Planul Rusiei după așa-zisul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul ar fi pregătit o „provocare majoră, cu victime”

Stiri externe
02-01-2026 | 14:34
vladimir putin armata
Getty

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZR) a declarat că Rusia pregătește o provocare de amploare cu „victime umane” pe 7 ianuarie sau cu o zi înainte, cu scopul de a perturba negocierile de pace mediate de SUA.

autor
Alexandru Toader

„După așa-numitul 'atac asupra reședinței lui Putin' din Valdai, înregistrăm diseminarea de către Kremlin a unor noi pretexte falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o escaladare ulterioară. Cu o probabilitate ridicată, previzionăm o tranziție de la influența manipulatoare la provocarea armată de către serviciile speciale ruse, cu victime umane semnificative”, a transmis SZR, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit informațiilor serviciilor secrete, un atac terorist ar putea fi comis în ajunul sau în timpul sărbătoririi Crăciunului pe rit vechi, mai exact pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian.

Locul provocării ar putea fi o clădire religioasă sau un alt obiect cu o semnificație simbolică ridicată pe teritoriul Rusiei sau în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei.

„Pentru a falsifica dovezile implicării Ucrainei, se prevede utilizarea fragmentelor de drone de atac fabricate în Occident, care vor fi livrate la locul provocării de la linia de contact a luptelor”, raportează SZR.

Citește și
vladimir putin
Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump

Anterior, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi atacat reședința liderului rus Vladimir Putin din Valdai, în noaptea de 29 decembrie, ceea ce ar duce la „o revizuire a poziției de negociere”. Apoi, Putin s-a grăbit chiar să-i povestească președintelui american Donald Trump despre presupusul atac.

Ucraina a negat oficial acuzațiile privind un presupus atac asupra reședinței liderului Kremlinului.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Rusia, kremlin, vladimir putin,

Dată publicare: 02-01-2026 14:30

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Spionajul militar ucrainean a umilit Moscova. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa
Stiri externe
Spionajul militar ucrainean a umilit Moscova. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa

Serviciile speciale ruse au fost păcălite de Serviciul de spionaj al Ucrainei (GUR) și a încasat chiar și recompensa Moscovei pe o asasinare înscenată.

Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump
Stiri externe
Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump

Rusia susține că a decodat datele unei drone ucrainene doborâte și acuză Kievul că ar fi vizat o reședință prezidențială folosită de Vladimir Putin.

CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse
Stiri externe
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse

CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.

Recomandări
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28