Cele mai inedite combinații pentru dulceață – idei gourmet cu fructe și condimente

Dulceața capătă o notă rafinată atunci când fructele sunt combinate cu condimente neașteptate, rezultând arome surprinzătoare și sofisticate. Aceste rețete gourmet transformă preparatele tradiționale în delicii moderne.

Dulceața nu trebuie să însemne doar rețete clasice cu zahăr și fructe. Poți încerca tot felul de dulcețuri, de la cea de roșie până la cea de ceapă sau dovleac pe care să le împerechezi cu diferite preparate. Vei obține gusturi surprinzătoare și rafinate. Iată cele mai inedite combinații pentru dulceață.

Combinații clasice reinterpretate

Gem de pere cu cardamom

• 1,8 kg pere Bartlett coapte – curățate, fără cotor și tăiate în bucăți de aproximativ 1,5 cm

• 800 g zahăr

• 130 ml + 15 ml suc proaspăt de lămâie

• 1 lingură păstăi de cardamom verde, ușor zdrobite

Pune perele într-un bol mare de sticlă sau ceramică, adaugă zahărul și sucul de lămâie, amestecă bine. Acoperă și lasă la frigider peste noapte.

Pune o lingură metalică în congelator. Transferă perele și lichidul format într-o oală largă și grea, apoi adu la fierbere. Pune păstăile de cardamom zdrobite într-un infuzor de ceai și adaugă-le în oală.

Fierbe perele la foc mare, amestecând des, până când lichidul începe să se îngroașe și perele devin translucide, aproximativ 10 minute.

Oprește focul. Ia o treime din compoziție și paseaz-o într-un blender sau robot de bucătărie până devine un piure fin, apoi adaug-o înapoi în oală.

Fierbe din nou la foc mediu spre mare, amestecând continuu, până când dulceața devine foarte groasă (aproximativ 5 minute).

Test: pune puțină dulceață pe lingura rece și las-o 30 secunde la congelator. Dacă se scurge lent când o înclini, e gata; dacă e prea fluidă, mai fierbe câteva minute și testează din nou.

Scoate infuzorul cu cardamom și adaugă mierea, amestecând bine.

Toarnă dulceața de pere fierbinte în 3 borcane curate de 450 ml fiecare și las-o să se răcească complet. Închide ermetic borcanele și păstrează-le în frigider până la 2 luni.

Gem de căpșuni cu vanilie și rubarbă

• 680 g tulpini proaspete de rubarbă, tăiate în bucăți de 1,5 cm (sau rubarbă congelată tăiată – aproximativ 700 g)

• 600 g căpșuni proaspete curățate și tăiate în sferturi (din aproximativ 680 g căpșuni întregi)

• 600 g zahăr tos

• 1 păstaie de vanilie, tăiată pe lungime în două

• ½ linguriță sare grunjoasă (kosher)

• ½ linguriță coajă rasă de portocală

• 30 ml suc proaspăt de portocală (dintr-o portocală)

Într-o cratiță mare, amestecă rubarba, căpșunile, zahărul, păstaia de vanilie, sarea și coaja rasă de portocală. Adu compoziția la fierbere la foc mediu-mare, amestecând ocazional. Fierbe 25–30 de minute, până când dulceața se îngroașă și scade la aproximativ 950 ml.

Ia cratița de dulceață de căpșuni de pe foc și adaugă sucul de portocală. Cu o lingură de lemn, strivește bucățile mai mari de rubarbă și căpșuni pe marginea vasului. Scoate și aruncă păstaia de vanilie. Toarnă dulceața în mod egal în două borcane de 470 ml, las-o neacoperită până ajunge la temperatura camerei, aproximativ 2 ore. Închide borcanele ermetic și păstrează dulceața la frigider până la 3 săptămâni.

Gem de piersici și ghimbir

• 6 piersici mari

• 200 g zahăr (adaugă mai mult după gust)

• 2 linguri ghimbir tocat

• 1 lingură suc de lămâie

• ¼ linguriță sare

Pune piersicile într-o oală mare cu apă clocotită timp de 1 minut; apoi clătește-le cu apă rece și curăță-le de coajă. Scoate sâmburii și taie piersicile în felii. Transferă-le într-un robot de bucătărie și pulsează până se tocă grosier.

Într-o cratiță medie, combină piersicile, zahărul, ghimbirul, sucul de lămâie și sarea. Lasă să fiarbă la foc mediu, amestecând ocazional, până se îngroașă, aproximativ 30 de minute.

Ia de pe foc dulceața de piersici, toarnă în borcane și lasă să se răcească.

Dulceață gourmet

Dulceața de morcovi

• 1,8 kg morcovi, rași grosier

• 1,2 kg zahăr

• 2 linguri coajă de lămâie rasă fin

• 240 ml suc de lămâie proaspăt

• 2 lingurițe sare

• 3 batoane de scorțișoară de 7,5 cm

• 12 cuișoare întregi

• un praf mare de nucșoară proaspăt rasă

Într-o cratiță mare din fontă emailată sau o oală grea, amestecă morcovii, zahărul, coaja de lămâie, sucul de lămâie și sarea. Înfășoară batoanele de scorțișoară și cuișoarele într-un dublu strat de tifon și leagă-le într-un pachet. Introdu pachetul în morcovi. Acoperă și lasă la frigider peste noapte.

Adaugă nucșoara și 120 ml apă la morcovi și adu la fierbere. Gătește la foc mediu spre mare, amestecând ocazional, până când morcovii devin lucioși și lichidul devine siropos, aproximativ 40 de minute. Aruncă pachetul de condimente. Lasă dulceața de morcovi să se răcească la temperatura camerei, apoi păstreaz-o la frigider.

Dulceața de ceapă caramelizată

• 60 ml ulei de măsline extravirgin

• 3 cepe dulci mari, tăiate cubulețe de 0,5 cm

• 2 crenguțe pătrunjel

• 2 foi de dafin

• 1 crenguță rozmarin

• 200 g zahăr

• 180 ml oțet alb balsamic

• sare kosher

Într-o cratiță mare, încălzește uleiul până devine lucios. Adaugă ceapa și gătește la foc mediu spre mare, amestecând ocazional, până devine aurie, aproximativ 15 minute. Leagă pătrunjelul, frunzele de dafin și rozmarinul cu sfoară de bucătărie. Adaugă pachetul de plante la ceapa tăiată cubulețe și gătește la foc mic, amestecând de câteva ori, până se simte aroma, aproximativ 3 minute.

Presară zahărul peste ceapă și gătește fără a amesteca, până se topește, aproximativ 5 minute. Mărește focul la mare și gătește fără a amesteca până se formează un caramel de ceapă de culoare chihlimbar, aproximativ 6 minute. Adaugă oțetul balsamic alb și fierbe la foc mic, amestecând de câteva ori, până dulceața se îngroașă, aproximativ 5 minute. Scoate pachetul de plante. Potrivește de sare și lasă să se răcească ușor.

Dulceață de șalotă cu oțet balsamic

• 2 linguri ulei vegetal

• 4 șalote mari, tăiate felii subțiri

• 180 ml oțet balsamic

• 70 g zahăr brun deschis

• sare

Într-o tigaie, încălzește uleiul. Adaugă șalotele și gătește la foc mediu, amestecând, până se înmoaie, aproximativ 10 minute. Adaugă oțetul și zahărul și gătește până se îngroașă și capătă consistență de dulceață, aproximativ 5 minute. Potrivește de sare.

Dulceață de ceapă cu caise

· 2 linguri unt

· 1 ceapă galbenă, tocată

· ½ cană caise uscate, tocate

· ¼ cană zahăr brun presat

· ¼ cană miere

· ¼ linguriță sare

Topește untul într-o cratiță de 2 litri, la foc mediu, apoi adaugă ceapa. Gătește 3–5 minute până se înmoaie ușor. Adaugă caisele, zahărul brun, mierea și sarea. Gătește, amestecând ocazional, 15–20 de minute, până când aproape toată lichidul se evaporă și dulceața se îngroașă ușor. Pune-o în borcane sterilizate și păstrează într-un loc răcoros și întunecat.

Dulceață de ceapă cu roșii și rozmarin

· 2 linguri unt

· 1 ceapă albă medie (aprox. 1 cană), tocată

· ⅓ cană zahăr brun presat

· 1 conservă (aprox. 410 g) roșii tăiate mărunt, scurse

· 1 linguriță rozmarin proaspăt, tocat

Topește untul într-o cratiță de 2 litri, la foc mediu, apoi adaugă ceapa. Gătește 3–5 minute până se înmoaie ușor. Adaugă zahărul brun, roșiile și ½ linguriță de rozmarin. Gătește, amestecând ocazional, 15–20 de minute, până când aproape toată lichidul se evaporă și dulceața se îngroașă ușor. La final, încorporează restul de rozmarin.

Dulceață de ceapă cu bacon

· 3 felii bacon gros, tocate

· 2 cepe roșii medii (aprox. 2 căni), tocate

· ⅔ cană apă

· ⅔ cană oțet balsamic

· ½ cană zahăr brun presat

· 1 linguriță muștar Dijon

Gătește baconul într-o cratiță de 2 litri, la foc mediu, 5 minute sau până se rumenește și este gătit. Adaugă ceapa și continuă să gătești 3–5 minute până se înmoaie. Adaugă toate celelalte ingrediente. Gătește, amestecând ocazional, până când compoziția ajunge aproape de fierbere. Continuă să gătești 35–40 de minute până când aproape tot lichidul se evaporă. Pune dulceața în borcane sterilizate. Ar trebui să o consumi în decurs de 30 de zile.

Cum se păstrează și în ce preparate se pot folosi

Un sandviș cu carne de porc, curcan sau pui prăjit poate fi foarte gustos cu puțină maioneză și un strat generos de dulceață sărată, fie că e vorba despre o dulceață de ceapă sau una de ardei iute.

Aceste dulcețuri merg foarte bine cu preparate pe bază de carne, fie că sunt sandvișuri cu carne de porc gătită lent, cotlete de porc la cuptor sau rulade. Folosește-le în loc de sosuri sau ca garnitură. Alternativ, pune-le în wrap-uri, sandvișuri sau folosește-le pentru aperitive.

Astfel de dulcețuri pot fi puse în borcane sterilizate și păstrate în locuri răcoroase și uscate până la 6 luni sau chiar un an. După ce le deschizi, păstrează-le în frigider și consumă-le în decurs de 1-2 luni maximum.

