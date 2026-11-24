Prezentă la o dezbatere organizată de Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, Lia Olguța Vasilescu a precizat că subiectul a fost discutat la nivelul AMR, iar majoritatea primarilor de municipii și-au exprimat dorința de a integra comunele din jurul orașelor, potrivit Agerpres.

Ea a explicat că, în ultimii ani, o parte importantă a populației din marile orașe s-a mutat în localitățile limitrofe, care fac parte din zonele metropolitane. Deși locuiesc în aceste comune și plătesc acolo taxe și impozite locale, oamenii beneficiază în continuare de serviciile și subvențiile municipiilor, inclusiv în domeniul transportului public și al sănătății. În plus, orașele nu se mai pot dezvolta din cauza lipsei terenurilor disponibile.

„80% dintre primari au spus că și-ar dori ca zonele metropolitane să fie integrate în orașe”

„Am auzit un singur primar care a spus că nu ar dori să preia comunele din jurul localității sale. Foarte puțini primari au spus că și-ar dori să preia două sau trei localități, din cinci-șase, câte sunt în zona metropolitană. Majoritatea dintre primari, în proporție de 80%, au spus că și-ar dori ca zonele metropolitane să fie integrate în orașe”, a spus ea.

Lia Olguța Vasilescu a atras atenția și asupra orientării viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene către proiecte regionale.

„Din punctul nostru de vedere, ar trebui să se meargă pe regiunile de dezvoltare, așa cum le cunoaștem noi, împărțite pe ADR-uri în acest moment, pentru că ele funcționează deja foarte bine, de ani de zile. Nu au fost niciun fel de sincope”, a afirmat Vasilescu.

La rândul său, directorul general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Sorin Munteanu, a susținut necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale, dar a avertizat că adoptarea acesteia prin ordonanță de urgență ar putea reprezenta o „vulnerabilitate”.

„Nu știm cum se va justifica urgența, atâta timp cât efectele se vor întâmpla peste doi ani. Ne temem să nu fie declarată neconstituțională, din acest punct de vedere. Probabil ar fi mai corectă o inițiativă legislativă pe tema acestei reorganizări”, a precizat el.

Totodată, Munteanu a atras atenția că validarea referendumului presupune participarea a cel puțin 30% dintre cei înscriși pe listele permanente. El a apreciat că organizarea referendumurilor va îngreuna comasările voluntare.

„Nu știu ce se va întâmpla dacă se va uni comuna X cu comuna Y și primarii vor decide că se va numi X. Probabil cei din Y nu vor vota această comasare. Dacă primarii vor decide că primăria va fi în comuna Y, nu vor vota cei din comuna X. Pentru că de ce ar trebui să se deplaseze dânșii atât de mult? Suntem, cumva, neîncrezători în realizarea comasării voluntare și mi-e să nu începem un proces care să nu aibă finalitate”, a spus Sorin Munteanu.

Primarul orașului Videle, Cornel Gogan, reprezentant al Asociației Orașelor din România (AOR), a afirmat că reforma administrativ-teritorială este necesară, dar a cerut ca reorganizarea să țină cont de particularitățile localităților. El a amintit că 32 de orașe din România au statut de stațiune și a dat exemplul orașului Borsec, care are 2.580 de locuitori și care riscă să fie retrogradat, aspect care ar afecta dezvoltarea turismului din România.

„Consider că nu este corect ca acele localități care se pot susține financiar să vină la orașe sau să se comaseze. Avem un exemplu: comuna Nanov, care este lângă municipiul Alexandria, care are resurse financiare și are aproximativ 2.000 de locuitori. Nu trebuie să forțăm aceste comune”, a spus el.

„Mulți primari din județul Teleorman refuză să susțină acest referendum”

Cornel Gogan a avertizat și asupra riscului unui vot negativ la referendumurile pentru comasare și a propus crearea unor funcții de viceprimar pentru localitățile care intră în componența unor unități administrativ-teritoriale mai mari.

„Un primar care va ajunge viceprimar de oraș cred că va fi interesat să treacă referendumul. Altfel, vor bloca. Am discutat în ultima lună cu foarte mulți primari din județul Teleorman și toți refuză să susțină acest referendum”, a afirmat Cornel Gogan.

Valentin-Dumitru-Ioan Ivan, președintele filialei Sibiu a Asociației Comunelor din România, și-a exprimat susținerea față de reorganizare, dar numai în baza unor referendumuri locale.

„Cel mai important lucru este să măsurăm care este voința cetățeanului în acest proces. Acest lucru nu este un moft al ACoR, ci o reglementare a Cartei europene a autonomiei locale și ținem cu tărie ca acest proces de consultare a populației să fie foarte serios pus în aplicare”, a precizat el.

Potrivit acestuia, reforma statului ar trebui implementată inclusiv prin reducerea numărului de parlamentari la 300, în conformitate cu rezultatul referendumului din 2009.

Totodată, Valentin Ivan a pledat pentru creșterea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale și reformarea sistemului finanțelor publice locale, astfel încât acestea să își poată spori capacitatea de autofinanțare. El a susținut, de asemenea, dezvoltarea cooperării între comunități prin intermediul consorțiilor administrative și al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), care pot contribui la reducerea cheltuielilor și la îmbunătățirea serviciilor publice, cu respectarea autonomiei locale.

Valentin Ivan a menționat că, în 2022, cele 2.862 de comune din România au cheltuit pentru funcționare 1,8% din PIB.

„Datoria publică a tuturor comunelor din România, astăzi, este de 2,25% din datoria publică a României”, a mai spus Ivan.