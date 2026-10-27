Vacanța de iarnă 2026 este următoarea perioadă de pauză pentru elevi, după vacanța de toamnă. Calendarul școlar stabilește când începe vacanța de iarnă și când se întorc elevii la cursuri în ianuarie.

Când începe vacanța de iarnă

În anul școlar 2025-2026, vacanța de iarnă a început sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea cursurilor de vineri, 19 decembrie. Elevii au avut liber până pe 7 ianuarie 2026, inclusiv, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Această perioadă a fost aceeași pentru toți elevii, indiferent dacă erau în clasele primare, la gimnaziu sau la liceu. Spre deosebire de vacanța mobilă din februarie, a cărei perioadă a fost aleasă de inspectoratele școlare, vacanța de iarnă a avut date fixe la nivel național. În anul școlar anterior, 2024-2025, elevii au intrat în vacanță pe 21 decembrie 2024, cu o zi mai târziu în luna decembrie decât în anul următor.

Pentru anul școlar 2026-2027, calendarul este diferit. Ultima zi de cursuri înaintea sărbătorilor este marți, 22 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie.

Cât durează vacanța de iarnă

În anul școlar 2026-2027, elevii vor avea 19 zile de vacanță de iarnă, în perioada 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027, cu tot cu prima și ultima zi. Ultima zi de cursuri înaintea sărbătorilor va fi marți, 22 decembrie, iar copiii se vor întoarce la școală luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța va cuprinde sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, dar și zilele libere de Bobotează și Sfântul Ioan, pe 6 și 7 ianuarie. Perioada este aceeași pentru elevii din toate județele, indiferent dacă sunt în clasele primare, la gimnaziu sau la liceu.

Comparativ cu anul școlar 2025-2026, durata vacanței rămâne neschimbată. Și anul trecut, elevii au avut 19 zile libere, însă vacanța a început mai devreme, pe 20 decembrie 2025, și s-a încheiat pe 7 ianuarie 2026. În schimb, în anul școlar 2024-2025, vacanța de iarnă a fost puțin mai scurtă, având 18 zile.

Când se termină vacanța de iarnă

În anul școlar 2026-2027, vacanța de iarnă se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027, iar elevii se vor întoarce în bănci luni, 11 ianuarie. Așadar, copiii vor avea la dispoziție 19 zile libere pentru a se bucura de sărbătorile de iarnă, înainte să revină la programul obișnuit de școală.

Vacanța începe miercuri, 23 decembrie 2026, imediat după ultima zi de cursuri, programată pentru marți, 22 decembrie. Perioada este aceeași pentru elevii din toate județele, indiferent dacă sunt în clasele primare, la gimnaziu sau la liceu. Comparativ cu anul școlar 2025-2026, elevii se vor întoarce la cursuri cu trei zile mai târziu în luna ianuarie. Anul trecut, vacanța de iarnă s-a încheiat pe 7 ianuarie 2026, iar prima zi de școală a fost pe 8 ianuarie.

După vacanța de iarnă, elevii vor începe un nou modul de cursuri. Următoarea pauză va fi vacanța din februarie, a cărei perioadă este stabilită separat pentru fiecare județ, potrivit calendarului școlar.

Structura anului școlar

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026 și este organizat în cinci module de cursuri, separate de perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, ultima zi fiind 18 iunie 2027.

Potrivit calendarului școlar, elevii vor avea următoarele vacanțe:

1. Vacanța de toamnă: 24 octombrie - 1 noiembrie 2026

2. Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027

3. Vacanța din februarie: o săptămână, stabilită în perioada 15 februarie - 7 martie 2027

4. Vacanța de primăvară: 24 aprilie - 4 mai 2027

5. Vacanța de vară: începe după încheierea cursurilor, pe 18 iunie 2027, pentru elevii care urmează structura obișnuită

După vacanța de toamnă, copiii se întorc la școală luni, 2 noiembrie, și continuă cursurile până marți, 22 decembrie, când începe pauza pentru sărbătorile de iarnă. Singura vacanță care nu are aceleași date în toate județele este cea din februarie. Fiecare inspectorat școlar stabilește săptămâna liberă în intervalul aprobat.

Există și câteva diferențe pentru elevii din clasele terminale. Cei de clasa a XII-a și a XIII-a termină cursurile pe 4 iunie 2027, iar elevii de clasa a VIII-a, pe 11 iunie. Pentru anumite clase din învățământul tehnologic și profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Calendarul examenelor

Pentru elevii care termină clasa a VIII-a sau liceul în anul școlar 2026-2027, examenele naționale vor avea loc în lunile iunie și iulie. Calendarul include atât probele scrise, cât și perioadele în care vor fi afișate rezultatele.

Evaluarea Națională 2027

Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 11 iunie 2027, iar prima probă scrisă este programată pe 22 iunie.

· 7-11 iunie: înscrierea candidaților

· 22 iunie: Limba și literatura română

· 24 iunie: Matematică

· 25 iunie: Limba și literatura maternă

· 30 iunie: afișarea primelor rezultate

· 7 iulie: rezultatele finale, după contestații

Bacalaureat 2027

Pentru absolvenții de liceu, probele de competențe se vor desfășura în aprilie, iar examenele scrise vor începe pe 14 iunie.

· 12-23 aprilie: evaluarea competențelor lingvistice și digitale

· 31 mai - 4 iunie: înscrierea la probele scrise

· 14 iunie: Limba și literatura română

· 15 iunie: proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie

· 17 iunie: proba la alegere a profilului și specializării

· 18 iunie: Limba și literatura maternă

· 23 iunie: afișarea primelor rezultate

· 1 iulie: rezultatele finale

Elevii vor putea să își vadă lucrările înainte de depunerea contestațiilor, astfel încât să decidă dacă doresc reevaluarea acestora.