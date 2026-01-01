Piperchi târgâsiti – rețeta tradițională balcanică. Cum se face acest preparat

01-01-2026
Piperchi târgâsiti
„Piperchi târgâsiti” este un fel de mâncare simplu și sățios. Rețeta a fost transmisă din generație în generație în comunitățile aromâne.

autor
Mădălina Cristea

Află de unde provine rețeta, ce ingrediente se folosesc și cum se prepară pas cu pas.

De unde provine rețeta

Povestea din spatele preparatului „Piperchi Târgâsiti” nu este deloc complicată, iar modul în care se prepară acest fel de mâncare reiese chiar din denumirea lui. Mai exact, în dialectul aromân, „piperchi” înseamnă ardei (de obicei cei grași sau Kapia), iar „țârgâsiti” se traduce direct prin prăjiți. Mai exact, nu este vorba despre o simplă tocană sau despre o mâncare scăzută, ci despre o tehnică anume în care ardeiul trebuie prăjit la foc mare înainte de a pune și sosul roșu, numit „pătrăgiani”.

Deși rădăcinile preparatului se pierd undeva în vechii Balcani, prin Macedonia sau nordul Greciei, astăzi, când spui „Piperchi Târgâsiti” te gândești la comunitățile aromâne din Dobrogea. Atunci când familiile au migrat spre Constanța și Tulcea în perioada interbelică, au adus cu ele și acest fel de mâncare. Era, de fapt, mâncarea perfectă pentru un stil de viață agitat: nu aveai nevoie de cuptoare sau ustensile grele, ci doar de o tigaie întinsă, foc și legumele verii, coapte.

Ingrediente pentru rețeta aromână de piperki târgâsiti

Deși rețeta este simplă, trebuie să fiți foarte atenți ca ingredientele să fie de calitate. Dacă nu sunt bune, nu iese ce trebuie, fiindcă vorbim despre un fel de mâncare în care se folosesc doar câteva ingrediente și nu ai cu ce să maschezi gustul.

Vedeta este, evident, ardeiul. Cei mai buni sunt cei Kapia, roșii și cărnoși. Dacă folosești ardei grași obișnuiți, aceștia pot lăsa prea multă apă, așa că cea mai bună variantă sunt cei Kapia tocmai pentru gustul dulceag care devine și mai bun atunci când e prăjit. Apoi ai nevoie de roșii, care trebuie să fie foarte bine coapte, moi și neapărat decojite.

De asemenea, mai ai nevoie și de brânză, normală, de oaie sau de capră. Aceasta trebuie să fie sărată și maturată, să își țină forma și să nu se topească de tot, ca mozzarela de exemplu. Evită brânza de vacă pentru că e prea moale și nu va da gustul potrivit. Nu uita de ouă, pentru că ele sunt cele care leagă tot sosul și îl fac cremos, transformând mâncarea dintr-o simplă tocană în piperchi. Ouăle se bat bine și se toarnă la final. Totodată, ai nevoie și de ulei, la prăjit, sau chiar și usturoi, dar aici părerile sunt împărțite: unii pun câțiva căței pentru aromă, dar bătrânii zic că strică gustul pur al ardeiului.

Piperchi târgâsiti

Cum se prepară

Deși pare simplă, rețeta necesită puțină atenție pentru a nu transforma totul într-o pastă fără gust. Începe cu pregătirea legumelor: ardeii trebuie curățați și tăiați în bucăți mari, pătrate sau fâșii late. Dacă sunt tăiați prea mărunt riscă să se ardă rapid sau să se topească de tot. De asemenea, roșiile trebuie neapărat decojite înainte de a fi tăiate sau date pe răzătoare, pentru că doar așa vei obține acel sos fin la final, fără „pieliță” prin mâncare.

Urmează partea cea mai importantă, cea care dă și numele mâncării: prăjirea. Într-o tigaie largă se încinge uleiul și se adaugă ardeii, care trebuie lăsați până se înmoaie și să se rumenească puțin la foc potrivit. Mare atenție! Aceștia nu trebuie lăsați să se ardă, ci doar cât să fie moi. Ulterior, peste ardeii prăjiți se adaugă roșiile, care își vor lăsa zeama și vor forma acel sos delicios.

Compoziția se lasă pe foc până scade apa, amestecând din când în când cu grijă, ca să nu zdrobești ardeii. Spre final se adaugă usturoiul zdrobit și sarea. Se mai lasă câteva minute pe foc, cât să se lege aromele. Dacă se dorește un gust mai acrișor, se adaugă puțin oțet sau zeamă de lămâie.

Cum se poate adapta această rețetă – variante populare

Rețeta de Piperchi Țârgâsiti se poate adapta ușor în funcție de ingredientele disponibile în bucătărie sau de gusturi. Deși varianta originală rămâne cea simplă, există multe moduri în care acest preparat poate fi modificat. De exemplu, în ceea ce privește roșiile, unii preferă să le folosească proaspete, în timp ce alții apelează la suc de roșii sau conserve atunci când legumele proaspete lipsesc.

Și brânza joacă un rol important pentru un gust mai bun. Deși telemeaua sărată de oaie este standardul, aceasta poate fi înlocuită cu brânză de vacă, însă pentru cei care vor gust 1 la 1 cu rețeta originală, se recomandă brânza de oaie sau de capră, tocmai pentru a nu se topi.

De asemenea, ouăle sunt cele care oferă acea consistență cremoasă și transformă mâncarea într-un fel principal sățios, însă preparatul poate fi gătit foarte bine și fără ele, devenind astfel o opțiune ideală pentru perioadele de post. De asemenea, sunt gospodine care în ulei mai adaugă și un cub de unt. Cei care sunt fanii mâncărurilor picante pot adăuga în rețetă și ardei iute sau fulgi de chili.

Piperchi târgâsiti

Cum se servește

Felul în care este servită mâncarea contează mai mult decât pare la prima vedere. Cel mai simplu mod este cel pe care îl știm cu toții, și anume mâncarea pusă direct în farfurie. Fiecare se așază la masă și își mănâncă porția. De asemenea, mai există și varianta platoului.

Mâncarea este pusă pe mijlocul mesei și fiecare întinde mâna și își ia cât vrea. La petreceri sau evenimente mai mari apare bufetul. Mesele sunt pline cu preparate, iar fiecare își alege ce îi face cu ochiul. 

