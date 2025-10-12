Carrot Cake – rețeta clasică de tort cu morcovi. Cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos

Carrot Cake este un desert clasic, apreciat pentru textura sa moale și aroma echilibrată dintre dulceața morcovilor și condimentele fine. Această prăjitură simplă, cu blat pufos și gust bogat, se prepară ușor.

Tortul de morcovi este unul dintre cele mai aromate deserturi. Plin de condimente precum scorțișoară, cardamom și alte mirodenii aromate, acest desert este perfect pentru toamnă.

Conține morcovi, nuci de tot felul, iar pe deasupra o cremă de brânză delicioasă. Iată cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos.

Ce este Carrot Cake - originea acestei prăjituri

Carrot Cake este un desert aromat. Două blaturi pline de nucă, morcov și mirodenii precum ghimbir, sunt lipite între ele de un strat de cremă de brânză pufoasă și dulce. Blatul umed și aromat face din această prăjitură una perfectă pentru a fi servită alături de o cafea sau un ceai toamna.

Mulți istorici consideră că prăjitura cu morcovi își are originea în Evul Mediu, când zahărul și alți îndulcitori erau greu de găsit, iar morcovii erau folosiți ca substitut. Cea mai veche rețetă cunoscută de prăjitură cu morcovi se regăsește într-o carte de bucate franceză publicată în anul 1827.

Popularitatea prăjiturii cu morcovi a fost relansată în Regatul Unit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, din cauza raționalizării alimentelor.

Ingrediente pentru un Carrot Cake delicios

►Făină: Orice făină normală funcționaează, dar poți folosi și făină fără gluten dacă vrei o prăjitură cu morcovi fără gluten.

►Bicarbonat de sodiu: Ajută prăjitura să crească. Nu adăugăm praf de copt (această rețetă nu are nevoie de el). Asigură-te că bicarbonatul nu a fost deschis de mai mult de 6 luni, deoarece își pierde eficiența.

►Zahăr: Oferă prăjiturii textură umedă și gust delicios. Poți folosi o combinație de zahăr alb și brun. Dacă vrei să folosești doar unul, alege zahărul brun, deoarece conține acidul necesar pentru a reacționa cu bicarbonatul.

►Ulei: Secretul pentru o prăjitură moale și umedă. Poți folosi orice ulei fără aromă. Uleiul de cocos topit funcționează și el, dar prăjitura va avea o ușoară aromă de cocos și poate fi puțin mai grasă după coacere.

►Sare, scorțișoară și vanilie: Acestea dau prăjiturii o aromă deosebită și un gust ușor condimentat.

►Ouă: Această rețetă are nevoie de ouă, care adaugă gust, umiditate și structură prăjiturii.

►Morcovi: Morcovii proaspăt rași fac ca această prăjitură să fie cea mai bună. Dacă te gândești să reduci cantitatea, nu o face.

►Nuci pecan și stafide: Adaugă textură, dar sunt opționale. Dacă nu îți plac stafidele, poți pune merișoare uscate.

Rețeta clasică pas cu pas

Ingrediente:

• 230 ml ulei vegetal, plus extra pentru uns formele

• 100 g iaurt natural

• 4 ouă mari

• 1½ lingurițe extract de vanilie

• coaja rasă de la ½ portocală

• 265 g făină cu agent de creștere

• 335 g zahăr brun

• 2½ lingurițe scorțișoară măcinată

• ¼ nucșoară proaspătă, rasă fin

• 265 g morcovi (aproximativ 3), rași

• 100 g stafide sultana sau stafide obișnuite

• 100 g nuci sau pecan, tocate grosier (opțional)

Pentru glazură:

• 100 g unt ușor sărat, moale

• 300 g zahăr pudră

• 100 g brânză moale

Mod de preparare:

Încălzește cuptorul la 180°C. Unge și tapetează cu hârtie de copt baza și pereții a două forme de tort de 20 cm. Într-un vas, bate uleiul, iaurtul, ouăle, vanilia și coaja de portocală. Într-un bol separat, amestecă făina, zahărul, scorțișoara, nucșoara și un praf de sare. Zdrobește eventualele cocoloașe de zahăr între degete și scutură bolul pentru a le aduce la suprafață.

Adaugă ingredientele umede peste cele uscate, împreună cu morcovii, stafidele și jumătate din nuci, dacă folosești. Amestecă bine, apoi împarte aluatul între cele două forme.

Coace timp de 25-30 minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată. Dacă aluatul se lipește de scobitoare, mai lasă 5 minute la cuptor și verifică din nou. Lasă prăjiturile să se răcească în forme.

Pentru glazură, bate untul cu zahărul până devin o cremă omogenă. Adaugă jumătate din brânza moale și bate din nou, apoi adaugă restul treptat (astfel previi separarea glazurii).

Scoate prăjiturile din forme și lipește-le între ele cu jumătate din glazură.

Întinde restul de glazură deasupra și presară nucile rămase. Se păstrează la frigider până la cinci zile. Cel mai gustos este servit la temperatura camerei.

Sfaturi pentru un Carrot Cake perfect

Amestecă bine ingredientele uscate. Acesta este un pas foarte important. Vrei ca bicarbonatul de sodiu să fie distribuit uniform în făină; altfel, s-ar putea să apară mici „buzunare” de bicarbonat în prăjitura coaptă, care nu au un gust plăcut (pot chiar să facă morcovii să devină verzi). Folosește un tel pentru a amesteca bine făina, bicarbonatul, sarea și scorțișoara înainte de a adăuga ingredientele umede.

Adaugă morcovi, nuci și stafide pentru textură. Pentru coacere, împarte aluatul în mod egal între două forme de copt și coace-le într-un cuptor preîncălzit la 175°C. Pentru a vedea dacă sunt gata, partea de sus ar trebui să revină la forma inițială dacă o atingi ușor în centru. Dacă rămâne o urmă, prăjitura are nevoie de mai mult timp la cuptor.

Lasă să se răcească complet înainte de glazurare. Dacă glazurezi prăjitura înainte să se răcească complet, riscul ca glazura de brânză să se topească și să alunece de pe prăjitură este mare.

Pentru a grăbi procesul, lasă-le să se răcească pe blat 30 de minute, apoi mută-le la frigider.

