Liberalul Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, consideră că Guvernul propus de Luca Niculescu va trece în Parlament, „indiferent de formula politică, cu PSD sau fără PSD, cu PNL sau fără PNL, cu UDMR şi USR la guvernare sau în afara guvernării'', pentru că nimeni, în afară de AUR, nu vrea cu adevărat alegeri anticipate, scrie Agerpres.

„Jocurile de putere făcute de partide au adus ţara în colaps, în pragul dezastrului, iar acestea riscă să nu mai intre în Parlament la următoarele alegeri. Jocurile de putere sunt acestea: PSD şi PNL nu vor să-şi sacrifice parlamentarii în alegeri anticipate. USR şi UDMR se tem să nu piardă accesul la guvernare. Esenţial este că parlamentarii, indiferent de partid, nu-şi vor sacrifica mandatul şi viitorul politic pentru un principiu pe care nici măcar propriul partid nu îl poate garanta. Nimeni nu ştie dacă va mai prinde un loc eligibil pe listă, indiferent de ce le promit şefii. Şi niciunul nu vrea să-şi încheie cariera politică dintr-un exces de demnitate. Mai ales, cei mulţi, care nu au altă meserie şi nu au făcut nimic în viaţa lor în afara politicii'', a scris Tişe, miercuri, pe Facebook.

În tot acest timp, avertizează el, ţara se află într-o criză „profundă", iar populaţia a ajuns „la limita suportabilităţii".

„De aceea, dincolo de declaraţii şi jocuri de culise, partidele au început să simtă adevărata frică de electoratul disperat: frica de a pierde puterea şi de a nu mai intra în Parlament'', a arătat Alin Tişe.

El a vorbit despre modul în care se vor poziţiona partidele în ceea ce priveşte Guvernul Niculescu.

„Un Guvern va trece în Parlament, pentru că acum prea mulți au prea mult de pierdut dacă acesta nu trece”

„PNL s-a victimizat după moţiunea PSD, a vorbit despre trecerea în opoziţie şi a luat decizii interne în acest sens, dar a făcut tot ce a putut pentru a rămâne la butoane. A obstrucţionat variante de guvernare, a prelungit negocierile şi a tras de timp pentru a rămâne la putere cât mai mult. Acum, când mandatele parlamentarilor devin miza reală, jocul se apropie de final. PSD a dărâmat Guvernul, a ieşit de la guvernare şi a plătit politic pentru asta. Acum va intra din nou la guvernare, indiferent cine va conduce viitorul Executiv. USR şi UDMR joacă defensiv în acest ultim episod. Pentru ele, guvernarea înseamnă relevanţă politică, iar alegerile anticipate pot însemna pierderi greu de recuperat. Vor vota Guvernul chiar dacă nu vor face parte din el. AUR joacă singura carte care îl avantajează acum: alegerile anticipate. Vrea să transforme criza în voturi, voturile în primul loc şi primul loc în putere'', consideră Tişe.

În opinia acestuia, partidele vorbesc despre principii, dar calculează doar mandate şi procente, vorbesc despre ţară şi responsabilitate, dar, în realitate, îşi negociază supravieţuirea politică şi şansele de a intra în Parlament.

„Concluzia mea este simplă: vom avea Guvern de data aceasta! Cu aceleaşi partide, care vor vota din nou, invocând alte explicaţii, indiferent dacă vor intra sau nu în componenţa Guvernului. Şi cu un alt premier. Dar un Guvern va trece de Parlament, pentru că acum prea mulţi au prea mult de pierdut dacă acesta nu trece. Iar după ce se încheie acest episod, începe următorul: goana după puncte electorale în perspectiva alegerilor din 2028. Staţi liniştiţi! Criza guvernamentală se va încheia, cel puţin pentru moment. Criza de încredere, însă, continuă'', a fost mesajul transmis de liberal.