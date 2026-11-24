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Marea Britanie a dominat ceremonia, cu nouă trofee câștigate. La categoria Știri a fost premiat un documentar realizat pe linia frontului din Ucraina.

Marele premiu al galei Emmy Internațional a răsplătit un serial despre Antoine Carême, un maestru bucătar celebru pe vremea lui Napoleon, care ajunge spion.

Vanessa van Zuylen, producătoarea serialului „Carême”: „E incredibil! Le mulțumesc foarte mult membrilor Academiei de Film!”

O actriță belgiană a câștigat la principala categorie de interpretare feminină.

Mona Mina Leon acceptă premiul Emmy pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru „Holy Sh!t”: „Vreau să le mulțumesc din suflet celor care s-au purtat frumos cu mine fără niciun motiv anume.”

Actrița interpretează o tânără cu sindromul Tourette, care încearcă să-și urmeze visul de a deveni profesoară, în ciuda prejudecăților celor din jur.

Bobby Schofield acceptă premiul Emmy pentru cea mai bună interpretare masculină, pentru „Unforgivable”: „Sunt uluit! E incredibil! Pun pariu că nimeni nu înțelege mai nimic din ce spun, nu-i așa?”

Starul englez Bobby Schofield a fost desemnat cel mai bun actor pentru rolul din „Unforgivable”, o dramă despre o familie care încearcă să facă față urmărilor unei condamnări pentru abuz sexual.

La categoria Cel mai bun documentar a fost recompensată o producție britanică despre situația explozivă din Cisiordania.

Jurnalistul Louis Theroux stă de vorbă cu coloniști israelieni și cu palestinieni despre extinderea așezărilor evreiești și impactul acesteia asupra comunităților locale.

„24 de ore în zona morții din Ucraina”, documentarul Sky News realizat pe linia frontului, a câștigat la categoria Știri.

John Sparks acceptă premiul Emmy pentru cel mai bun material de știri, pentru „24 Hours in the Killzone”: „Am vrut să vedem cu ochii noștri și să simțim realitatea de acolo, pe cât posibil, fără să fim uciși. Am găsit o unitate militară necunoscută din Ucraina, parte a Gărzii Naționale, numită «Forța Libertății». Acei soldați ne-au dezvăluit realitatea terifiantă cu care se confruntă în fiecare zi.”