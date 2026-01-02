Vremea azi, 2 ianuarie 2026. Temperaturile cresc semnificativ față de normal, însă în unele zone vremea rămâne rece

Vremea
02-01-2026 | 07:24
oameni pe strada
Shutterstock

Vremea se încălzește vineri. Maximele pornesc de la 1–2 grade pe partea nord-vestică și ajung pe la 9 grade în sudul și în sud-estul României. Precipitațiile se extind treptat în vest, în nord-vest și în centru.

autor
Știrile PRO TV

Pot aduce 20–30 de litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane o să ningă viscolit.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de joi. Se face mai cald decât ar fi normal. Se ating 8–9 grade, iar vântul este ceva mai activ pe parcursul zilei.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o dimineață rece, dar atmosfera se încălzește după prânz. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung pe la 6–7 grade. Domină atmosfera însorită, iar vântul are intensificări trecătoare și aici.

Un aer mai cald pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. După cele 2–3 grade de joi, vineri temperaturile urcă până la 7–8 grade. Avem vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. E posibil să apară și ceva precipitații.

Citește și
turisti faleza caonstanta
Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel

Vremea în Transilvania

Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar pe aici o să fie mai frig decât în celelalte regiuni. Maximele nu vor depăși 2–3 grade. Cerul rămâne acoperit de nori. O să ningă, mai serios pe la munte. În zonele joase o să fie și lapoviță, iar asta înseamnă condiții de polei.

În ținuturile vestice urmează o zi cam mohorâtă, cu precipitații sub toate formele și un vânt destul de insistent. E posibil să se formeze polei pe șosele, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Maximele ajung pe la 5 grade, iar la noapte vor fi în jur de 0 grade.

Și în Transilvania găsim vreme închisă. O să ningă, dar o să fie și lapoviță, iar pe la munte vântul se va transforma în viscol. După o zi foarte rece, cu temperaturi negative, astăzi se vor atinge 5–6 grade în această zonă.

Vremea în Oltenia

Încălzirea vremii se simte și în Oltenia. Pe aici apare trecător soarele, dar vin și ceva precipitații, în special în a doua parte a zilei. În nordul provinciei o să fie lapoviță și ninsoare, în timp ce în sud vor domina ploile.

Temperaturile cresc și în ținuturile sudice. Vremea devine caldă pentru început de ianuarie, iar în Lunca Dunării se vor atinge 9 grade. E posibil să picure trecător, dar vedem și soarele pe parcursul zilei.

Vremea în București

În București, vineri se face mai cald decât ar fi normal. Avem o zi însorită, un pic de vânt și o maximă în jur de 8 grade. Pe seară și la noapte apar ceva înnorări, dar nu sunt anunțate precipitații.

Sâmbătă, temperaturile continuă să crească, iar pe la amiază se vor atinge 11 grade. Avem soare în prima parte a zilei. Mai târziu se adună norii și o să picure trecător.

Duminică se răcește și vor fi cel mult 6 grade. Avem o zi mohorâtă. O să plouă din când în când, iar în noaptea de duminică spre luni se intensifică vântul.

Luni avem tot vreme închisă. Continuă să plouă. Vântul se menține activ, iar maxima se oprește pe la 5 grade.

Vremea la munte

La munte, vineri este foarte frig dimineața, dar temperaturile cresc peste zi. O să ningă, mai abundent în Apuseni, pe unde se vor depune 25 de centimetri de zăpadă. Se intensifică și vântul, iar în zonele înalte o să fie viscol puternic și rafale de 100 km/h.

Ziua de sâmbătă aduce ninsori în majoritatea masivelor, un strat nou de zăpadă și un vânt mai intens la altitudini mari.

Duminică, aproape nicio schimbare. Cerul rămâne acoperit de nori. Continuă să ningă, iar vântul bate cu putere în zonele montane înalte.

Luni se mai încălzește puțin, dar avem o zi mohorâtă, cu precipitații destul de abundente. Pe lângă ninsori, la altitudini mai mici o să fie lapoviță sau ploaie.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 02-01-2026 07:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ
Vremea
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. 

Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel
Stiri actuale
Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel

Pe de altă parte, vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă și aerul curat i-au determinat pe mulți să renunțe la munte pentru un revelion pe litoral.

Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”
Stiri actuale
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Vremea rea a închis drumul pe Transalpina, între Novaci și Rânca. 

Recomandări
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Cum a arătat prima zi în Bulgaria, după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria, după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28