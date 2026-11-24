Macaulay Culkin revine în rolul lui Kevin din „Singur acasă”. Ce pregătește Disney pentru fanii celebrului film
Actorul Macaulay Culkin se pregătește să intre din nou în pielea îndrăgitului personaj Kevin, din „Singur acasă”.
Sursa: ProTV
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Mai multe publicații americane anunță că proiectul este în curs de pregătire de către cei de la Disney.
Ideea poveștii îi aparține chiar actorului, acum în vârstă de 46 de ani. De această dată, Macaulay Culkin ar urma să îl interpreteze pe Kevin, ajuns la maturitate.
A jucat rolul băiețelului năzdrăvan în primele două filme ale seriei din anii '90, dar nu a mai apărut în următoarele trei episoade ale francizei. Iar aventurile simpaticului Kevin le putem revedea la PRO TV în seara de Moș Nicolae, când este programată prima parte din „Singur acasă”.
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