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Mai multe publicații americane anunță că proiectul este în curs de pregătire de către cei de la Disney.

Ideea poveștii îi aparține chiar actorului, acum în vârstă de 46 de ani. De această dată, Macaulay Culkin ar urma să îl interpreteze pe Kevin, ajuns la maturitate.

A jucat rolul băiețelului năzdrăvan în primele două filme ale seriei din anii '90, dar nu a mai apărut în următoarele trei episoade ale francizei. Iar aventurile simpaticului Kevin le putem revedea la PRO TV în seara de Moș Nicolae, când este programată prima parte din „Singur acasă”.