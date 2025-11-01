Cele mai inedite combinații pentru dulceață – idei gourmet cu fructe și condimente

Stiri Diverse
01-11-2025 | 16:04
dulceata
Shutterstock

Dulceața capătă o notă rafinată atunci când fructele sunt combinate cu condimente neașteptate, rezultând arome surprinzătoare și sofisticate. Aceste rețete gourmet transformă preparatele tradiționale în delicii moderne.

autor
Anca Lupescu

Dulceața nu trebuie să însemne doar rețete clasice cu zahăr și fructe. Poți încerca tot felul de dulcețuri, de la cea de roșie până la cea de ceapă sau dovleac pe care să le împerechezi cu diferite preparate. Vei obține gusturi surprinzătoare și rafinate. Iată cele mai inedite combinații pentru dulceață.

Combinații clasice reinterpretate

Gem de pere cu cardamom

• 1,8 kg pere Bartlett coapte – curățate, fără cotor și tăiate în bucăți de aproximativ 1,5 cm

• 800 g zahăr

• 130 ml + 15 ml suc proaspăt de lămâie

Citește și
Carrot cake
Carrot Cake – rețeta clasică de tort cu morcovi. Cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos

• 1 lingură păstăi de cardamom verde, ușor zdrobite 

Pune perele într-un bol mare de sticlă sau ceramică, adaugă zahărul și sucul de lămâie, amestecă bine. Acoperă și lasă la frigider peste noapte.

Pune o lingură metalică în congelator. Transferă perele și lichidul format într-o oală largă și grea, apoi adu la fierbere. Pune păstăile de cardamom zdrobite într-un infuzor de ceai și adaugă-le în oală.

Fierbe perele la foc mare, amestecând des, până când lichidul începe să se îngroașe și perele devin translucide, aproximativ 10 minute.

Oprește focul. Ia o treime din compoziție și paseaz-o într-un blender sau robot de bucătărie până devine un piure fin, apoi adaug-o înapoi în oală.

Fierbe din nou la foc mediu spre mare, amestecând continuu, până când dulceața devine foarte groasă (aproximativ 5 minute).

Test: pune puțină dulceață pe lingura rece și las-o 30 secunde la congelator. Dacă se scurge lent când o înclini, e gata; dacă e prea fluidă, mai fierbe câteva minute și testează din nou.

Scoate infuzorul cu cardamom și adaugă mierea, amestecând bine.

Toarnă dulceața de pere fierbinte în 3 borcane curate de 450 ml fiecare și las-o să se răcească complet. Închide ermetic borcanele și păstrează-le în frigider până la 2 luni.

Gem de căpșuni cu vanilie și rubarbă

• 680 g tulpini proaspete de rubarbă, tăiate în bucăți de 1,5 cm (sau rubarbă congelată tăiată – aproximativ 700 g)

• 600 g căpșuni proaspete curățate și tăiate în sferturi (din aproximativ 680 g căpșuni întregi)

• 600 g zahăr tos

• 1 păstaie de vanilie, tăiată pe lungime în două

• ½ linguriță sare grunjoasă (kosher)

• ½ linguriță coajă rasă de portocală

• 30 ml suc proaspăt de portocală (dintr-o portocală)

Într-o cratiță mare, amestecă rubarba, căpșunile, zahărul, păstaia de vanilie, sarea și coaja rasă de portocală. Adu compoziția la fierbere la foc mediu-mare, amestecând ocazional. Fierbe 25–30 de minute, până când dulceața se îngroașă și scade la aproximativ 950 ml.

Ia cratița de dulceață de căpșuni de pe foc și adaugă sucul de portocală. Cu o lingură de lemn, strivește bucățile mai mari de rubarbă și căpșuni pe marginea vasului. Scoate și aruncă păstaia de vanilie. Toarnă dulceața în mod egal în două borcane de 470 ml, las-o neacoperită până ajunge la temperatura camerei, aproximativ 2 ore. Închide borcanele ermetic și păstrează dulceața la frigider până la 3 săptămâni.

Dulceata de capsuni

Gem de piersici și ghimbir

• 6 piersici mari 

• 200 g zahăr (adaugă mai mult după gust) 

• 2 linguri ghimbir tocat 

• 1 lingură suc de lămâie 

• ¼ linguriță sare

Pune piersicile într-o oală mare cu apă clocotită timp de 1 minut; apoi clătește-le cu apă rece și curăță-le de coajă. Scoate sâmburii și taie piersicile în felii. Transferă-le într-un robot de bucătărie și pulsează până se tocă grosier.

Într-o cratiță medie, combină piersicile, zahărul, ghimbirul, sucul de lămâie și sarea. Lasă să fiarbă la foc mediu, amestecând ocazional, până se îngroașă, aproximativ 30 de minute.

Ia de pe foc dulceața de piersici, toarnă în borcane și lasă să se răcească.

Dulceață gourmet

Dulceața de morcovi

• 1,8 kg morcovi, rași grosier 

• 1,2 kg zahăr 

• 2 linguri coajă de lămâie rasă fin 

• 240 ml suc de lămâie proaspăt 

• 2 lingurițe sare 

• 3 batoane de scorțișoară de 7,5 cm 

• 12 cuișoare întregi 

• un praf mare de nucșoară proaspăt rasă

Într-o cratiță mare din fontă emailată sau o oală grea, amestecă morcovii, zahărul, coaja de lămâie, sucul de lămâie și sarea. Înfășoară batoanele de scorțișoară și cuișoarele într-un dublu strat de tifon și leagă-le într-un pachet. Introdu pachetul în morcovi. Acoperă și lasă la frigider peste noapte.

Adaugă nucșoara și 120 ml apă la morcovi și adu la fierbere. Gătește la foc mediu spre mare, amestecând ocazional, până când morcovii devin lucioși și lichidul devine siropos, aproximativ 40 de minute. Aruncă pachetul de condimente. Lasă dulceața de morcovi să se răcească la temperatura camerei, apoi păstreaz-o la frigider.

dulceață de morcovi

Dulceața de ceapă caramelizată

• 60 ml ulei de măsline extravirgin 

• 3 cepe dulci mari, tăiate cubulețe de 0,5 cm 

• 2 crenguțe pătrunjel 

• 2 foi de dafin

• 1 crenguță rozmarin 

• 200 g zahăr 

• 180 ml oțet alb balsamic 

• sare kosher

Într-o cratiță mare, încălzește uleiul până devine lucios. Adaugă ceapa și gătește la foc mediu spre mare, amestecând ocazional, până devine aurie, aproximativ 15 minute. Leagă pătrunjelul, frunzele de dafin și rozmarinul cu sfoară de bucătărie. Adaugă pachetul de plante la ceapa tăiată cubulețe și gătește la foc mic, amestecând de câteva ori, până se simte aroma, aproximativ 3 minute. 

Presară zahărul peste ceapă și gătește fără a amesteca, până se topește, aproximativ 5 minute. Mărește focul la mare și gătește fără a amesteca până se formează un caramel de ceapă de culoare chihlimbar, aproximativ 6 minute. Adaugă oțetul balsamic alb și fierbe la foc mic, amestecând de câteva ori, până dulceața se îngroașă, aproximativ 5 minute. Scoate pachetul de plante. Potrivește de sare și lasă să se răcească ușor.

Dulceață de șalotă cu oțet balsamic

• 2 linguri ulei vegetal 

• 4 șalote mari, tăiate felii subțiri 

• 180 ml oțet balsamic 

• 70 g zahăr brun deschis 

• sare

Într-o tigaie, încălzește uleiul. Adaugă șalotele și gătește la foc mediu, amestecând, până se înmoaie, aproximativ 10 minute. Adaugă oțetul și zahărul și gătește până se îngroașă și capătă consistență de dulceață, aproximativ 5 minute. Potrivește de sare.

Dulceață de ceapă cu caise

· 2 linguri unt

· 1 ceapă galbenă, tocată

· ½ cană caise uscate, tocate

· ¼ cană zahăr brun presat

· ¼ cană miere

· ¼ linguriță sare

Topește untul într-o cratiță de 2 litri, la foc mediu, apoi adaugă ceapa. Gătește 3–5 minute până se înmoaie ușor. Adaugă caisele, zahărul brun, mierea și sarea. Gătește, amestecând ocazional, 15–20 de minute, până când aproape toată lichidul se evaporă și dulceața se îngroașă ușor. Pune-o în borcane sterilizate și păstrează într-un loc răcoros și întunecat.

Dulceață de ceapă cu roșii și rozmarin

· 2 linguri unt

· 1 ceapă albă medie (aprox. 1 cană), tocată

· ⅓ cană zahăr brun presat

· 1 conservă (aprox. 410 g) roșii tăiate mărunt, scurse

· 1 linguriță rozmarin proaspăt, tocat

Topește untul într-o cratiță de 2 litri, la foc mediu, apoi adaugă ceapa. Gătește 3–5 minute până se înmoaie ușor. Adaugă zahărul brun, roșiile și ½ linguriță de rozmarin. Gătește, amestecând ocazional, 15–20 de minute, până când aproape toată lichidul se evaporă și dulceața se îngroașă ușor. La final, încorporează restul de rozmarin.

Dulceață de ceapă cu bacon

· 3 felii bacon gros, tocate

· 2 cepe roșii medii (aprox. 2 căni), tocate

· ⅔ cană apă

· ⅔ cană oțet balsamic

· ½ cană zahăr brun presat

· 1 linguriță muștar Dijon

Gătește baconul într-o cratiță de 2 litri, la foc mediu, 5 minute sau până se rumenește și este gătit. Adaugă ceapa și continuă să gătești 3–5 minute până se înmoaie. Adaugă toate celelalte ingrediente. Gătește, amestecând ocazional, până când compoziția ajunge aproape de fierbere. Continuă să gătești 35–40 de minute până când aproape tot lichidul se evaporă. Pune dulceața în borcane sterilizate. Ar trebui să o consumi în decurs de 30 de zile.

Cum se păstrează și în ce preparate se pot folosi

Un sandviș cu carne de porc, curcan sau pui prăjit poate fi foarte gustos cu puțină maioneză și un strat generos de dulceață sărată, fie că e vorba despre o dulceață de ceapă sau una de ardei iute.

Aceste dulcețuri merg foarte bine cu preparate pe bază de carne, fie că sunt sandvișuri cu carne de porc gătită lent, cotlete de porc la cuptor sau rulade. Folosește-le în loc de sosuri sau ca garnitură. Alternativ, pune-le în wrap-uri, sandvișuri sau folosește-le pentru aperitive.

Astfel de dulcețuri pot fi puse în borcane sterilizate și păstrate în locuri răcoroase și uscate până la 6 luni sau chiar un an. După ce le deschizi, păstrează-le în frigider și consumă-le în decurs de 1-2 luni maximum.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: retete, dulceata, gem,

Dată publicare: 01-11-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Conserve pentru iarnă. Ce nu trebuie să lipsească din cămara unei gospodine. Idei de rețete de murături, dulceață și zacuscă
Stiri Diverse
Conserve pentru iarnă. Ce nu trebuie să lipsească din cămara unei gospodine. Idei de rețete de murături, dulceață și zacuscă

Gospodinele fac toamna inventarul cu cele mai delicioase și sănătoase conserve pentru iarnă. Zacusca, murăturile crocante și dulceața aromată sunt preparatele care nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie.

Carrot Cake – rețeta clasică de tort cu morcovi. Cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos
Stiri Diverse
Carrot Cake – rețeta clasică de tort cu morcovi. Cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos

Carrot Cake este un desert clasic, apreciat pentru textura sa moale și aroma echilibrată dintre dulceața morcovilor și condimentele fine. Această prăjitură simplă, cu blat pufos și gust bogat, se prepară ușor.

Dulceață de afine – rețeta perfectă, variante sănătoase și idei savuroase
Stiri Diverse
Dulceață de afine – rețeta perfectă, variante sănătoase și idei savuroase

Dulceața de afine se remarcă prin aroma intensă și culoarea bogată, fiind un preparat apreciat în orice sezon. Rețeta clasică are numeroase variante sănătoase.

Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne

Dulceața de pepene roșu surprinde prin dulceața sa delicată și aroma care amintește de verile de altădată. Preparată după rețete tradiționale sau reinterpretată în variante moderne, această delicatesă aduce un strop de prospețime în fiecare linguriță.

Dulceață de pepene galben – rețeta de vară cu arome fine. Cum se prepară și cum se consumă
Stiri Diverse
Dulceață de pepene galben – rețeta de vară cu arome fine. Cum se prepară și cum se consumă

Dulceața de pepene galben aduce în borcan parfumul verii și gustul delicat al fructelor coapte. Rețeta îmbină arome fine și texturi catifelate, transformând pepenele galben într-un desert rafinat, ideal de savurat simplu sau alături de alte preparate.

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic
Stiri Economice
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă prezintă cinci idei importante despre acest subiect.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28