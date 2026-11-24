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Studiul IW a arătat că, în 2025, contribuţia netă a Germaniei a fost cu 1,8 miliarde de euro mai mare decât în 2024, când s-a situat la 13,1 miliarde de euro. Această creştere s-a datorat, în principal, unei majorări a bugetului total al UE, scrie Agerpres.

Pe locul al doilea s-a situat Franţa, cu o contribuţie netă de aproximativ 5,4 miliarde de euro, fiind urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro. Polonia a fost cel mai mare beneficiar net, cu 6,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 5,9 miliarde de euro, a precizat IW.

Raportat la numărul de locuitori, Ţările de Jos au fost cel mai mare contribuabil net, cu 179 de euro pe cap de locuitor, fiind urmate îndeaproape de Germania, cu 178 de euro.

Etapă decisivă a negocierilor privind bugetul UE pentru 2028-2034

În raport cu venitul naţional brut, Germania a rămas cel mai mare contribuabil net, cu o pondere de 0,32%, fiind urmată de Ţările de Jos (0,28%) şi Suedia (0,21%).

Uniunea Europeană a intrat într-o etapă decisivă a negocierilor privind bugetul său pentru perioada 2028-2034. Parlamentul European şi-a adoptat poziţia în luna aprilie, în timp ce Consiliul European nu a ajuns încă la un consens în această privinţă.

Şefii de stat şi de guvern din UE vor participa joi şi vineri la un summit special, pentru a discuta despre bugetul blocului comunitar pentru perioada 2028-2034.