaie, în uleiul încins, câte 4–5 minute pe fiecare parte, apoi scoate-o din tigaie.

Adaugă ceapa tocată și ciupercile feliate. Călește-le 5–6 minute, până când ciupercile se rumenesc ușor. Asigură-te că nu rămâne zeamă în tigaie, gătește până când totul se evaporă. Pune muștarul, smântâna și supa de pui, apoi amestecă bine.

Adaugă carnea înapoi în tigaie și las-o să fiarbă la foc mic încă 4–5 minute, până când sosul se îngroașă și puiul este complet gătit.

Piept de pui cu lămâie, capere și unt

Ingrediente:

• 500 g piept de pui

• 1 lămâie

• 30 g unt

• 1 lingură de ulei de măsline

• 2 căței de usturoi

• 1–2 linguri de capere

• 100 ml supă de pui sau apă

• 1 lingură de făină, opțional

• Sare, piper și pătrunjel, după gust

Mod de preparare:

Taie pieptul de pui în felii subțiri și condimentează-le cu sare și piper. Dacă dorești un sos mai legat, trece ușor carnea prin făină.

Încinge uleiul într-o tigaie și rumenește puiul aproximativ 3–4 minute pe fiecare parte. Scoate-l momentan din tigaie. Adaugă untul și usturoiul tocat, apoi gătește aproximativ 30 de secunde.

Toarnă supa de pui, adaugă zeama de la jumătate de lămâie și caperele. Amestecă și lasă sosul să fiarbă 2–3 minute.

Pune carnea înapoi în tigaie și mai gătește câteva minute, până când este complet pătrunsă. Adaugă pătrunjel și, dacă dorești, felii subțiri de lămâie. Cum prepari pieptul de pui în crustă crocantă, fără prea mult efort

Ca să faci un piept de pui în crustă crocantă, nu ai nevoie de rețete complicate. Pur și simplu taie carnea în felii potrivite, condimenteaz-o, apoi trece fiecare bucată prin făină, ou bătut și pesmet.

Pentru o crustă și mai crocantă, poți folosi panko în locul pesmetului obișnuit. Alternativ, dă puiul prin făină, ou bătut și fulgi de porumb mărunțiți. Prăjește feliile într-o tigaie cu suficient ulei încins, la foc mediu, câteva minute pe fiecare parte, până când devin aurii, iar carnea este bine gătită la interior.

La final, scoate puiul pe un prosop de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Servește puiul în crustă crocantă alături de o salată, murături, cartofi prăjiți și sosuri de maioneză și ketchup.

Cu ce garnituri poți servi pieptul de pui pentru un plus de savoare

Pieptul de pui se potrivește cu o mulțime de garnituri, de la cartofi și orez până la legume la tigaie sau salate proaspete. Pentru o masă sănătoasă, alege următoarele garnituri:

• Cartofi la cuptor cu usturoi și rozmarin

• Piure de cartofi cu unt și lapte

• Orez cu legume

• Legume la tigaie (dovlecelul, ardeiul gras, ciupercile și broccoli se gătesc rapid și pot fi asezonate cu usturoi, piper și ierburi aromatice).

• Cartofi dulci copți

• Salată mediteraneeană

• Couscous cu lămâie și pătrunjel

• Ciuperci sotate cu usturoi

• Paste cu sos de roșii și busuioc

• Fasole verde cu usturoi și lămâie

Pentru un preparat slab caloric, servește pieptul de pui la grătar cu orez și legume proaspete sau trase la tigaie. Este o masă completă, care te va menține sătul pentru mult timp. Dacă vrei sosuri, alege-le pe cele bazate pe iaurt precum tzatziki sau ketchup de casă ori varianta din comerț, fără zahăr.