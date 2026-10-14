Spania, Franța, Italia și Polonia se confruntă cu ascensiunea partidelor naționaliste și de extremă dreapta, în timp ce formațiunile tradiționale pierd teren.

O eventuală apropiere între dreapta conservatoare și partidele radicale ar putea pune sub presiune sprijinul pentru Ucraina și politicile comune ale UE (de la buget la migraţie), avertizează analiștii citați de Financial Times, care publică o amplă analiză pe acest subiect.

În următoarele 12 luni, patru dintre cele mai populate cinci state membre ale UE vor organiza alegeri, alături de alte patru țări mai mici.

Convocarea alegerilor parlamentare anticipate în Spania, pentru 29 noiembrie, marchează începutul acestei perioade electorale intense, fără precedent în Europa de o generație, potrivit analizei FT.

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