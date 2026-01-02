VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

Stiri actuale
02-01-2026 | 13:38
×
Codul embed a fost copiat

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

autor
Sabrina Saghin

„În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de doi schiori aflaţi în zona cunoscută sub denumirea 'Balcoane'. Avalanşa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară şi ajungând dincolo de zona chioşcurilor de la Bâlea Lac. Cei doi schiori nu au fost surprinşi de masa de zăpadă şi au scăpat fără leziuni fizice, reuşind să se retragă în siguranţă", a transmis sursa citată.

Salvamontiştii sibieni le recomandă prudenţă maximă turiştilor aflaţi în zonele alpine din Munţii Făgăraş în această perioadă: să verifice buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană; să evite practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanşă este ridicat; să respecte traseele marcate şi indicaţiile salvatorilor montani.

Sursa: Agerpres

Etichete: avalansa, salvamont sibiu,

Dată publicare: 02-01-2026 13:10

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Risc de avalanșă la munte, la peste 1.800 de metri, avertizează ANM. Temperaturile vor ajunge și la -16 grade
Stiri actuale
Risc de avalanșă la munte, la peste 1.800 de metri, avertizează ANM. Temperaturile vor ajunge și la -16 grade

Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, în zilele următoare.

Politico: De ce europenii ar trebui să evite cadourile ieftine de Crăciun. Avalanșa de produse din China amenință siguranța
Stiri externe
Politico: De ce europenii ar trebui să evite cadourile ieftine de Crăciun. Avalanșa de produse din China amenință siguranța

Dacă ați comandat cadouri de Crăciun din magazine online chinezești, există șanse mari ca acestea să fie toxice, nesigure sau subevaluate, scrie Politico într-o analiză a strategiei UE de a se proteja de invazia produselor chineze de slabă calitate.

Dispozitivul care le poate salva viața turiștilor care merg în zonele de risc de la Bâlea Lac. Pot fi ajutați mai repede
Stiri Diverse
Dispozitivul care le poate salva viața turiștilor care merg în zonele de risc de la Bâlea Lac. Pot fi ajutați mai repede

Salvamontiștii sibieni au montat la Bâlea Lac un aparat unde turiștii pot verifica dacă detectoarele lor de avalanșă funcționează corect. Un aparat similar a fost montat și la o cabană din apropiere. 

Recomandări
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

Noi drone de luptă ale Rusiei detectate la granița României. Populația din județul Tulcea, alertată
Stiri actuale
Noi drone de luptă ale Rusiei detectate la granița României. Populația din județul Tulcea, alertată

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28