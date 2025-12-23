Rețeta de cozonac pufos care nu dă greș – pas cu pas. Secretele unui aluat moale, pufos și aromat

Cozonacul este nelipsit de pe masa de Crăciun. Indiferent că este cu nucă, mac, rahat, stafide, ciocolată sau toate la un loc, acest preparat este făcut în toate casele în prag de sărbători.

Cozonacul este moale, pufos și cu un centru plin de umplutură. Fiecare familie are propria rețetă, însă dacă ești în căutarea rețetei care nu dă greș niciodată, mai jos este explicată pas cu pas.

Ingrediente pentru cozonac

Ingrediente pentru aluat:

• 1 kg făina

• 250 g zahăr

• 500 ml lapte călduț

• 4 gălbenușuri

• 50 g drojdie proaspătă (sau 14 g drojdie uscată)

• 150 g unt, topit

• 2 linguri ulei

• 1 linguriță esență de vanilie

• 1 linguriță esență de rom

• Coaja rasă de la o lămâie

• Coaja rasă de la o portocală

• Un praf de sare

Ingrediente pentru umplutură:

• 400 g nucă măcinată

• 4 linguri cacao

• 150 g zahăr

• 2-3 linguri lapte

• 2 linguri rom (opțional)

• Stafide, merișoare, fistic (opțional)

Pentru uns:

• 1 gălbenuș

Cum se face cozonacul – pașii esențiali

Când te apuci să faci cozonac, trebuie să începi cu câteva ore înainte prin pregătirea ingredientelor. Ouăle, laptele, untul trebuie să fie la temperatura camerei. În plus, ai nevoie de o bucătărie caldă, unde să nu se deschidă prea des ușa.

Odată ce ai condițiile perfecte, te poți apuca de cozonac.

Activarea drojdiei

Într-o cană sau un bol mic, dizolva drojdia în laptele călduț. Ar trebui să fie suficient de cald cât să îl simți la deget, dar suficient de rece cât să poți ține degetul în el fără să te frigă. Un lapte prea fierbinte va omorî drojdia, în timp ce laptele prea rece nu o va activa. Secretul este undeva la mijloc.

Adaugă drojdia, câteva linguri din laptele călduț, o lingură de zahăr și 1-2 linguri de făină. Amestecă bine și acoperă cu folie alimentară. Pune deoparte la loc ferit de curenți pentru a crește. Această maia va face întregul cozonac să crească mare și pufos. Când își dublează volumul, știi că este gata și drojdia s-a activat.

Prepararea aluatului

Într-un bol mare sau un lighean, cerne făina bine și adaugă praful de sare, zahărul, coaja de lămâie și esența de vanilie. Într-un castron separat, bate gălbenușurile cu un praf de sare și toarnă-le în amestecul de făină în care ai făcut o gaură.

Toarnă apoi drojdia activată și începe să frămânți adăugând treptat restul de lapte călduț. Frământă ridicând părți din aluat și băgându-le dedesubt, apoi folosește podul palmei pentru a încorpora aer în aluat.

Când glutenul s-a activat, ar trebui să ai un aluat suplu, dar încă lipicios. Adaugă treptat untul topit și continuă să frămânți pentru aproximativ 15-20 de minute.

Timpul total de frământat ar trebui să fie în jur de 40-50 de minute. Știi că aluatul este gata când nu se mai lipește de mâini și este elastic și suplu.

Creșterea aluatului – prima dospire

Când aluatul s-a desprins de pereții și de fundul vasului, dar și de mâini, înseamnă că este gata pentru prima dospire. Acoperă ligheanul sau bolul cu folie alimentară ca să îl sigilezi și apoi cu un prosop curat. Lasă aluatul al dospit într-un loc cald și lipsit de curenți de aer. Fie într-un dulap, fie în cuptorul oprit.

Aluatul trebuie să crească aproximativ 1-2 ore sau până când își dublează volumul. Ai grijă să alegi un vas în care aluatul are loc să crească suficient și să nu dea pe afară.

Pregătirea umpluturii

Într-un bol, amestecă nuca măcinată cu cacao și zahăr. Adaugă laptele și romul până obții o cremă. Poți adăuga în acest pas stafide, fistic, merișoare, coajă de portocală, esența de vanilie și orice altceva îți dorești pentru un cozonac delicios.

Formarea cozonacilor – cum se împletesc

Când aluatul și-a dublat volumul, răstoarnă-l pe masa de lucru unsă cu ulei. Cu mâinile unse cu ulei, împarte aluatul în 2 părți egale. Întinde fiecare bucată de aluat astfel încât să aibă cam 1,5 cm grosime.

Întinde umplutura pe toată suprafața și apoi rulează bine ca și cum ai forma o ruladă.

Lasă deoparte și întinde și cealaltă bucată de aluat, făcând același lucru. Ia cele două bucăți de aluat rulate și împletește-le între ele. Apoi, de la capete, așează-l în tava tapetată cu hârtie de copt. Între timp, încinge cuptorul la 180 de grade.

A doua dospire

Acoperă cozonacul format cu folie alimentară unsă cu ulei și apoi cu un prosop. Lasă-l la dospit pentru încă 30-45 de minute sau până când arată umflat. Nu îl lăsa prea mult la dospit, pentru că ar putea ieși din tavă.

După ce a dospit a doua oară, unge cozonacul cu un gălbenuș de ou și presară deasupra mac, zahăr sau orice altceva îți dorești. Dacă pui nucă de cocos, ar trebui să ții minte că aceasta se va arde la cuptor.

Coacerea cozonacului

Dă cozonacul la cuptor pentru 40-45 de minute. Dacă vezi că se rumenește prea tare deasupra, acoperă cozonacul cu folie de aluminiu și continuă să coci. Verifică cu o scobitoare. Dacă iese curată, cozonacul e gata. Ar trebui să îți dai seama după culoare și după marginile cozonacului. Totuși, dacă vrei să fii sigur că a ieșit, folosește metoda scobitorii.

Răcirea și servirea

După ce s-a copt, lasă cozonacul să se răcească în tavă pentru minim o oră. Dacă încerci să îl scoți din tavă, se va rupe și sunt toate șansele să îl distrugi.

După ce s-a răcit și l-ai scos din tavă, poți fie să îl servești ca atare, fie să îl glazurezi cu ciocolată topită, să îl însiropezi cu un sirop simplu făcut din apă și zahăr sau dacă e un cozonac doar pentru adulți poți adăuga la sirop și lichior sau rom.

Alternativ, poți să iei un poș și să umpli cozonacul cu diferite inserții: fie cremă de ciocolată, de fistic sau de alune.

Din ingredientele de mai sus îți iese un cozonac împletit. Dacă vrei doi cozonaci, poți dubla rețeta.

