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Potrivit Agerpres, care citează agenţia slovacă TASR, anunțul a fost făcut de prim-ministrul slovac Robert Fico, într-o conferinţă de presă după reuniunea extraordinară a Consiliului European la Bruxelles.

Potrivit lui Fico, împrumutul va fi acordat prin intermediul mecanismului de cooperare consolidată, care permite Slovaciei să opteze pentru neparticipare.

Ungaria și Cehia se gândesc, de asemenea

Prim-miniştrii ungar şi ceh au indicat la rândul lor, din câte se cunoaşte, că vor adopta aceeaşi poziţie.

Fico a precizat că în cadrul reuniunii nu a fost luată nicio decizie concretă privind împrumutul, dar s-a stabilit că recurgerea la cooperarea consolidată este singura soluţie posibilă pentru un împrumut care depăşeşte 45 de miliarde.

'Reiterez ceea ce am spus de mai multe ori: la fel ca în cazul împrumutului de 90 de miliarde, Slovacia nu are niciun interes să participe nici la acesta', a declarat premierul.

El a adăugat că Slovacia nu poate împiedica alte state să acorde împrumuturi Ucrainei dacă doresc acest lucru. Plafonul împrumutului va fi discutat în cadrul reuniunii din luna decembrie. 'Cei care doresc se pot alătura. Slovacia nu o va face', a spus el.

Potrivit lui Fico, decizia va aduce Slovaciei economii la plata dobânzilor. Acestea vor fi acoperite din bugetul UE, cota Slovaciei ridicându-se la aproximativ 14 milioane pe an, a explicat el. Prin urmare, contribuţia Slovaciei la bugetul UE va fi mai mică cu această sumă.

O parte din aceşti bani ar putea fi direcţionaţi către acordarea de asistenţă umanitară Ucrainei, sub forma unor produse fabricate în Slovacia.

Slovacia nu crede că își va recupera banii vreodată

Prim-ministrul a reafirmat că împrumutul UE către Ucraina este, în realitate, un grant, întrucât, conform Comisiei Europene, rambursarea va începe abia după ce Rusia va plăti despăgubiri, ceea ce, în opinia lui Fico, nu se va întâmpla niciodată.

El a mai subliniat că Slovacia doreşte să continue cooperarea cu Ucraina pe baze bilaterale, prin intermediul unor şedinţe comune ale guvernelor şi al unor pachete de asistenţă umanitară, nu militară.

Slovacia este pregătită să furnizeze produse fabricate pe plan intern de care Ucraina are nevoie, inclusiv generatoare, locomotive şi utilaje pentru deminare.

Fico a arătat, de asemenea, că proiectul bugetului multianual al UE alocă aproximativ 100 de miliarde pentru Ucraina pentru perioada 2028-2034. Alte aproximativ 40 de miliarde sunt prevăzute sub formă de asistenţă de preaderare.