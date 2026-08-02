Salată mediteraneană de năut, bomba de proteine vegetale care te ține sătul ore întregi

În plus, este suficient de ușoară pentru un prânz rapid, dar și destul de sățioasă pentru a fi servită ca garnitură la cină.

De ce să introduci năutul în salate. Beneficii nutriționale și fibre

Năutul se numără printre cele mai vechi leguminoase cultivate, originile sale fiind în Orientul Mijlociu.

Boabele de năut pot fi folosite în numeroase preparate, precum hummus, falafel, curry, salate, tocănițe, mâncăruri la wok sau chiar produse de patiserie și deserturi.

Iată câteva motive pentru care merită să incluzi năutul mai des în alimentație:

• Năutul este o sursă bună de macro și micronutrienți. Are un conținut ridicat de proteine, puțini carbohidrați și un indice glicemic scăzut.

• Studiile efectuate pe oameni au arătat că persoanele care consumă în mod regulat năut sau hummus au un aport mai mare de fibre alimentare, vitaminele A, C și E, acizi grași și minerale, comparativ cu cele care nu consumă aceste alimente.

• Năutul poate contribui la controlul greutății deoarece este bogat în fibre, proteine și calorii nutritive, oferind o senzație de sațietate care durează mai multe ore și reducând nevoia de gustări între mese.

• De asemenea, poate ajuta la controlul și prevenirea diabetului. Având un indice glicemic scăzut și un conținut ridicat de fibre și proteine, năutul încetinește absorbția glucozei în sânge, mai ales atunci când este inclus în rețete sănătoase.

• În cadrul unor studii controlate privind alimentația, consumul regulat de năut a fost asociat cu scăderea colesterolului. Acest efect se datorează conținutului de fibre solubile, cunoscute pentru capacitatea lor de a reduce colesterolul total și colesterolul LDL („colesterolul rău”), doi indicatori importanți ai riscului de boli cardiovasculare.

Năut la conservă vs. năut fiert în casă. Cum îl pregătești rapid

Ca să alegi varianta potrivită, gândește-te mai întâi ce preparat vrei să faci. Nu toate rețetele cu năut sunt la fel, iar unele ies mai bine cu năut uscat, în timp ce altele sunt ideale cu năut la conservă.

Pentru năutul uscat:

• Falafel: Rețeta tradițională de falafel se prepară din năut uscat, înmuiat în apă, dar nefiert. Dacă folosești năut din conservă sau deja fiert, chiftelele se vor sfărâma în timpul prăjirii.

• Tocănițe gătite lent: Dacă pregătești un tajine marocan sau un Chana Masala indian, care fierb timp îndelungat, năutul fiert în casă își păstrează mai bine forma și absoarbe aromele condimentelor.

• Năut copt crocant: Năutul fiert acasă conține, de regulă, mai puțină apă decât cel din conservă, așa că devine mai crocant atunci când este copt la cuptor și servit ca gustare.

Pentru năutul la conservă:

• Salate rapide: Este alegerea ideală atunci când vrei să pregătești rapid o salată și să adaugi o sursă de proteine.

• Smoothie-uri: Deși poate părea surprinzător, unele persoane adaugă năut în smoothie-uri pentru a le face mai cremoase și pentru un aport suplimentar de fibre. Năutul din conservă are textura potrivită pentru acest tip de preparat.

• Hummus pregătit pe fugă: Dacă ai musafiri și nu ai timp să fierbi năutul, varianta la conservă este cea mai practică pentru un hummus gata în câteva minute.