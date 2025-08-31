Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne

Dulceața de pepene roșu surprinde prin dulceața sa delicată și aroma care amintește de verile de altădată. Preparată după rețete tradiționale sau reinterpretată în variante moderne, această delicatesă aduce un strop de prospețime în fiecare linguriță.

Dulceața de pepene roșu este o adevărată delicatesă de vară cu un gust nostalgic, care ne aduce aminte de copilărie și de bucătăria bunicii.

Cum se face dulceața de pepene roșu, află ce pepene e potrivit și cum se păstrează peste iarnă.

Ce pepene alegem pentru o dulceață reușită

Atunci când faci dulceață de pepene, alegerea fructului este pasul cel mai important. Cel mai bine se folosește pepenele roșu, adică pepenele verde cu miez roșu, dulce și bine copt, dar cu pulpa fermă. Dacă fructul e prea zemos sau prea moale, bucățile se pot sfărâma la fiert. În schimb, un pepene dulce, copt la soare și cu coajă subțire va da o aromă intensă și va necesita mai puțin zahăr.

Nu există o varietate anume de pepene destinată exclusiv pentru dulceață, tradiția românească merge pe principiul „să fie un pepene bun și dulce”. Secretul stă în calitatea fructului, de preferat unul cumpărat direct de la producătorii locali, proaspăt și plin de savoare.

Un mic truc folosit de gospodine este să stropească bucățile de pepene cu zeamă de lămâie înainte de fierbere. Acidul ajută nu doar la menținerea culorii vii a fructului, ci și la întărirea texturii, astfel încât bucățile să rămână frumoase și întregi în borcan.

În unele zone din țară s-au păstrat și rețete mai speciale. De exemplu, în Bucovina era cunoscut „pepenele de Bucovina”, altoit cu dovleac, care avea coaja mai groasă și miezul ideal pentru confiere. Astfel, dulceața obținută era mai consistentă și rezista mai bine peste iarnă.

Shutterstock

Rețetă clasică de dulceață de pepene roșu

Ingrediente pentru aproximativ 1 kg de fruct

Pentru această dulceață ai nevoie de 1 kg miez de pepene roșu (curățat de coajă și sâmburi), 750 g – 1 kg de zahăr (în funcție de cât de dulce este pepenele), sucul de la 1-2 lămâi, 200 ml apă și, opțional, o păstaie de vanilie sau puțin zahăr vanilat. Nu se folosesc conservanți, zahărul și lămâia au rol natural de conservare și dau textura finală.

Mod de preparare

Curăță pepenele de coajă și semințe, apoi taie miezul în cubulețe mici. Cu cât bucățile sunt mai mici, cu atât fierb mai repede. Stropește-le cu zeamă de lămâie și lasă-le 20-30 de minute. Astfel, fructul își păstrează culoarea și nu se destramă la fiert. O altă variantă este să pui bucățile într-un vas cu zahăr și să le lași 1-2 ore să își lase sucul, în felul acesta vei scurta timpul de fierbere.

Într-o cratiță largă și cu fund gros, pune zahărul (dacă nu l-ai adăugat deja peste fruct) și o cană de apă. Lasă la foc mediu până când zahărul se dizolvă complet și siropul începe să clocotească. Fierbe câteva minute și verifică: dacă picurați pe o farfurie rece și se formează un fir dens între degete, siropul este gata. Dacă ai folosit metoda cu macerare, vei avea deja sirop și poți trece direct la fierbere.

Pune cuburile de pepene în siropul fierbinte, împreună cu sucul lăsat de ele. Fierbe la foc mic 5-10 minute după ce începe să clocotească din nou. Îndepărtează spuma care se formează deasupra pentru ca dulceața să rămână clară. Acum poți adăuga și vanilia, pentru un plus de aromă.

După ce ai fiert dulceața, ia vasul de pe foc și acoperă-l cu un prosop curat și umed. Lasă-l așa câteva ore sau peste noapte. În acest timp, bucățile de pepene absorb siropul, devin mai grele și coboară la fundul vasului. Astfel, rămân întregi, translucide și nu se sfărâmă.

Dacă siropul este prea lichid, scoate bucățile de fruct și mai fierbe doar siropul până capătă consistența mierii. Apoi adaugă pepenele înapoi și mai lasă totul să clocotească 2-3 minute. Dacă nu ai făcut pauza de răcire peste noapte, fierbe continuu până când bucățile devin translucide și siropul se leagă. Sucul de lămâie se adaugă la final, pentru a preveni cristalizarea zahărului și pentru a păstra prospețimea.

Pentru a verifica dulceața, pune o picătură pe o farfurioară rece. Dacă se întărește repede și nu curge, înseamnă că este gata. Dacă e prea lichidă, mai fierbe câteva minute. Dacă e prea densă, adaugă puțină apă și mai dă un clocot. Toarnă dulceața fierbinte în borcane curate și sterilizate, închide-le bine și lasă-le la răcit acoperite cu prosoape, ca să se facă vid. Dacă ai folosit metoda cu răcire lentă, pune dulceața rece direct în borcane sterilizate.

Shutterstock

Dulceață de pepene roșu fără zahăr

Pentru cei care vor o variantă dietetică, fără zahăr rafinat, există o rețetă de dulceață 100% naturală. Fără zahăr, preparatul seamănă mai mult cu un gem, pentru că pulpa se pasează și se fierbe până se îngroașă. Secretul este adăugarea unui măr dulce, cu tot cu coajă, care aduce pectină naturală și ajută la legarea compoziției. În plus, mărul îndulcește în mod natural amestecul.

Ingrediente

· 1 kg miez de pepene roșu foarte copt

· 1 măr mare, dulce, cu coajă, dat pe răzătoare

· sucul de la jumătate de lămâie

Mod de preparare

Curăță pepenele de sâmburi și taie-l cuburi, apoi pasează-l în blender până devine piure. Pune piureul într-o cratiță, adaugă mărul ras și sucul de lămâie. Fierbe totul la foc mic aproximativ 35-40 de minute, amestecând des. Când compoziția începe să se îngroașe, verifică textura: dacă e încă prea lichidă, mai lasă pe foc 10-15 minute.

La final, pasează din nou cu un blender vertical dacă vrei o pastă fină, sau lasă mici bucățele pentru textură. Toarnă fierbinte în borcane sterilizate, închide-le bine, apoi răstoarnă-le câteva minute și acoperă-le cu o pătură. Astfel, gemul se va conserva mai bine.

Fiind fără zahăr, dulceața rezistă mai puțin, câteva luni în borcan sigilat, iar după deschidere trebuie păstrată la frigider și consumată repede. Gustul este concentrat, cu aromă intensă de pepene, având mai puține calorii și fiind potrivită și pentru diabetici sau cei care evită zahărul. Poți adăuga la final un îndulcitor natural, precum stevia sau xylitol, dacă vrei totuși să fie puțin dulce.

Dulceață de coajă de pepene roșu

O rețetă mai puțin populară dar extraordinar de gustoasă este dulceața din coajă de pepene. Se folosește partea albă a cojii (cu un pic de roșu pentru aspect), care de obicei se aruncă. În trecut, gospodinele transformau aceste coji în desert, iar în comunism bucățile confiate se colorau artificial și erau folosite în prăjituri, ca înlocuitor pentru fructele exotice.

Ingrediente

· 1 kg coajă de pepene (partea albă, cu puțin roșu)

· 1 kg zahăr

· 1 lămâie tăiată felii subțiri

· 1 baton de vanilie (sau esență)

· 50-100 ml apă pentru sirop

Mod de preparare

Îndepărtează partea verde tare a cojii și taie partea albă în cubulețe mici. Într-o cratiță largă, pune jumătate din zahăr cu puțină apă și lasă-l să se topească. Adaugă cuburile de coajă și amestecă ușor – acestea își vor lăsa zeama și vor forma sirop. Fierbe la foc mic, spumând la nevoie.

Când siropul ajunge la consistența potrivită, adaugă restul de zahăr, feliile de lămâie și vanilia. Continuă fierberea încă 10-15 minute. După 25-30 de minute, bucățile devin translucide. Oprește focul și lasă dulceața să se răcească peste noapte. A doua zi, mai dă un clocot de 20-30 de minute, până când coaja devine confiată, lucioasă și siropul gros.

La final, toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide bine capacele și lasă-le la răcit acoperite. Rezultatul: cubulețe aurii-verzui, confiate, cu un gust dulce-acrișor, perfecte pe pâine, în clătite sau ca ingredient în prăjituri și cozonaci.

Am condensat textul în maximum 200 de cuvinte, cu limbaj natural și ușor de citit, păstrând doar esențialul:

Jeleu de pepene roșu – desert răcoritor de vară

Jeleul de pepene roșu este o variantă modernă și ușoară de a savura acest fruct. Se face simplu, din suc de pepene proaspăt, gelatină (sau agar-agar, pentru varianta vegană) și puțin zahăr.

Ingrediente: 700 ml suc de pepene roșu (din 1 kg pulpă pasată și strecurată), 10 g gelatină, 100 ml apă rece, 4-5 linguri zahăr.

Hidratează gelatina 5 minute în apă rece. Între timp, mixează pepenele și strecoară sucul. Încălzește-l ușor cu zahărul, fără să-l lași să fiarbă, apoi adaugă gelatina și amestecă până se dizolvă complet. Toarnă compoziția în pahare sau forme și lasă la frigider 4 ore (ideal peste noapte).

De asemenea, poți adăuga fructe de pădure sau cuburi mici de pepene, care se „prind” frumos în jeleu. Desertul se servește rece, direct din cupe sau răsturnat pe farfurie, alături de mentă sau frișcă. Este un preparat slab caloric, cu gust delicat, care se păstrează la frigider și trebuie consumat în 2-3 zile.

Shutterstock

Cu ce se mănâncă dulceața de pepene roșu

Dulceața de pepene roșu este surprinzător de versatilă și poate fi savurată în multe combinații. Cea mai clasică variantă este pe pâine proaspătă cu unt, un mic dejun simplu și gustos. Merge de minune și în clătite, pancakes sau waffles, fie ca umplutură, fie turnată deasupra. Poate fi folosită chiar și pentru a glazura gogoși sau ca topping peste înghețată, adăugând un plus de prospețime deserturilor cu lapte.

O altă asociere inedită este cu brânzeturile. Telemeaua maturată sau brânza de vaci proaspătă capătă un gust aparte alături de dulceața dulce-acrișoară, echilibrând aromele. La fel de bine se potrivește în deserturi la pahar, combinată cu iaurt grecesc, granola sau cremă de brânză dulce.

Se poate folosi și ca sos pentru cheesecake, panna cotta sau budincă de griș, dar și ca umplutură între foile unui tort sau într-o ruladă ușoară. În bucătăria clasică, mulți o servesc peste orez cu lapte sau griș cu lapte, aducând culoare și gust în plus.

Cum păstrăm dulceața de pepene roșu pentru iarnă

Pentru ca dulceața să reziste, este importantă sterilizarea corectă a borcanelor. Acestea trebuie spălate bine și sterilizate la cuptor, prin fierbere sau la abur, iar capacele se fierb separat câteva minute.

Dulceața se toarnă fierbinte în borcane, aproape până sus, apoi se închid imediat și se întorc cu capacul în jos pentru câteva minute. Apoi, borcanele se lasă la răcit acoperite cu prosoape groase, pentru a se crea vidul necesar conservării.

După răcire, capacele trebuie să fie ușor concave, semn că borcanul s-a închis corect. Se etichetează și se depozitează în cămară, într-un loc răcoros și uscat. Dulceața clasică, cu mult zahăr, poate rezista până la 2 ani, fiindcă zahărul acționează ca un conservant natural.

În cazul rețetelor fără zahăr sau cu puțin zahăr, borcanele se țin la frigider și se consumă în câteva luni. Pentru siguranță, se pot steriliza suplimentar la bain-marie, dar chiar și așa durata de viață rămâne mai scurtă. După deschidere, orice borcan trebuie păstrat la frigider. Dulceața tradițională rezistă câteva luni, iar cea fără zahăr doar 2-3 săptămâni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













