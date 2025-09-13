Capere – beneficii, proprietăți și utilizări. Cum pot fi introduse în dietă

Caperele sunt un ingredient mic, dar cu un gust intens, folosit mai ales în bucătăria mediteraneană. Deși arată ca niște bobițe banale, ele conferă mâncărurilor o aromă unică, ușor acrișoară și sărată.

În plus, caperele nu sunt doar delicioase, ci și sănătoase, aducând organismului vitamine și antioxidanți. Descoperă ce sunt caperele, ce gust au și ce beneficii aduc sănătății. Cum pot fi consumate corect și în ce rețete le poți folosi.

Ce sunt caperele?

Caperele sunt mugurii florali ai unui arbust numit Capparis spinosa, care crește în principal în regiunile mediteraneene. Sunt culese manual înainte să înflorească și sunt puse la conservat în saramură, ulei sau oțet, pentru a-și păstra gustul și a putea fi consumate pe tot parcursul anului.

La prima vedere, caperele arată ca niște bobițe mici, verzi, de doar câțiva milimetri. Totuși, în ciuda dimensiunii, ele au un gust intens și sunt foarte apreciate de bucătari. Tocmai de aceea, sunt folosite mai mult pentru aromă, nu ca un ingredient de bază.

De-a lungul timpului, caperele au devenit un element nelipsit din multe rețete tradiționale mediteraneene. Se pun în salate, sosuri, paste, pizza sau preparate din pește. Astăzi se găsesc ușor în magazine și pot fi introduse cu succes în dieta zilnică.

Shutterstock

Ce gust au caperele?

Caperele au un gust aparte, greu de confundat. Pentru că sunt păstrate de obicei în saramură sau în oțet, au o aromă sărată și acrișoară, care se simte imediat. În același timp, au și o notă ușor amăruie și picantă. Unii le compară cu măslinele verzi, dar caperele sunt mai intense și mai concentrate la aromă.

Tocmai de aceea, ele se folosesc în cantități mici, ca un condiment natural, și nu se consumă de obicei ca atare. Adăugate într-o salată, într-un sos sau pe pizza, caperele dau un gust puternic, care schimbă complet preparatul. Gătite, caperele își atenunează gustul acrișor. În schimb, dacă sunt folosite crude, direct din borcan, își păstrează aroma intensă, însă sunt foarte sărate.

Ce beneficii au caperele?

Caperele nu sunt doar un ingredient gustos, ci și o sursă valoroasă de substanțe nutritive. În primul rând, sunt bogate în antioxidanți, cum ar fi flavonoidele și quercetina, care ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi. Aceștia sunt responsabili pentru îmbătrânirea prematură și pentru apariția unor boli cronice, iar caperele pot contribui la reducerea acestui risc, scrie Listonic.com.

Un alt beneficiu important este conținutul lor de vitamine și minerale. Caperele aduc în dietă vitamina K, esențială pentru sănătatea oaselor și pentru coagularea sângelui. De asemenea, conțin mici cantități de vitamina A, vitamina C și minerale precum fier, calciu și magneziu, care susțin buna funcționare a organismului. Chiar dacă sunt consumate în cantități mici, caperele adaugă un plus de nutrienți la mesele zilnice.

Pe lângă acestea, caperele sunt sărace în calorii, ceea ce le face ideale pentru persoanele care vor să își mențină greutatea. Au și un conținut bun de fibre, care sprijină digestia și dau o senzație de sațietate mai rapidă. Totuși, fiind păstrate în saramură, pot avea un conținut ridicat de sodiu, motiv pentru care este recomandat să fie consumate cu moderație, mai ales de persoanele cu probleme de tensiune.

Cum se consumă caperele?

Shutterstock

Caperele se găsesc cel mai des la borcan, păstrate în saramură, oțet sau ulei. Înainte de a le folosi, multe persoane aleg să le clătească rapid sub jet de apă, pentru a reduce din excesul de sare. Apoi pot fi adăugate direct în mâncare sau folosite ca decor pentru a da un plus de aromă.

Un mod clasic de a consuma caperele este în salate. Fie că le pui într-o salată verde simplă sau într-o combinație mai complexă, precum salata niçoise, caperele dau acel gust acrișor-sărat care schimbă tot preparatul. De asemenea, sunt foarte apreciate în paste, mai ales în rețete cu sos de roșii sau cu pește.

În bucătăria mediteraneană, caperele sunt adesea combinate cu pește sau fructe de mare. Gustul lor intens echilibrează bine aromele mai grase, cum ar fi somonul sau tonul. În plus, sunt folosite și în sosuri, cum ar fi sosul tartar sau sosul puttanesca, unde se potrivesc perfect cu măslinele și anșoua.

Caperele mai pot fi puse pe pizza, în sandvișuri sau chiar lângă carne la grătar, ca un ingredient de contrast. Ele nu trebuie gătite mult timp, pentru că își pierd din aromă. Cel mai bine este să le adaugi spre finalul preparării, astfel încât să își păstreze gustul puternic.

Ce se poate face cu caperele?

Caperele pot părea un ingredient dificil la prima vedere, dar sunt de fapt foarte versatile. Ele nu se mănâncă singure, ci se folosesc ca ingrediente în diferite preparate pentru a le da un gust mai intens. Cel mai simplu mod este să le pui peste salate. Chiar și o salată obișnuită de legume sau de ton devine mai gustoasă dacă adaugi câteva bobițe de capere, subliniază Food52.com.

Un alt mod popular este în rețetele de paste. Caperele merg foarte bine în sosuri simple de roșii sau în combinație cu pește și fructe de mare. Rețete precum pasta alla puttanesca nu ar avea același gust fără ele. Tot în bucătăria mediteraneană, caperele sunt des folosite la pizza.

Caperele pot fi adăugate și în sosuri reci, cum ar fi sosul tartar, dar și în sosuri calde, alături de carne sau pește. În bucătăria de zi cu zi, le poți pune peste cartofi fierți, piure sau chiar în omlete, pentru a da un plus de aromă.

Nu este nevoie de o cantitate mare, câteva bobițe sunt suficiente. De asemenea, caperele pot fi combinate cu măsline, ceapă sau lămâie pentru a face un dressing rapid. Unele persoane le folosesc chiar și în marinade pentru carne, pentru că ajută la frăgezire și dau un gust mai bun.

Shutterstock

Cum să alegi și să păstrezi corect caperele

Atunci când cumperi capere, cel mai des le vei găsi la borcan sau în conservă, păstrate în saramură, în oțet sau uneori în ulei de măsline. Este bine să alegi produse în care ingredientele sunt simple: capere, apă, sare și eventual oțet. Evită borcanele care au prea mulți aditivi sau conservanți, pentru că gustul nu va fi la fel de natural. De asemenea, verifică mereu ca lichidul să acopere complet bobițele, pentru a te asigura că sunt bine conservate.

După ce ai desfăcut borcanul, caperele trebuie păstrate la frigider. Cel mai indicat este să le păstrezi în lichidul lor original, pentru a-și păstra aroma. Dacă vezi că saramura sau oțetul scade, poți adăuga puțină apă cu sare sau oțet, pentru a rămâne acoperite. În aceste condiții, caperele rezistă chiar și câteva luni fără probleme.

Pentru a reduce din gustul foarte sărat, multe persoane aleg să clătească caperele înainte de consum. Le poți lăsa câteva minute în apă rece, apoi le scurgi bine și le adaugi în rețetă. Astfel, îți controlezi mai ușor cantitatea de sare din mâncare.

Dacă vrei să păstrezi caperele mai mult timp după ce ai deschis borcanul, un truc simplu este să le transferi într-un recipient mic, cu capac etanș, și să torni deasupra ulei de măsline. În felul acesta, se creează un strat protector și caperele rămân proaspete mai mult timp.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













