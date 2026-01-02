Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Stiri Politice
02-01-2026 | 12:03
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

autor
Stirileprotv

„Investiţiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021-2027 şi investiţii consistente în infrastructură, energie, sănătate, educaţie şi dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România. Stabilizarea fiscal-bugetară va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului. 2026 va aduce mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri", consideră ministrul Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a încheiat anul trecut cu rezultate solide, „care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism".

Nazare a precizat că, până în ultima zi a anului 2025, Trezoreria a susţinut investiţiile publice, prin plăţi în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene.

„Am alocat la final de an aproximativ patru miliarde de lei pentru investiţii în dezvoltare locală şi apărare, două miliarde de lei pentru obligaţiile statului faţă de mediul de afaceri prin rambursarea concediilor medicale şi un miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare şi afaceri externe. După ultima rectificare bugetară, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am reuşit să direcţionăm alte 12 miliarde de lei, suplimentar, în economie. Am făcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici. Iar aceste rezultate reprezintă baza cu care intrăm în 2026", a mai scris ministrul Finanţelor.

Citește și
Nicusor Dan
Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”

El spune că 2026 reprezintă un an în care România se apropie decisiv de OCDE - „o nouă ancoră strategică de stabilitate şi credibilitate internaţională", care va însemna costuri mai mici de finanţare şi investiţii stabile.

Ministrul a mai declarat că îmbunătăţirea percepţiei României pe pieţele externe, digitalizarea şi eficientizarea administrativă vor consolida totodată încrederea, atât a investitorilor, cât şi a românilor în stat - toate cu efecte benefice pentru economie şi societate.

„Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate şi optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncă susţinută, rigoare şi construcţia consecventă a surselor de dezvoltare. 2026 va fi un an mai bun", şi-a încheiat Nazare postarea.

Sursa: Agerpres

Etichete: ministrul finantelor, alexandru nazare,

Dată publicare: 02-01-2026 11:49

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe
Stiri Politice
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".

Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie
Stiri Politice
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Recomandări
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
Vremea
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.

Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane
Stiri externe
Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care se aseamănă izbitor cu infernul de acum 10 ani din clubul Colectiv, a creat o undă de șoc în toată lumea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28