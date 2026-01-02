Vremea azi, 2 ianuarie 2026. Temperaturile cresc semnificativ față de normal, însă în unele zone vremea rămâne rece

Vremea se încălzește vineri. Maximele pornesc de la 1–2 grade pe partea nord-vestică și ajung pe la 9 grade în sudul și în sud-estul României. Precipitațiile se extind treptat în vest, în nord-vest și în centru.

Pot aduce 20–30 de litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane o să ningă viscolit.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de joi. Se face mai cald decât ar fi normal. Se ating 8–9 grade, iar vântul este ceva mai activ pe parcursul zilei.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o dimineață rece, dar atmosfera se încălzește după prânz. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung pe la 6–7 grade. Domină atmosfera însorită, iar vântul are intensificări trecătoare și aici.

Un aer mai cald pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. După cele 2–3 grade de joi, vineri temperaturile urcă până la 7–8 grade. Avem vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. E posibil să apară și ceva precipitații.

Vremea în Transilvania

Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar pe aici o să fie mai frig decât în celelalte regiuni. Maximele nu vor depăși 2–3 grade. Cerul rămâne acoperit de nori. O să ningă, mai serios pe la munte. În zonele joase o să fie și lapoviță, iar asta înseamnă condiții de polei.

În ținuturile vestice urmează o zi cam mohorâtă, cu precipitații sub toate formele și un vânt destul de insistent. E posibil să se formeze polei pe șosele, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Maximele ajung pe la 5 grade, iar la noapte vor fi în jur de 0 grade.

Și în Transilvania găsim vreme închisă. O să ningă, dar o să fie și lapoviță, iar pe la munte vântul se va transforma în viscol. După o zi foarte rece, cu temperaturi negative, astăzi se vor atinge 5–6 grade în această zonă.

Vremea în Oltenia

Încălzirea vremii se simte și în Oltenia. Pe aici apare trecător soarele, dar vin și ceva precipitații, în special în a doua parte a zilei. În nordul provinciei o să fie lapoviță și ninsoare, în timp ce în sud vor domina ploile.

Temperaturile cresc și în ținuturile sudice. Vremea devine caldă pentru început de ianuarie, iar în Lunca Dunării se vor atinge 9 grade. E posibil să picure trecător, dar vedem și soarele pe parcursul zilei.

Vremea în București

În București, vineri se face mai cald decât ar fi normal. Avem o zi însorită, un pic de vânt și o maximă în jur de 8 grade. Pe seară și la noapte apar ceva înnorări, dar nu sunt anunțate precipitații.

Sâmbătă, temperaturile continuă să crească, iar pe la amiază se vor atinge 11 grade. Avem soare în prima parte a zilei. Mai târziu se adună norii și o să picure trecător.

Duminică se răcește și vor fi cel mult 6 grade. Avem o zi mohorâtă. O să plouă din când în când, iar în noaptea de duminică spre luni se intensifică vântul.

Luni avem tot vreme închisă. Continuă să plouă. Vântul se menține activ, iar maxima se oprește pe la 5 grade.

Vremea la munte

La munte, vineri este foarte frig dimineața, dar temperaturile cresc peste zi. O să ningă, mai abundent în Apuseni, pe unde se vor depune 25 de centimetri de zăpadă. Se intensifică și vântul, iar în zonele înalte o să fie viscol puternic și rafale de 100 km/h.

Ziua de sâmbătă aduce ninsori în majoritatea masivelor, un strat nou de zăpadă și un vânt mai intens la altitudini mari.

Duminică, aproape nicio schimbare. Cerul rămâne acoperit de nori. Continuă să ningă, iar vântul bate cu putere în zonele montane înalte.

Luni se mai încălzește puțin, dar avem o zi mohorâtă, cu precipitații destul de abundente. Pe lângă ninsori, la altitudini mai mici o să fie lapoviță sau ploaie.

