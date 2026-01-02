Planul Rusiei după așa-zisul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul ar fi pregătit o „provocare majoră, cu victime”

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZR) a declarat că Rusia pregătește o provocare de amploare cu „victime umane” pe 7 ianuarie sau cu o zi înainte, cu scopul de a perturba negocierile de pace mediate de SUA.

„După așa-numitul 'atac asupra reședinței lui Putin' din Valdai, înregistrăm diseminarea de către Kremlin a unor noi pretexte falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o escaladare ulterioară. Cu o probabilitate ridicată, previzionăm o tranziție de la influența manipulatoare la provocarea armată de către serviciile speciale ruse, cu victime umane semnificative”, a transmis SZR, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit informațiilor serviciilor secrete, un atac terorist ar putea fi comis în ajunul sau în timpul sărbătoririi Crăciunului pe rit vechi, mai exact pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian.

Locul provocării ar putea fi o clădire religioasă sau un alt obiect cu o semnificație simbolică ridicată pe teritoriul Rusiei sau în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei.

„Pentru a falsifica dovezile implicării Ucrainei, se prevede utilizarea fragmentelor de drone de atac fabricate în Occident, care vor fi livrate la locul provocării de la linia de contact a luptelor”, raportează SZR.

Anterior, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi atacat reședința liderului rus Vladimir Putin din Valdai, în noaptea de 29 decembrie, ceea ce ar duce la „o revizuire a poziției de negociere”. Apoi, Putin s-a grăbit chiar să-i povestească președintelui american Donald Trump despre presupusul atac.

Ucraina a negat oficial acuzațiile privind un presupus atac asupra reședinței liderului Kremlinului.

