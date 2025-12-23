Rețeta de cozonac pufos care nu dă greș – pas cu pas. Secretele unui aluat moale, pufos și aromat

Stiri Diverse
23-12-2025 | 14:49
Cozonac pufos
Shutterstock

Cozonacul este nelipsit de pe masa de Crăciun. Indiferent că este cu nucă, mac, rahat, stafide, ciocolată sau toate la un loc, acest preparat este făcut în toate casele în prag de sărbători.

autor
Anca Lupescu

Cozonacul este moale, pufos și cu un centru plin de umplutură. Fiecare familie are propria rețetă, însă dacă ești în căutarea rețetei care nu dă greș niciodată, mai jos este explicată pas cu pas.

Ingrediente pentru cozonac 

Ingrediente pentru aluat:

• 1 kg făina

Citește și
Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste

• 250 g zahăr

• 500 ml lapte călduț

• 4 gălbenușuri

• 50 g drojdie proaspătă (sau 14 g drojdie uscată)

• 150 g unt, topit

• 2 linguri ulei

• 1 linguriță esență de vanilie

• 1 linguriță esență de rom

• Coaja rasă de la o lămâie

• Coaja rasă de la o portocală

• Un praf de sare

Ingrediente pentru umplutură:

• 400 g nucă măcinată

• 4 linguri cacao

• 150 g zahăr

• 2-3 linguri lapte

• 2 linguri rom (opțional)

• Stafide, merișoare, fistic (opțional)

Pentru uns:

• 1 gălbenuș

Cum se face cozonacul – pașii esențiali

Când te apuci să faci cozonac, trebuie să începi cu câteva ore înainte prin pregătirea ingredientelor. Ouăle, laptele, untul trebuie să fie la temperatura camerei. În plus, ai nevoie de o bucătărie caldă, unde să nu se deschidă prea des ușa.

Odată ce ai condițiile perfecte, te poți apuca de cozonac.

Activarea drojdiei

Într-o cană sau un bol mic, dizolva drojdia în laptele călduț. Ar trebui să fie suficient de cald cât să îl simți la deget, dar suficient de rece cât să poți ține degetul în el fără să te frigă. Un lapte prea fierbinte va omorî drojdia, în timp ce laptele prea rece nu o va activa. Secretul este undeva la mijloc.

Adaugă drojdia, câteva linguri din laptele călduț, o lingură de zahăr și 1-2 linguri de făină. Amestecă bine și acoperă cu folie alimentară. Pune deoparte la loc ferit de curenți pentru a crește. Această maia va face întregul cozonac să crească mare și pufos. Când își dublează volumul, știi că este gata și drojdia s-a activat.

Prepararea aluatului

Într-un bol mare sau un lighean, cerne făina bine și adaugă praful de sare, zahărul, coaja de lămâie și esența de vanilie. Într-un castron separat, bate gălbenușurile cu un praf de sare și toarnă-le în amestecul de făină în care ai făcut o gaură.

Toarnă apoi drojdia activată și începe să frămânți adăugând treptat restul de lapte călduț. Frământă ridicând părți din aluat și băgându-le dedesubt, apoi folosește podul palmei pentru a încorpora aer în aluat.

Când glutenul s-a activat, ar trebui să ai un aluat suplu, dar încă lipicios. Adaugă treptat untul topit și continuă să frămânți pentru aproximativ 15-20 de minute.

Timpul total de frământat ar trebui să fie în jur de 40-50 de minute. Știi că aluatul este gata când nu se mai lipește de mâini și este elastic și suplu.

Creșterea aluatului – prima dospire

Când aluatul s-a desprins de pereții și de fundul vasului, dar și de mâini, înseamnă că este gata pentru prima dospire. Acoperă ligheanul sau bolul cu folie alimentară ca să îl sigilezi și apoi cu un prosop curat. Lasă aluatul al dospit într-un loc cald și lipsit de curenți de aer. Fie într-un dulap, fie în cuptorul oprit.

Aluatul trebuie să crească aproximativ 1-2 ore sau până când își dublează volumul. Ai grijă să alegi un vas în care aluatul are loc să crească suficient și să nu dea pe afară.

Pregătirea umpluturii

Într-un bol, amestecă nuca măcinată cu cacao și zahăr. Adaugă laptele și romul până obții o cremă. Poți adăuga în acest pas stafide, fistic, merișoare, coajă de portocală, esența de vanilie și orice altceva îți dorești pentru un cozonac delicios.

Formarea cozonacilor – cum se împletesc

Când aluatul și-a dublat volumul, răstoarnă-l pe masa de lucru unsă cu ulei. Cu mâinile unse cu ulei, împarte aluatul în 2 părți egale. Întinde fiecare bucată de aluat astfel încât să aibă cam 1,5 cm grosime.

Întinde umplutura pe toată suprafața și apoi rulează bine ca și cum ai forma o ruladă.

Lasă deoparte și întinde și cealaltă bucată de aluat, făcând același lucru. Ia cele două bucăți de aluat rulate și împletește-le între ele. Apoi, de la capete, așează-l în tava tapetată cu hârtie de copt. Între timp, încinge cuptorul la 180 de grade.

Umplutura de cozonac

A doua dospire

Acoperă cozonacul format cu folie alimentară unsă cu ulei și apoi cu un prosop. Lasă-l la dospit pentru încă 30-45 de minute sau până când arată umflat. Nu îl lăsa prea mult la dospit, pentru că ar putea ieși din tavă.

După ce a dospit a doua oară, unge cozonacul cu un gălbenuș de ou și presară deasupra mac, zahăr sau orice altceva îți dorești. Dacă pui nucă de cocos, ar trebui să ții minte că aceasta se va arde la cuptor.

Coacerea cozonacului

Dă cozonacul la cuptor pentru 40-45 de minute. Dacă vezi că se rumenește prea tare deasupra, acoperă cozonacul cu folie de aluminiu și continuă să coci. Verifică cu o scobitoare. Dacă iese curată, cozonacul e gata. Ar trebui să îți dai seama după culoare și după marginile cozonacului. Totuși, dacă vrei să fii sigur că a ieșit, folosește metoda scobitorii.

Cozonac retete

Răcirea și servirea

După ce s-a copt, lasă cozonacul să se răcească în tavă pentru minim o oră. Dacă încerci să îl scoți din tavă, se va rupe și sunt toate șansele să îl distrugi.

După ce s-a răcit și l-ai scos din tavă, poți fie să îl servești ca atare, fie să îl glazurezi cu ciocolată topită, să îl însiropezi cu un sirop simplu făcut din apă și zahăr sau dacă e un cozonac doar pentru adulți poți adăuga la sirop și lichior sau rom.

Alternativ, poți să iei un poș și să umpli cozonacul cu diferite inserții: fie cremă de ciocolată, de fistic sau de alune.

Din ingredientele de mai sus îți iese un cozonac împletit. Dacă vrei doi cozonaci, poți dubla rețeta.

cozonac cu nuca

Sursa: StirilePROTV

Etichete: craciun, retete, cozonac,

Dată publicare: 23-12-2025 14:49

Articol recomandat de sport.ro
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Citește și...
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste

Te-ai întrebat vreodată de unde vine Moș Crăciun? De departe, din Laponia, din orașul Rovaniemi. Acesta este locul magic în care oricine și-ar dori să ajungă în perioada sărbătorilor de iarnă.  

Bejgli - cozonacul unguresc tradițional cu nucă și mac. Rețeta pas cu pas și secretele din spatele desertului
Stiri Diverse
Bejgli - cozonacul unguresc tradițional cu nucă și mac. Rețeta pas cu pas și secretele din spatele desertului

Bejgli este unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale din bucătăria ungurească, pregătit mai ales de Crăciun și Paște. La prima vedere seamănă cu un cozonac normal, dar este mult mai mult de atât.

De ce sărbătorim Crăciunul în decembrie. Motivul real pentru care celebrăm data de 25 a ultimei luni din an
Stiri Diverse
De ce sărbătorim Crăciunul în decembrie. Motivul real pentru care celebrăm data de 25 a ultimei luni din an

Crăciunul este una dintre cele mai iubite sărbători ale anului, dar puțini știu de ce a fost aleasă ziua de 25 decembrie pentru a marca nașterea lui Iisus Hristos.

Recomandări
Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni
Stiri Politice
Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni

La Palatul Cotroceni a avut loc, în urmă cu puțin timp, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a ministrului Apărării Naționale și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Decembrie 2025

51:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28