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Anchetatorii îl acuză că ar fi permis unei firme să abandoneze și să îngroape deșeuri pe mai multe terenuri. În total, ar fi vorba despre 19.000 de tone.

În plus, spun procurorii, primarul ar fi cerut mai multor persoane să arunce ilegal deșeuri provenite de la locuința și cabana sa pe un teren din comună. Vineri au avut loc mai multe percheziții, inclusiv la sediul Primăriei.

În același dosar au fost arestați preventiv și administratorul firmei, directorul tehnic și un angajat al acesteia.