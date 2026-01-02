Prima rezoluție pentru 2026. Ce alegeri trebuie să faci când vine vorba de mâncare. Totul pleacă din bucătărie

Vă gândiți la rezoluții alimentare pentru 2026? În loc de dietă, vă propunem să consumați doar mâncare gătită.

Fiecare început de an vine la pachet cu promisiuni și obiective pentru o viață mai bună, de la alimentație sănătoasă și abonament la sala de sport, până la hobby-uri noi, amenajarea locuinței și reconfigurări profesionale, căutăm o schimbare.

Indiferent ce decizii luăm, important este să ne țină mai mult de 3 zile. De obicei, vrem să schimbăm prea multe și, în final, nu facem nimic sau abandonăm totul.

Sunt propuși pași mici, promisiuni care pot fi respectate și apoi urmate timp de 100 de zile, ca să devină un obicei. Să consumăm mâncare gătită în loc de produse ambalate, să eliminăm ronțăielile dintre mese, să ajustăm dimensiunea porției, să reducem zahărul la o singură gustare dulce pe zi, să mâncăm legume la fiecare masă… iată genul de promisiuni alimentare care pot fi respectate pe viață.

O primă rezoluție la început de an

Iată o sugestie care poate funcționa: vă propun ca anul acesta să consumați doar mâncare gătită, făcută de voi, acasă.

Gata cu produsele ambalate și procesate, cu multe ingrediente care țin de un laborator de chimie, nu de bucătărie. Haideți să ne întoarcem la mâncarea clasică, făcută din produse simple, pe care simțurile noastre știu să o aprecieze. Mâncarea pe care o consumăm dintr-o farfurie, nu dintr-o pungă!

Care sunt avantajele mâncării gătite

Spui ADIO tuturor produselor de ronțăit, fie ele dulci sau sărate, pe care le mănânci fără să-ți fie foame și pe care nici măcar nu le consideri mâncare… deși ele dublează aportul caloric dintr-o zi.

Spui ADIO mâncatului pe fugă sau pe pilot automat, tolănit în canapea, plictisit în fața unui ecran, iritat și agitat în trafic, obosit și nemulțumit la birou. Ciorba și tocănița trebuie consumate cu lingura, așezați la masă… un obicei care trebuie recăpătat.

Tot ce este gătit este bogat în apă, are volum mare și densitate calorică mică, ni se pare că am mâncat mai mult și ne săturăm mai repede decât dintr-un pachet de biscuiți, fie ei și digestivi.

Produsele ambalate sunt un concentrat de calorii, din care lipsește ingredientul esențial pentru sănătate și siluetă: apa. Mâncarea gătită este făcută din ingrediente simple, pe care tu le pui în cratiță, poți controla cantitatea de zahăr și grăsime, alegi rețeta și metoda de gătit. ADIO E-uri, conservanți, emulsifianți, coloranți și alte chimicale care seamănă a mâncare.

ADIO mâncat pe ascuns sau compulsiv, ADIO scotocit prin dulapuri în toiul nopții după ceva dulce, ADIO ciuguleli de poftă… ciorba și tocănița le mănânci de foame. Mâncarea gătită respectă tradițiile și obiceiurile românești, cu ea au crescut și generațiile dinaintea noastră, este făcută din ingrediente care cresc pe meleagurile pe care ne-am născut, se potrivește cu identitatea noastră genetică. Începeți anul mâncând românește și o să vă fie bine.

