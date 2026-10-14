Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține profituri prin folosirea unor acte falsificate la autoritățile vamale.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, a precizat DIICOT într-un comunicat.

Ancheta, desfășurată și în cooperare cu reprezentanții FBI, ar fi scos la iveală faptul că membrii grupării ar fi comis infracțiuni pe teritoriul Statelor Unite, iar ulterior ar fi investit banii obținuți în bunuri de valoare în România.

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, a explicat DIICOT.

Cele 42 de percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București. Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale de transport sau comerciale falsificate.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. La operațiune au participat și alte structuri de combatere a criminalității organizate, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT din Constanța.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis DIICOT.