„Aici sunt discuţii ale conducerii partidului. Cred că sunt analizate de la caz la caz, pentru că au fost unele situaţii, unele conjuncturi la momentul la care s-au constituit acele majorităţi. Decizia de a intra în opoziţie se referă la opoziţia faţă de guvern şi de a nu face parte din guvern şi de a nu susţine un guvern din care face parte PSD. Am explicat motivul pentru care am dat votul de învestire a guvernului şi atât, nu este un vot de susţinere”, a precizat preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, potrivit News.ro.

Abrudean a precizat că PNL are cu USR o colaborare la nivel parlamentar deja.

„Cred că acolo unde există situaţii punctuale şi se pot face aceste majorităţi, cred că e oportun să se facă, dar deciziile sigur că se iau de către filialele respective cu acordul conducerii”, a menţionat Mircea Abrudean.