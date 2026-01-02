Fotbalistul FC Metz grav rănit în catastrofa de la Crans-Montana. Agentul jucătorului: „Are arsuri pe 30% din corp”

02-01-2026
Christophe Hutteau
X/ Actu Foot

Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea de sănătate a acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul.

Claudia Alionescu

El se afla în Elveţia pentru a petrece câteva zile de vacanţă înainte de reluarea antrenamentelor cu clubul său.

„A fost transferat ieri seară (joi) într-un centru spitalicesc specializat în arsuri grave din Stuttgart, Germania”, a reamintit el.

Tahirys Dos Santos

„Ultimele veşti pe care le-am primit sunt de vineri dimineaţă, de la mama şi tatăl lui Tahirys, care au condus toată noaptea pentru a ajunge la patul fiului lor. Nu pot să vă spun că se simte bine, pentru că suferă teribil. Are arsuri pe 30% din suprafaţa corpului. Partea pozitivă este că plămânii, care au fost afectaţi, au înregistrat o îmbunătăţire considerabilă a capacităţii respiratorii de ieri dimineaţă”, a spus agentul.

Fundaşul, care a jucat pentru prima dată în echipa profesionistă pe 20 decembrie, în Cupa Franţei, se afla în staţiunea de schi împreună cu prietena şi amicii săi.

„Era în Crans-Montana de câteva zile, era în vacanţă împreună cu aceşti tineri fotbalişti profesionişti”, explică Christophe Hutteau.

„Trebuia să se întoarcă în Franţa ieri (joi). Se antrena fizic, am vorbit cu el în dimineaţa zilei de 31, cu câteva ore înainte de dramă, şi era nerăbdător să se întoarcă repede pe teren, pentru că este un băiat foarte ambiţios, cu o mentalitate excepţională, un muncitor. A fost un şoc pentru el, pentru familie, pentru club şi pentru mine. Chiar dacă pentru mine nu contează, nu am mai trăit astfel de momente de la începutul carierei mele de agent de jucători."

Acesta este, evident, şi cazul părinţilor jucătorului, care au fost informaţi despre situaţie joi dimineaţa devreme.

„Au fost anunţaţi în noaptea de 31 spre 1, în jurul orei 6:30 dimineaţa”, precizează Christophe Hutteau.

„Mama prietenei lui Tahirys, care se afla şi ea în discotecă împreună cu mai mulţi prieteni, i-a anunţat. Au plecat imediat spre regiunea Metz pentru a se îndrepta spre Elveţia. Au condus patru ore şi au fost îndrumaţi spre Sion, unde majoritatea victimelor au fost transferate iniţial. Au petrecut ziua în aşteptare, iar Tahirys a fost transferat seara în Germania. Au condus 7 ore şi jumătate în această noapte pentru a putea ajunge la patul fiului lor, pe care nu îl vor putea vedea înainte de această după-amiază.”

Reprezentantul său a oferit câteva detalii despre modul în care jucătorul a reuşit să părăsească localul.

„Mama lui mi-a confirmat că nu se afla la subsol (unde ar fi izbucnit incendiul, n.r.), ci la primul etaj al discotecii, la fel ca prietena lui, care se ducea la toaletă”, a concluzionat acesta. „Nu ştiu mai multe pentru că nu am putut vorbi cu Tahirys. Părinţii lui – care au putut schimba câteva cuvinte cu el la sosire, deoarece era conştient – nu au intrat în detalii.”

Sursa: News.ro

02-01-2026

