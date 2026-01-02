Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

„Investiţiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021-2027 şi investiţii consistente în infrastructură, energie, sănătate, educaţie şi dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România. Stabilizarea fiscal-bugetară va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului. 2026 va aduce mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri", consideră ministrul Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a încheiat anul trecut cu rezultate solide, „care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism".

Nazare a precizat că, până în ultima zi a anului 2025, Trezoreria a susţinut investiţiile publice, prin plăţi în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene.

„Am alocat la final de an aproximativ patru miliarde de lei pentru investiţii în dezvoltare locală şi apărare, două miliarde de lei pentru obligaţiile statului faţă de mediul de afaceri prin rambursarea concediilor medicale şi un miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare şi afaceri externe. După ultima rectificare bugetară, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am reuşit să direcţionăm alte 12 miliarde de lei, suplimentar, în economie. Am făcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici. Iar aceste rezultate reprezintă baza cu care intrăm în 2026", a mai scris ministrul Finanţelor.

El spune că 2026 reprezintă un an în care România se apropie decisiv de OCDE - „o nouă ancoră strategică de stabilitate şi credibilitate internaţională", care va însemna costuri mai mici de finanţare şi investiţii stabile.

Ministrul a mai declarat că îmbunătăţirea percepţiei României pe pieţele externe, digitalizarea şi eficientizarea administrativă vor consolida totodată încrederea, atât a investitorilor, cât şi a românilor în stat - toate cu efecte benefice pentru economie şi societate.

„Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate şi optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncă susţinută, rigoare şi construcţia consecventă a surselor de dezvoltare. 2026 va fi un an mai bun", şi-a încheiat Nazare postarea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













