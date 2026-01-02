Consumul apei de la robinet a fost interzis în localități din Prahova. Ce s-a descoperit la analize

Stiri actuale
02-01-2026 | 07:13
Apa
Shutterstock

Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen.

autor
Stirileprotv

Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.

Compania de apă Hidro Prahova anunţă, joi, că în urma notificărilor primite de la Direcţia de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova), în localitatea Măneşti a fost instituită interdicţia de consum al apei distribuite, ”ca urmare a depăşirii valorilor admise ale unor parametri chimici în probele analizate”, fiind vorba despre arsen.

„Ca urmare a constatării neconformităţilor, DSP Prahova a dispus interzicerea consumului apei furnizate de Hidro Prahova S.A. în localitatea Măneşti, până la remedierea completă a situaţiei. Apa distribuită în Măneşti nu poate fi folosită pentru băut sau pentru gătit. Arsenul nu poate fi eliminat prin fierberea apei”, arată Hidro Prahova.

Şi în comuna Albeşti-Paleologu din judeţul Prahova analizele realizate în cadrul operaţiunilor de monitorizare a calităţii apei potabile au arătat depăşiri ale parametrilor indicatori Amoniu (NH4+) şi Fier (Fe), în reţeaua de distribuţie, pentru apa furnizată din sursele Albeşti şi Cioceni.

Citește și
Revelion
Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut”

„Aceste depăşiri sunt de natură telurică (legate de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane) şi nu reprezintă rezultatul unei poluări recente, de tip accidental sau punctual. Efecte posibile: din cauza indicatorului Fier, apa poate prezenta colorare brun-roşiatică, fără a implica un risc pentru sănătate. Hidro Prahova S.A. a dispus măsuri de remediere şi monitorizare suplimentară a calităţii apei, în conformitate cu instrucţiunile DSP Prahova”, precizează compania de apă.

Potrivit datelor publicate în prima zi a anului pe site-ul companiei, în comuna Balta Doamnei, în zona Cişmea Peco din satul Lacul Turcului s-au constatat cantităţi de nitriţi în apă, fiind instituită interdicţia utilizării apei pentru băut, gătit, prepararea formulelor de lapte pentru bebeluşi şi a ceaiurilor. Interdicţia se aplică în mod special copiilor cu vârsta de până la 3 ani, femeilor care alăptează şi vârstnicilor.

„Apa poate fi utilizată pentru spălare, evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere sau alte activităţi ce nu presupun contactul direct cu alimentele”, anunţă Hidro Prahova, precizând că în sprijinul consumatorilor afectaţi, compania va asigura distribuirea de apă potabilă pentru băut şi gătit prin amplasarea de containere în zonele afectate.

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, apa,

Dată publicare: 02-01-2026 07:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut”
Stiri actuale
Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut”

Mulți străini din toată lumea au petrecut în București un Revelion românesc în aer liber sau în cluburi. Italieni, greci, columbieni, mexicani ori vietnamezi au ales România atrași de prețurile accesibile și de viața de noapte animată.

ProTV a fost prima alegere a publicului în noaptea de Anul Nou, la fel ca în tot anul 2025. Minutul de aur al Protevelionului
Stiri actuale
ProTV a fost prima alegere a publicului în noaptea de Anul Nou, la fel ca în tot anul 2025. Minutul de aur al Protevelionului

În noaptea de Revelion, ProTV a fost prima alegere a publicului. 6 milioane de români au urmărit cel puțin un minut din Protevelion. De altfel, în întreg anul 2025, ProTV și-a consolidat poziția de lider.

Trei bărbați din Constanța au deschis șampania în valurile mării, la 0 grade Celsius, de Anul Nou
Stiri actuale
Trei bărbați din Constanța au deschis șampania în valurile mării, la 0 grade Celsius, de Anul Nou

Anul Nou a început cu o baie în mare, în Constanța. Trei bărbați au vrut să sărbătorească diferit intrarea în 2026 și au deschis șampania în valuri.

Recomandări
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28