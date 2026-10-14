Pachetele pot fi simple și pot conține alimente, fructe, dulciuri sau mâncare gătită.

Ce se dă de pomană de Sfânta Parascheva

Pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, credincioșii obișnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor care au murit, dar și pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. De obicei, se pregătesc alimente simple, ușor de împărțit, iar multe persoane aleg produse de post.

Printre cele mai des oferite se numără:

· coliva, pregătită pentru pomenirea celor adormiți;

· colacii sau pâinea;

· lumânările, care însoțesc de obicei pomana;

· vinul sau sucul de struguri;

· fructele de toamnă, precum mere, pere, gutui, struguri și nuci;

· dulciurile, cum ar fi cozonacul, plăcintele, prăjiturile, turta dulce sau bomboanele;

· mustul, mai ales în zonele în care se păstrează această tradiție;

· bani sau obiecte utile, precum prosoape ori veselă, în funcție de obiceiurile fiecărei zone.

Pachetele pot conține atât alimente gătite, cât și produse care se păstrează mai ușor. În multe familii, acestea sunt mai întâi duse la biserică pentru a fi binecuvântate, iar apoi sunt împărțite rudelor, vecinilor, persoanelor nevoiașe sau celor care participă la pomenire, conform Creștinortodox.ro.

Ce alimente se împart pe 14 octombrie

De Sfânta Parascheva se împart în special alimente simple, specifice perioadei de toamnă. Printre cele mai întâlnite sunt coliva, pâinea, colacii, lipiile, nucile, merele, perele, gutuile, strugurii și alte fructe de sezon. În pachete pot fi puse și plăcinte, cozonac, prăjituri de casă, biscuiți sau alte dulciuri. Unele persoane oferă și must sau vin nou, mai ales în zonele în care acest obicei s-a păstrat din generație în generație.

Pot fi pregătite și pachete simple, cu câteva produse ușor de oferit: o porție de colivă, un colac, fructe, ceva dulce și o lumânare. Totuși, în unele zone din țară, sunt superstiții conform cărora anumite alimente nu ar trebui oferite în această zi, cum ar fi anumite fructe sau legume cu semințe mari.

Ce se pune în pachetele de pomană

Pachetele de pomană pregătite de Sfânta Parascheva pot conține alimente simple, ușor de împărțit, dar și produse care țin de obiceiurile fiecărei familii. Cel mai des se pun colivă, colac sau pâine, fructe, dulciuri și o lumânare.

Într-un pachet se pot pune:

· colivă, pregătită pentru pomenirea celor adormiți;

· colac, pâine sau o felie de cozonac;

· lumânare;

· vin sau suc de struguri;

· fructe de toamnă, precum mere, pere, gutui, struguri sau prune;

· nuci;

· prăjituri, biscuiți, bomboane, plăcinte sau alte dulciuri;

· bani, dacă familia dorește să ofere și un ajutor financiar;

· prosoape, farfurii sau pahare, în zonele în care se păstrează acest obicei.

Pachetele pot fi mai simple sau mai bogate, în funcție de posibilitățile fiecărei persoane. Nu este nevoie să conțină foarte multe produse. De exemplu, un pachet poate avea colac, colivă, un fruct, ceva dulce și o lumânare.

În unele zone din Moldova și Bucovina se pregătesc pachete mai bogate, în care se pun colaci, cozonac, fructe, lumânări, prosoape sau obiecte de veselă. În Muntenia și Oltenia se întâlnesc atât pachetele cu alimente, cât și mesele de pomenire cu mâncare gătită. În Transilvania și Banat, obiceiurile diferă de la o localitate la alta, însă se păstrează de multe ori combinația de colivă, pâine sau colac, fructe, dulciuri și lumânare.

Pachetele sunt pregătite cu grijă și pot fi duse la biserică înainte de a fi împărțite. După slujbă, ele sunt oferite rudelor, vecinilor, persoanelor nevoiașe sau altor oameni cărora familia dorește să le dea de pomană.

Se poate da de pomană și mâncare gătită?

De Sfânta Parascheva se poate da de pomană și mâncare gătită. Pomana nu trebuie să fie formată numai din colivă, colaci, fructe sau produse ambalate. Se pot pregăti sarmale, pilaf, tocănițe, mâncăruri cu legume, fasole, cartofi, mămăligă sau alte preparate făcute în casă. În unele familii se organizează o masă de pomenire, iar mâncarea este oferită celor prezenți. Alte persoane aleg să pună preparatele în caserole și să le împartă celor cărora le dau de pomană.

Dacă se dorește un pachet mai ușor de transportat, mâncarea gătită poate fi pusă separat, într-o caserolă, iar alături pot fi adăugate colivă, pâine sau colac, un fruct, ceva dulce și o lumânare. Este bine ca mâncarea să fie pregătită cât mai aproape de momentul în care va fi împărțită și să fie păstrată corespunzător, mai ales dacă pachetul conține carne, lactate sau alte produse care se alterează repede.

Ce dulciuri și fructe pot fi oferite de Sfânta Parascheva

De Sfânta Parascheva pot fi oferite diferite dulciuri de casă sau cumpărate, în funcție de ceea ce dorește și poate pregăti fiecare familie. Printre cele mai potrivite se numără:

· cozonacul;

· plăcintele cu mere, dovleac, nucă, mac sau magiun;

· fursecurile și biscuiții;

· prăjiturile de casă;

· turta dulce;

· bomboanele;

· ciocolata;

· rahatul;

· gemul sau dulceața;

· mierea, pusă într-un borcan mic.

Și coliva este un preparat dulce care se oferă foarte des la pomeniri. Ea poate fi pusă în pahare sau caserole mici și împărțită împreună cu celelalte alimente. La capitolul fructe, cele mai întâlnite sunt fructele de toamnă, deoarece Sfânta Parascheva este sărbătorită pe 14 octombrie. Se pot oferi mere, pere, gutui, struguri, prune, nuci, dar și alte fructe pe care familia le are sau dorește să le pună în pachet.

Un pachet simplu poate conține, de exemplu, un măr sau o pară, un ciorchine mic de struguri, o felie de cozonac sau o prăjitură, un colac și o lumânare. Important este ca produsele oferite să fie bune și potrivite pentru persoana care le primește.

Cui se poate da de pomană de Sfânta Parascheva

De Sfânta Parascheva, pomana poate fi oferită atât persoanelor apropiate, cât și celor care au nevoie de ajutor. Mulți aleg să împartă pachetele bătrânilor singuri, familiilor cu probleme financiare, persoanelor bolnave, văduvelor, orfanilor sau altor oameni aflați în dificultate. Pachetele pot fi oferite și celor care participă la slujba de pomenire. Rudele, vecinii, prietenii sau credincioșii prezenți la biserică pot primi alimentele pregătite în memoria celui trecut la cele veșnice.

În unele parohii se organizează și acțiuni prin care sunt strânse alimente pentru familii nevoiașe, centre de copii sau cămine de bătrâni. Pachetele pot fi lăsate la biserică pentru a fi împărțite mai departe sau pot fi oferite direct persoanelor pe care familia dorește să le ajute.

Ce spune tradiția despre pomana făcută în această zi

În tradiția populară, se spune că pomana făcută de Sfânta Parascheva aduce binecuvântare în familie și este un gest făcut pentru sufletele celor care nu mai sunt. Oamenii obișnuiesc să împartă alimente cu gândul la o persoană dragă care a murit și să spună pentru cine este făcută pomana.

În unele zone există și credința că femeile însărcinate care dau de pomană de Sfânta Parascheva vor avea parte de o naștere ușoară și de copii sănătoși. Alte obiceiuri spun că milostenia făcută în această zi aduce sănătate, liniște și spor în casă.

Tot din tradiția populară vin și unele obiceiuri legate de alimentele care se dau sau nu se dau de pomană. Acestea diferă însă de la o zonă la alta. În unele locuri sunt evitate anumite fructe sau legume, în timp ce în alte regiuni aceleași produse sunt oferite fără nicio problemă. Dincolo de aceste obiceiuri, ideea principală a pomenii rămâne aceeași: un gest făcut în memoria celor adormiți și, în același timp, un ajutor oferit unei alte persoane.