Gutui - beneficii pentru sănătate și cum să le consumi. La ce ajută ceaiul din frunze de gutui

În plus, medicina modernă a studiat unele dintre efectele sale, cum ar fi tratarea ulcerelor și a refluxului gastric, sarcina și îmbunătățirea sistemului imunitar. Iată tot ce trebuie să știi despre gutui: de la beneficiile pentru sănătate până la idei de a adăuga aceste fructe în dieta ta.

Gutuile sunt fructe de toamnă, iar sezonul lor este ideal pentru a te bucura de aroma și beneficiile acestora. Pentru a profita la maximum de beneficiile gutuilor, este important să știi cum poți să prepari dulceața de gutui fără zahăr, explorând și alternativele de îndulcire sănătoase. În acest sens, află cum se prepară dulceața fără zahăr, care fructe poți folosi și cum poți integra aceste delicii în dieta ta sănătoasă.

Gutui – proprietăți și beneficii

Gutuiul (Cydonia oblonga) este un fruct antic, originar din diferite părți ale Asiei și Mediteranei. A început să fie cultivat în Grecia și Roma antică și este o rudă apropiată a fructelor familiare, cum ar fi merele și perele.

Fructul de gutui are o formă de ou, având aproximativ 10-15 cm lungime, cu un miez dur în interior, pulpă spongioasă galben-maronie și este parfumat. Cu toate acestea, spre deosebire de alte fructe, gutuile nu pot fi consumate crude, ci doar după ce sunt gătite sau procesate sub formă de gem. Există și oameni care apreciază și consumă gutuile ca atare, mai ales când sunt coapte și miezul devine puțin mai moale și mai ușor de mestecat.

Gutuiul a fost folosit în medicina populară de zeci de ani, dar cercetările asupra acestei plante sunt încă la început. În prezent, gutuiul este folosit în principal pentru tratarea tulburărilor digestive, a alergiilor și a glicemiei ridicate.

Bogate în nutrienți - Gutuia conține fibre și mai multe vitamine și minerale esențiale, ceea ce o face o alegere nutritivă pentru aproape orice dietă.

Gutui - calorii

Informațiile nutriționale pentru o gutuie de aproximativ 92g includ:

• Calorii: 52

• Grăsimi: 0 grame

• Proteine: 0,3 grame

• Carbohidrați: 14 grame

• Fibre: 1,75 grame

• Vitamina C: 15% din valoarea zilnică (VZ)

• Tiamină (vitamina B1): 1,5% VZ

• Vitamina B6: 2% VZ

• Cupru: 13% VZ

• Fier: 3,6% VZ

• Potasiu: 4% VZ

• Magneziu: 2% VZ

Gutuia furnizează vitamina C și cupru în cantități moderate, alături de cantități mici de vitamine din complexul B, fier, potasiu și magneziu, fără a adăuga calorii.

Conține antioxidanți puternici - Antioxidanții reduc stresul metabolic, inflamațiile și protejează celulele împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi. Gutuia este o sursă bogată de antioxidanți. Studiile arată că unii dintre antioxidanții din gutui, inclusiv quercetina și kaempferolul, reduc inflamația și previn bolile cronice.

Gestionarea grețurilor în timpul sarcinii - Cele mai frecvente simptome din sarcina timpurie sunt greața și vărsăturile, care pot fi atenuate de gutui. Un studiu efectuat pe 76 de femei gravide a arătat că o lingură (15 ml) de sirop de gutui a fost semnificativ mai eficient decât 20 mg de vitamina B6 în reducerea grețurilor din sarcină. Deși aceste rezultate sunt promițătoare, este nevoie de mai multe cercetări.

Alinarea problemelor digestive - Gutuile au fost folosit de mult timp în medicina populară pentru a trata o varietate de tulburări digestive. Cercetările recente sugerează că extractul de gutui poate proteja țesutul intestinal împotriva daunelor asociate cu bolile inflamatorii intestinale, cum ar fi colita ulceroasă.

Un studiu pe șobolani cu colită ulceroasă a arătat că cei cărora li s-a administrat extract și suc de gutui au avut o reducere semnificativă a daunelor țesutului colonului, comparativ cu un grup de control. Totuși, sunt necesare studii pe subiecți umani pentru a demonstra eficacitatea reală.

Tratarea ulcerelor gastrice - Compușii din gutui pot ajuta la prevenirea și tratarea ulcerelor stomacale. Rezultatele unui studiu in vitro au arătat că sucul de gutui inhibă creșterea H. pylori, o bacterie cunoscută pentru provocarea ulcerelor gastrice. Între timp, un studiu pe șobolani a demonstrat că extractul de gutui protejează împotriva ulcerului peptic alcoolic. Deși rezultatele sunt promițătoare, este nevoie de mai multe cercetări, scrie vinmec.

Reducerea simptomelor de reflux acid - Siropul de gutui poate ajuta la gestionarea simptomelor de reflux acid. Un studiu de 7 săptămâni pe 80 de copii cu reflux acid a arătat că administrarea zilnică de sirop de gutui a fost la fel de eficientă ca și medicamentele tradiționale pentru această afecțiune.

Efectul anti-alergic al gutuiului - Gutuiul poate ameliora simptomele alergice prin blocarea activității anumitor celule imune care provoacă reacții alergice. Gencydo, un medicament pentru alergii care combină suc de lămâie și extract de gutui, a demonstrat că poate preveni și trata reacțiile alergice ușoare, cum ar fi rinita și astmul.

Sprijină funcția imunitară - Gutuile pot sprijini funcționarea sistemului imunitar. Cercetările in vitro arată că fructul are proprietăți antibacteriene care pot preveni dezvoltarea excesivă a unor bacterii dăunătoare, precum E. coli și S. aureus. De asemenea, o gutuie oferă 15% din doza zilnică recomandată de vitamina C, esențială pentru un sistem imunitar sănătos.

Cum să consumi gutui

Gutuia este mai rar consumată crudă deoarece pulpa este foarte tare și are un gust acru și astringent. Cei care iubesc gutuile le mănâncă crude, dar atunci când sunt coapte.

Dacă vrei să consumi gutui, taie fructele în bucățele și fierbe-le. Poți mânca compotul neîndulcit, îndulcit cu miere, dar și bucățile de gutui în sine.

Poți mânca gutuie la cuptor umplută cu stafide sau merișoare uscate și scorțișoară pe deasupra. Poți face gem sau dulceață de gutui sau poți face piure din gutui fierte pe care să îl îndulcești și cu care poți face prăjituri sau umple clătite. Există o mulțime de feluri de a consuma gutuile, inclusiv în plăcinte, prăjituri sau ca atare, la cuptor, pentru o gustare sănătoasă.

La ce ajută ceaiul din frunze de gutui

Ceaiul din frunze de gutui este bogat în antioxidanți, vitamine și minerale care contribuie la sănătatea și bunăstarea generală. Acesta ajută la întărirea sistemului imunitar, îmbunătățirea digestiei și reducerea inflamației.

Prin protejarea organismului de efectele nocive ale radicalilor liberi, antioxidanții pot reduce riscul de cancer, boli de inimă și alte afecțiuni cronice.

În plus, frunzele de gutui au proprietăți antiinflamatorii, care oferă efecte pozitive asupra durerilor articulare și altor afecțiuni inflamatorii. Susținând sistemul digestiv și ajutând la ameliorarea problemelor digestive, aceste frunze pot, de asemenea, echilibra nivelul de zahăr din sânge și ajuta la gestionarea diabetului.

Prin întărirea sistemului imunitar, ele cresc rezistența la boli și protejează sănătatea ochilor. Cu toate aceste beneficii, frunzele de gutui joacă un rol important în susținerea sănătății ca supliment natural.

Efectele pozitive ale frunzelor de gutui asupra sănătății nu se limitează doar la acestea. În timp ce ele ameliorează problemele digestive prin reglarea sistemului digestiv, susțin și sănătatea intestinală.

Fiind bogate în fibre, mențin funcționarea regulată a sistemului digestiv și previn problemele comune, cum ar fi constipația. În plus, componentele conținute în frunzele de gutui au efecte de reducere a stresului. Acest lucru îmbunătățește starea de spirit și contribuie la menținerea sănătății generale și a bunăstării.

